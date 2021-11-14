https://ru.sputnik.md/20211114/tragediya-sholdaneshtskiy-rayon-46404008.html

Ранила ножом сожителя, чтобы защитить себя, – трагедия в Шолданештском районе

Ранила ножом сожителя, чтобы защитить себя, – трагедия в Шолданештском районе

Женщина убила сожителя после того, как он ее избил. Перед этим они оба употребляли алкоголь.

2021-11-14T16:04+0200

2021-11-14T16:04+0200

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убийство

самооборона

в молдове

молдова

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КИШИНЕВ, 14 ноября – Sputnik. Чрезмерное употребление алкоголя привело к конфликту, который перерос в насилие. В субботу около 14.30 в селе Олишкань Шолданештского района 35-летняя женщина ударила своего 40-летнего сожителя ножом в область грудной клетки. Об этом сообщили в Инспекторате полиции Шолданешт.Мужчина был доставлен в больницу для оказания медицинской помощи.Пресс-секретарь Инспектората полиции города Шолданешты Елена Бэетрэу сообщила Sputnik Молдова, что в течение вчерашнего дня сожители употребляли спиртные напитки. Впоследствии между ними возник конфликт, в результате которого мужчина избил женщину.Женщина, увидев, что мужчина становится все более агрессивным, ударила его кухонным ножом, сообщает полиция.Возбуждено уголовное дело, все обстоятельства произошедшего выясняются правоохранительными органами.

https://ru.sputnik.md/20211025/dondyushanakh-podrostka-sbil-tovarnyy-poezd-45865925.html

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2021

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Александрина Киртоакэ https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

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убийство, самооборона, в молдове, молдова