https://ru.sputnik.md/20211115/chto-ne-samoe-khoroshee-obedinyaet-moldovu-rossiyu-ukrainu-i-rumyniyu-46403003.html

Что не самое хорошее объединяет Молдову, Россию, Украину и Румынию

Что не самое хорошее объединяет Молдову, Россию, Украину и Румынию

Почему жители постсоветских стран и Восточной Европы избегают вакцинации от коронавируса

2021-11-15T08:30+0200

2021-11-15T08:30+0200

2021-11-15T08:30+0200

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кризис

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вакцина

вакцинация

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Пандемия коронавируса лишь на время снизила свои обороты – сейчас смертельная жатва в мире продолжается. В первую очередь рост числа инфицированных отмечают в Европе. Медики и эксперты настаивают, что переломить ситуацию может только массовая вакцинация.Когда в Молдове можно будет получить третью, бустерную дозу вакцины? Когда начнут прививать детей и подростков? Ждать ли новых, еще более опасных и смертельных мутаций? И почему жители постсоветских стран и Восточной Европы столь пассивны в стремлении вакцинироваться?Обо всем этом – в беседе с экспертом в области общественного здоровья Аллой Токарчук и аналитиком Игорем Николайчуком.

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2021

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

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Сергей Цуркану https://cdnn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg

кризис, эпидемия, вакцина, вакцинация, видео