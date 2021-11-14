https://ru.sputnik.md/20211114/ungeny-chempionat-moldova-shosseyy-beg-46398618.html
В Унгенах прошел чемпионат Молдовы по шоссейному бегу
В Унгенах прошел чемпионат Молдовы по шоссейному бегу
Спортсмены соревновались на дистанции в 10 километров и в трех возрастных категориях.
2021-11-14T12:12+0200
2021-11-14T12:12+0200
2021-11-14T12:12+0200
соревнования
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КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. В Унгенах прошел 15-й чемпионат Республики Молдова по шоссейному бегу в рамках международных соревнований "Юность-2021". Об этом сообщает Федерация легкой атлетики.На старт вышли лучшие спортсмены страны, а также группа бегунов из Румынии.В программу соревнований входил бег на 10 километров в возрастных категориях: юниоры (до 20 лет), взрослые и ветераны соревнований.Первым среди взрослых финишировал Максим Рэйляну с результатом 29 минут 54 секунды, вторым – Иван Сиурис (30,26), третьим – Михай Спрынчан, финишировавший с результатом 31 минута 55 секунд.Среди женщин места разделились следующим образом: первая – Екатерина Чернат (39,14), вторая – Наталья Збырня (39,59), третья – Олеся Гайдамака (40,11).На пьедестал почета в категории юниоров поднялись: Адриан Шкепу, Александр Талкиу, Николай Колдар. Среди девушек победителями стали: Михаела Ботнарь, Ирина Ротару, Мария Михайлюк.Чемпионат Республики Молдова по шоссейному бегу был организован при финансовой поддержке Министерства образования и исследований.
https://ru.sputnik.md/20211108/v-stambule-sozdali-klub-marafontsev---pervaya-uchastnitsa-iz-moldovy-46238246.html
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соревнования, бег, в молдове, молдова, унгены
В Унгенах прошел чемпионат Молдовы по шоссейному бегу
Спортсмены соревновались на дистанции в 10 километров и трех возрастных категориях.
КИШИНЕВ, 14 ноя – Sputnik. В Унгенах прошел 15-й чемпионат Республики Молдова по шоссейному бегу в рамках международных соревнований "Юность-2021". Об этом сообщает Федерация легкой атлетики.
На старт вышли лучшие спортсмены страны, а также группа бегунов из Румынии.
В программу соревнований входил бег на 10 километров в возрастных категориях: юниоры (до 20 лет), взрослые и ветераны соревнований.
Первым среди взрослых финишировал Максим Рэйляну с результатом 29 минут 54 секунды, вторым – Иван Сиурис (30,26), третьим – Михай Спрынчан, финишировавший с результатом 31 минута 55 секунд.
Среди женщин места разделились следующим образом: первая – Екатерина Чернат (39,14), вторая – Наталья Збырня (39,59), третья – Олеся Гайдамака (40,11).
На пьедестал почета в категории юниоров поднялись: Адриан Шкепу, Александр Талкиу, Николай Колдар. Среди девушек победителями стали: Михаела Ботнарь, Ирина Ротару, Мария Михайлюк.
Чемпионат Республики Молдова по шоссейному бегу был организован при финансовой поддержке Министерства образования и исследований.