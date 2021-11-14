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Ранила ножом сожителя, чтобы защитить себя, – трагедия в Шолданештском районе
Ранила ножом сожителя, чтобы защитить себя, – трагедия в Шолданештском районе
Женщина убила сожителя после того, как он ее избил. Перед этим они оба употребляли алкоголь.
2021-11-14T16:04+0200
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убийство
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КИШИНЕВ, 14 ноября – Sputnik. Чрезмерное употребление алкоголя привело к конфликту, который перерос в насилие. В субботу около 14.30 в селе Олишкань Шолданештского района 35-летняя женщина ударила своего 40-летнего сожителя ножом в область грудной клетки. Об этом сообщили в Инспекторате полиции Шолданешт.Мужчина был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.Пресс-секретарь Инспектората полиции города Шолданешты Елена Бэетрэу сообщила Sputnik Молдова, что в течение вчерашнего дня сожители употребляли спиртные напитки. Впоследствии между ними возник конфликт, в результате которого мужчина избил женщину.Женщина, увидев, что мужчина становится все более агрессивным, ударила его кухонным ножом, сообщает полиция.Возбуждено уголовное дело, все обстоятельства произошедшего выясняются правоохранительными органами.
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убийство, самооборона, в молдове, молдова

Ранила ножом сожителя, чтобы защитить себя, – трагедия в Шолданештском районе

16:04 14.11.2021 (обновлено: 18:38 14.11.2021)
© Sputnik / Mihai CarausНож
Нож - Sputnik Молдова, 1920, 14.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Александрина Киртоакэ
Все материалы
Женщина нанесла ножевое ранение своему сожителю после того, как он ее избил. Перед этим оба употребляли алкоголь.
КИШИНЕВ, 14 ноября – Sputnik. Чрезмерное употребление алкоголя привело к конфликту, который перерос в насилие. В субботу около 14.30 в селе Олишкань Шолданештского района 35-летняя женщина ударила своего 40-летнего сожителя ножом в область грудной клетки. Об этом сообщили в Инспекторате полиции Шолданешт.
Мужчина был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.
Пресс-секретарь Инспектората полиции города Шолданешты Елена Бэетрэу сообщила Sputnik Молдова, что в течение вчерашнего дня сожители употребляли спиртные напитки. Впоследствии между ними возник конфликт, в результате которого мужчина избил женщину.
Женщина, увидев, что мужчина становится все более агрессивным, ударила его кухонным ножом, сообщает полиция.
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Возбуждено уголовное дело, все обстоятельства произошедшего выясняются правоохранительными органами.
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