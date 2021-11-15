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Бензин и дизтопливо дешевеют: НАРЭ опубликовало максимальные цены
Бензин и дизтопливо дешевеют: НАРЭ опубликовало максимальные цены
В НАРЭ опубликовали максимальные цены на бензин и дизтопливо, действительные с 16 ноября
2021-11-15T12:05+0200
2021-11-15T14:09+0200
общество
в молдове
молдова
цены на топливо
нарэ
бензин
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КИШИНЕВ, 15 ноя – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы опубликовало в понедельник новые максимальные цены на топливо, действительные с 16 ноября.Так, цена на 95-й бензин подешевеет на семь банов и опустится до 21,40 лея.Цена на дизтопливо подешевеет на два бана - до 18,52 лея за литр.Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдается медленный спад. Как объяснили в НАРЭ, снижение цен на нефтепродукты в рамках международных сделок отражается в максимальных ценах, устанавливаемых ежедневно и публикуемых на сайте НАРЭ. Так, за последний период максимальная цена на 95-й бензин снизилась на 0,44 лея за литр, а на стандартное дизельное топливо - на 0,25 лея за литр.
https://ru.sputnik.md/20210723/nare-azs-zapasli-znachitelnoe-kolichestvo-topliva-no-otkazyvayutsya-ego-prodavat-43001144.html
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в молдове, молдова, цены на топливо, нарэ, бензин

Бензин и дизтопливо дешевеют: НАРЭ опубликовало максимальные цены

12:05 15.11.2021 (обновлено: 14:09 15.11.2021)
© Sputnik / Mihai CarausМашина на заправке
Машина на заправке - Sputnik Молдова, 1920, 15.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Юлия Липовая
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Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на 16 ноября.
КИШИНЕВ, 15 ноя – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы опубликовало в понедельник новые максимальные цены на топливо, действительные с 16 ноября.
Так, цена на 95-й бензин подешевеет на семь банов и опустится до 21,40 лея.
Цена на дизтопливо подешевеет на два бана - до 18,52 лея за литр.
Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдается медленный спад.
Как объяснили в НАРЭ, снижение цен на нефтепродукты в рамках международных сделок отражается в максимальных ценах, устанавливаемых ежедневно и публикуемых на сайте НАРЭ.
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Так, за последний период максимальная цена на 95-й бензин снизилась на 0,44 лея за литр, а на стандартное дизельное топливо - на 0,25 лея за литр.
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