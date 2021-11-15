https://ru.sputnik.md/20211115/budet-li-dvoynoy-tarif-za-perevozku-passazhirov-otvet-vitse-premera-46429828.html

Будет ли двойной тариф за перевозку пассажиров: ответ вице-премьера

Будет ли двойной тариф за перевозку пассажиров: ответ вице-премьера

Транспортники, собирающиеся на протест, запросили роста тарифа на перевозку пассажиров в два раза.

2021-11-15T17:09+0200

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общество

в молдове

молдова

протест

транспортники

андрей спыну

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КИШИНЕВ 15 ноя - Sputnik. Транспортники требуют роста тарифа на перевозку пассажиров в два, а то и больше раза, об этом сообщил вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну в понедельник на пресс-конференции. На этой неделе транспортники определятся с датой протеста против министерства, которое, по их информации, не стало пересматривать тариф, составляющий в данный момент 0,60 лея за километр.По словам вице-премьера, власти не уступят под давлением водителей, которые угрожают протестами. Спыну добавил, что необходимо еще получить дополнительную информацию по ситуации и ознакомиться с условиями транспортников, после чего власти смогут представить детали по вопросу. "Сожалею, что они шантажируют людей приостановкой работы транспорта. Если они хотят протестовать, пусть делают это в рамках закона. Особенно тогда, когда требуется удвоение тарифов или даже местами рост в три раза", - уточнил вице-премьер. Он подчеркнул, что на неделе представители правительства проведут еще одну пресс-конференцию по вопросу повышения тарифов. Протест перевозчиков Ранее в Ассоциации автоперевозчиков Молдовы (APOTA) сообщили, что на неделе определят дату протеста против Министерства инфраструктуры и регионального развития, которое отказывается пересмотреть тарифы на перевозку пассажиров.Как отметили в Ассоциации, они трижды направляли в министерство запросы о пересмотре тарифов на перевозку пассажиров. После отправки этих запросов прошли рабочие заседания между представителями министерства и APOTA.В то же время транспортники считают, что министерство прикрывает коррупционные схемы, в том числе и в Национальном агентстве автотранспорта (ANTA). Таким образом, как уверены транспортники, министерство пытается переложить все бремя повышения цен на топливо на плечи перевозчиков.

https://ru.sputnik.md/20211115/moldavskie-transportniki-sobirayutsya-protest-trebuyut-izmeneniya-tarifov-46412809.html

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Алина Мунтяну https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35395811_611:-1:2659:2048_100x100_80_0_0_9b013c40ea3c617d71c6443b986ad9f0.jpg

в молдове, молдова, протест, транспортники, андрей спыну