https://ru.sputnik.md/20211115/benzin-i-toplivo-desheveyut-nare-opublikovalo-maksimalnye-tseny-46417770.html

Бензин и дизтопливо дешевеют: НАРЭ опубликовало максимальные цены

Бензин и дизтопливо дешевеют: НАРЭ опубликовало максимальные цены

В НАРЭ опубликовали максимальные цены на бензин и дизтопливо, действительные с 16 ноября

2021-11-15T12:05+0200

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КИШИНЕВ, 15 ноя – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы опубликовало в понедельник новые максимальные цены на топливо, действительные с 16 ноября.Так, цена на 95-й бензин подешевеет на семь банов и опустится до 21,40 лея.Цена на дизтопливо подешевеет на два бана - до 18,52 лея за литр.Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдается медленный спад. Как объяснили в НАРЭ, снижение цен на нефтепродукты в рамках международных сделок отражается в максимальных ценах, устанавливаемых ежедневно и публикуемых на сайте НАРЭ. Так, за последний период максимальная цена на 95-й бензин снизилась на 0,44 лея за литр, а на стандартное дизельное топливо - на 0,25 лея за литр.

https://ru.sputnik.md/20210723/nare-azs-zapasli-znachitelnoe-kolichestvo-topliva-no-otkazyvayutsya-ego-prodavat-43001144.html

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