https://ru.sputnik.md/20211115/budet-li-dvoynoy-tarif-za-perevozku-passazhirov-otvet-vitse-premera-46429828.html
Будет ли двойной тариф за перевозку пассажиров: ответ вице-премьера
Будет ли двойной тариф за перевозку пассажиров: ответ вице-премьера
Транспортники, собирающиеся на протест, запросили роста тарифа на перевозку пассажиров в два раза.
2021-11-15T17:09+0200
2021-11-15T17:09+0200
2021-11-15T17:25+0200
общество
в молдове
молдова
протест
транспортники
андрей спыну
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КИШИНЕВ 15 ноя - Sputnik. Транспортники требуют роста тарифа на перевозку пассажиров в два, а то и больше раза, об этом сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну в понедельник на пресс-конференции. На этой неделе транспортники определятся с датой протеста против министерства, которое, по их информации, не стало пересматривать тариф, составляющий в данный момент 0,60 лея за километр.По словам вице-премьера, власти не уступят под давлением водителей, которые угрожают протестами. Спыну добавил, что необходимо еще получить дополнительную информацию по ситуации и ознакомиться с условиями транспортников, после чего власти смогут представить детали по вопросу. "Сожалею, что они шантажируют людей приостановкой работы транспорта. Если они хотят протестовать, пусть делают это в рамках закона. Особенно тогда, когда требуется удвоение тарифов или даже местами рост в три раза", - уточнил вице-премьер. Он подчеркнул, что на неделе представители правительства проведут еще одну пресс-конференцию по вопросу повышения тарифов. Протест перевозчиков Ранее в Ассоциации автоперевозчиков Молдовы (APOTA) сообщили, что на неделе определят дату протеста против Министерства инфраструктуры и регионального развития, которое отказывается пересмотреть тарифы на перевозку пассажиров.Как отметили в Ассоциации, они трижды направляли в министерство запросы о пересмотре тарифов на перевозку пассажиров. После отправки этих запросов прошли рабочие заседания между представителями министерства и APOTA.В то же время транспортники считают, что министерство прикрывает коррупционные схемы, в том числе и в Национальном агентстве автотранспорта (ANTA). Таким образом, как уверены транспортники, министерство пытается переложить все бремя повышения цен на топливо на плечи перевозчиков.
https://ru.sputnik.md/20211115/moldavskie-transportniki-sobirayutsya-protest-trebuyut-izmeneniya-tarifov-46412809.html
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в молдове, молдова, протест, транспортники, андрей спыну
Будет ли двойной тариф за перевозку пассажиров: ответ вице-премьера
17:09 15.11.2021 (обновлено: 17:25 15.11.2021)
Транспортники, собирающиеся на протест, запросили роста тарифа за перевозку пассажиров в два раза.
КИШИНЕВ 15 ноя - Sputnik. Транспортники требуют роста тарифа на перевозку пассажиров в два, а то и больше раза, об этом сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну в понедельник на пресс-конференции.
На этой неделе транспортники определятся с датой протеста против министерства, которое, по их информации, не стало пересматривать тариф, составляющий в данный момент 0,60 лея за километр.
Мы находимся на постоянной связи с операторами. Что не сказали транспортники, так это то, что они просят повышения тарифа на перевозку в два раза, а то и больше. Они просят один лей с лишним. Пока у меня не будет расчетов и информации, я лично не подпишу никакого повышения. Тарифов с потолка, основанных на неофициальных расчетах, не будет
Андрей Спыну
Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития
По словам вице-премьера, власти не уступят под давлением водителей, которые угрожают протестами.
Спыну добавил, что необходимо еще получить дополнительную информацию по ситуации и ознакомиться с условиями транспортников, после чего власти смогут представить детали по вопросу.
"Сожалею, что они шантажируют людей приостановкой работы транспорта. Если они хотят протестовать, пусть делают это в рамках закона. Особенно тогда, когда требуется удвоение тарифов или даже местами рост в три раза", - уточнил вице-премьер.
Он подчеркнул, что на неделе представители правительства проведут еще одну пресс-конференцию по вопросу повышения тарифов.
Протест перевозчиков
Ранее в Ассоциации автоперевозчиков Молдовы (APOTA) сообщили, что на неделе определят дату протеста против Министерства инфраструктуры и регионального развития, которое отказывается пересмотреть тарифы на перевозку пассажиров.
Как отметили в Ассоциации, они трижды направляли в министерство запросы о пересмотре тарифов на перевозку пассажиров. После отправки этих запросов прошли рабочие заседания между представителями министерства и APOTA.
"В течение этих заседаний от министерства не поступило ни одного предложения по решению проблемы, расчетов по тарифам не провели. Сожалеем, что министерство пытается жонглировать цифрами и занято подкупом транспортников, которых пытаются убедить, что нынешний тариф - реальный", - говорится в сообщении Ассоциации.
В то же время транспортники считают, что министерство прикрывает коррупционные схемы, в том числе и в Национальном агентстве автотранспорта (ANTA). Таким образом, как уверены транспортники, министерство пытается переложить все бремя повышения цен на топливо на плечи перевозчиков.