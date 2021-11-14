https://ru.sputnik.md/20211114/tragediya-sholdaneshtskiy-rayon-46404008.html
Ранила ножом сожителя, чтобы защитить себя, – трагедия в Шолданештском районе
Ранила ножом сожителя, чтобы защитить себя, – трагедия в Шолданештском районе
Женщина убила сожителя после того, как он ее избил. Перед этим они оба употребляли алкоголь.
2021-11-14T16:04+0200
2021-11-14T16:04+0200
2021-11-14T18:38+0200
убийство
самооборона
в молдове
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/06/33166469_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0e21ac8b19bb4b14aca057897b88500d.jpg
КИШИНЕВ, 14 ноября – Sputnik. Чрезмерное употребление алкоголя привело к конфликту, который перерос в насилие. В субботу около 14.30 в селе Олишкань Шолданештского района 35-летняя женщина ударила своего 40-летнего сожителя ножом в область грудной клетки. Об этом сообщили в Инспекторате полиции Шолданешт.Мужчина был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.Пресс-секретарь Инспектората полиции города Шолданешты Елена Бэетрэу сообщила Sputnik Молдова, что в течение вчерашнего дня сожители употребляли спиртные напитки. Впоследствии между ними возник конфликт, в результате которого мужчина избил женщину.Женщина, увидев, что мужчина становится все более агрессивным, ударила его кухонным ножом, сообщает полиция.Возбуждено уголовное дело, все обстоятельства произошедшего выясняются правоохранительными органами.
https://ru.sputnik.md/20211025/dondyushanakh-podrostka-sbil-tovarnyy-poezd-45865925.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Александрина Киртоакэ
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg
Александрина Киртоакэ
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/06/33166469_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_4a84b807196f1f18bde8fc2441920e9d.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Александрина Киртоакэ
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg
убийство, самооборона, в молдове, молдова
Ранила ножом сожителя, чтобы защитить себя, – трагедия в Шолданештском районе
16:04 14.11.2021 (обновлено: 18:38 14.11.2021)
Женщина нанесла ножевое ранение своему сожителю после того, как он ее избил. Перед этим оба употребляли алкоголь.
КИШИНЕВ, 14 ноября – Sputnik. Чрезмерное употребление алкоголя привело к конфликту, который перерос в насилие. В субботу около 14.30 в селе Олишкань Шолданештского района 35-летняя женщина ударила своего 40-летнего сожителя ножом в область грудной клетки. Об этом сообщили в Инспекторате полиции Шолданешт.
Мужчина был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.
Пресс-секретарь Инспектората полиции города Шолданешты Елена Бэетрэу сообщила Sputnik Молдова, что в течение вчерашнего дня сожители употребляли спиртные напитки. Впоследствии между ними возник конфликт, в результате которого мужчина избил женщину.
Женщина, увидев, что мужчина становится все более агрессивным, ударила его кухонным ножом, сообщает полиция.
Возбуждено уголовное дело, все обстоятельства произошедшего выясняются правоохранительными органами.