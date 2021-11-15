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Что не самое хорошее объединяет Молдову, Россию, Украину и Румынию
Что не самое хорошее объединяет Молдову, Россию, Украину и Румынию
Почему жители постсоветских стран и Восточной Европы избегают вакцинации от коронавируса
2021-11-15T08:30+0200
2021-11-15T08:30+0200
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кризис
эпидемия
вакцина
вакцинация
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Пандемия коронавируса лишь на время снизила свои обороты – сейчас смертельная жатва в мире продолжается. В первую очередь рост числа инфицированных отмечают в Европе. Медики и эксперты настаивают, что переломить ситуацию может только массовая вакцинация.Когда в Молдове можно будет получить третью, бустерную дозу вакцины? Когда начнут прививать детей и подростков? Ждать ли новых, еще более опасных и смертельных мутаций? И почему жители постсоветских стран и Восточной Европы столь пассивны в стремлении вакцинироваться?Обо всем этом – в беседе с экспертом в области общественного здоровья Аллой Токарчук и аналитиком Игорем Николайчуком.
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кризис, эпидемия, вакцина, вакцинация, видео

Что не самое хорошее объединяет Молдову, Россию, Украину и Румынию

08:30 15.11.2021
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Сергей Цуркану - Sputnik Молдова
Сергей Цуркану
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В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" рассуждаем о том, куда всех нас заведет пандемия, и о сопротивлении населения вакцинации.
Пандемия коронавируса лишь на время снизила свои обороты – сейчас смертельная жатва в мире продолжается. В первую очередь рост числа инфицированных отмечают в Европе. Медики и эксперты настаивают, что переломить ситуацию может только массовая вакцинация.
Когда в Молдове можно будет получить третью, бустерную дозу вакцины? Когда начнут прививать детей и подростков? Ждать ли новых, еще более опасных и смертельных мутаций? И почему жители постсоветских стран и Восточной Европы столь пассивны в стремлении вакцинироваться?
Обо всем этом – в беседе с экспертом в области общественного здоровья Аллой Токарчук и аналитиком Игорем Николайчуком.
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