https://ru.sputnik.md/20211115/avtonomnoe-otoplenie-46355899.html
Олейник: станет ли теперь автономное отопление в квартире невыгодным
Олейник: станет ли теперь автономное отопление в квартире невыгодным
Эксперт по недвижимости ответил на самый "жаркий" вопрос желающих установить в квартире автономное отопление.
2021-11-15T08:00+0200
2021-11-15T08:00+0200
2021-11-15T08:00+0200
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Олейник: станет ли теперь автономное отопление в квартире невыгодным
Олейник: станет ли теперь автономное отопление в квартире невыгодным
За тарифами на газ в Молдове на 60% подорожает и тепло. Но даже несмотря на дополнительные затраты, автономное отопление не перестанет быть выгодным, поскольку у него есть существенное преимущество – возможность самостоятельно регулировать температуру в собственном жилье. Об этом рассказал в эфире студии Sputnik Молдова эксперт по недвижимости Петр Олейник.Олейник отметил, что сегодня наибольшим спросом пользуются квартиры в новых домах с автономным отоплением, поскольку позволяют чувствовать себя абсолютно независимым от централизованной подачи тепла. Тем более, что в случае, если в квартире никто не живет, автономное отопление можно установить на минимум или вовсе выключить, тем самым уменьшив расходы.Генеральный директор предприятия "Термоэлектрика" Вячеслав Ене ранее заявил, что стоимость одной гигакалории тепла будет пересмотрена после того, как станут известны окончательные тарифы на газ для различных категорий потребителей, включая производителей тепла и электрической энергии.
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Валентина Топоривская
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
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утро на sputnik’e, подкасты, аудио, в молдове, молдова, отопление, цена на газ, автономное отоплене, счета за отопление
Олейник: станет ли теперь автономное отопление в квартире невыгодным
Эксперт по недвижимости ответил на самый "жаркий" вопрос желающих установить в квартире автономное отопление.
За тарифами на газ в Молдове на 60% подорожает и тепло. Но даже несмотря на дополнительные затраты, автономное отопление не перестанет быть выгодным, поскольку у него есть существенное преимущество – возможность самостоятельно регулировать температуру в собственном жилье. Об этом рассказал в эфире студии Sputnik Молдова
эксперт по недвижимости Петр Олейник.
"В Молдове наблюдаются частые колебания температур, а центральное отопление не всегда регулируют оперативно, поэтому возможность включать и выключать автономное отопление делает его дешевле отопления центрального", – считает эксперт.
Олейник отметил, что сегодня наибольшим спросом пользуются квартиры в новых домах с автономным отоплением, поскольку позволяют чувствовать себя абсолютно независимым от централизованной подачи тепла.
Тем более, что в случае, если в квартире никто не живет, автономное отопление можно установить на минимум или вовсе выключить, тем самым уменьшив расходы.
"Самым главным остаются комфорт и экономия, то есть включил – и получил тепло, выключил – сэкономил денег. Поэтому по своим преимуществам центральное отопление никогда не сравнится с автономным", – заключил собеседник.
Генеральный директор предприятия "Термоэлектрика" Вячеслав Ене ранее заявил, что стоимость одной гигакалории тепла будет пересмотрена после того, как станут известны окончательные тарифы на газ для различных категорий потребителей, включая производителей тепла и электрической энергии.