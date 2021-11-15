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Олейник: станет ли теперь автономное отопление в квартире невыгодным

Олейник: станет ли теперь автономное отопление в квартире невыгодным

Эксперт по недвижимости ответил на самый "жаркий" вопрос желающих установить в квартире автономное отопление.

2021-11-15T08:00+0200

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Олейник: станет ли теперь автономное отопление в квартире невыгодным Олейник: станет ли теперь автономное отопление в квартире невыгодным

За тарифами на газ в Молдове на 60% подорожает и тепло. Но даже несмотря на дополнительные затраты, автономное отопление не перестанет быть выгодным, поскольку у него есть существенное преимущество – возможность самостоятельно регулировать температуру в собственном жилье. Об этом рассказал в эфире студии Sputnik Молдова эксперт по недвижимости Петр Олейник.Олейник отметил, что сегодня наибольшим спросом пользуются квартиры в новых домах с автономным отоплением, поскольку позволяют чувствовать себя абсолютно независимым от централизованной подачи тепла. Тем более, что в случае, если в квартире никто не живет, автономное отопление можно установить на минимум или вовсе выключить, тем самым уменьшив расходы.Генеральный директор предприятия "Термоэлектрика" Вячеслав Ене ранее заявил, что стоимость одной гигакалории тепла будет пересмотрена после того, как станут известны окончательные тарифы на газ для различных категорий потребителей, включая производителей тепла и электрической энергии.

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Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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утро на sputnik’e, подкасты, аудио, в молдове, молдова, отопление, цена на газ, автономное отоплене, счета за отопление