https://ru.sputnik.md/20211115/energeticheskaya-dezintegratsiya--kak-kishinev-i-tiraspol-stremyatsya-ne-zaviset-drug-ot-druga-46435041.html

Энергетическая дезинтеграция — как Кишинев и Тирасполь стремятся не зависеть друг от друга

Энергетическая дезинтеграция — как Кишинев и Тирасполь стремятся не зависеть друг от друга

Кишинев стремится снизить энергозависимость от Молдавской ГРЭС в Приднестровье.

2021-11-15T20:17+0200

2021-11-15T20:17+0200

2021-11-15T20:17+0200

приднестровье

молдова

энергетика

газ

электроэнергия

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КИШИНЕВ, 15 ноя — Sputnik. Не успел завершиться в Молдове нашумевший газовый кризис, как в стране произошли два знаковых для энергетической сферы региона события. Глава Приднестровья Вадим Красносельский сообщил о готовности Приднестровья заплатить семимиллиардный долг за потребленный газ, а в Кишиневе был подписан контракт на строительство линии электропередач Вулканешты — Кишинев, которая позволит покрыть около 80% потребностей правобережной Молдовы в электроэнергии за счет поставок с территории Румынии. Таким образом, Кишинев добивается снижения зависимости электроснабжения правобережной Молдовы от энергоузла в Приднестровье.Газовая самостоятельность ПриднестровьяСенсационное заявление о том, что Приднестровье готово рассчитаться по долгам за поставленный газ сделал на брифинге в пресс-центре "Россия сегодня" приднестровский лидер Вадим Красносельский.Ранее в Приднестровье никогда не признавали своих обязательств по долгам за газ, либо обуславливали их признанием независимости региона."Долги накапливаются на коммерческом предприятии "Молдовагаз". Раз это коммерция, то пусть собственники и разбираются. А когда Приднестровье будет признано, мы возьмем этот долг на свои плечи как признанное государство. Просто сейчас, пока мы не субъект международного права, другой формулы не существует", — еще в начале 2019 года говорил тот же Красносельский.В недавнем интервью для "России сегодня" Красносельский также заявил, что приднестровский оператор газовых сетей "Тираспольтрансгаз" обратился в Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы с просьбой выдать ему молдавскую лицензию. Этот факт на брифинге 15 ноября подтвердил и министр инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну."По закону лицензии выдает НАРЭ, поэтому подождем, каким будет их решение", — заявил Спыну.Он добавил, что вопрос перевода долга на "Тираспольтрансгаз" ранее не обсуждался и заслуживает отдельного рассмотрения.По мнению эксперта в энергетике Виктора Парликова, в случае если приднестровская компания получит все необходимые документы в Молдове, заключение контракта с "Газпромом" напрямую станет реальным."Если бы Приднестровье было бы включено в правовое поле республики Молдова, проблемы бы не было. Никто им не запрещает покупать газ напрямую. Но для этого нужно зарегистрировать оператора транспортной сети, нужно иметь поставщика, который будет зарегистрирован. Просто в Тирасполе должны понимать, что они смогут это сделать только через правовую систему Молдовы. "Газпром" не подпишет контракт с компанией, которой юридически не существует. "Тираспольтрансгаз" пока не зарегистрирован в Молдове", — говорит эксперт.Парликов также предполагает, что Приднестровье в какой-то момент столкнется с ситуацией, когда нужно будет оплачивать газ. "То, что Приднестровье не платит не устраивает ни "Газпром" ни нас", — говорит эксперт.По его словам, линия Вулканешты — Кишинев — это часть более обширного процесса в энергетике региона, который в том числе приведет к тому, что Приднестровье будет обязано платить за поставляемый газ.Выстраивание собственных отношений с "Газпромом" может иметь положительный эффект и для Приднестровья, считает политолог Сергей Манастырлы."Видимо, в Тирасполе ознакомились с нашими прогнозами о том, что газовый кризис в молдавско-российских отношениях далеко не закончен и загодя готовят себе запасные пути. В мае будущего года собственная официальная линия отношений с Газпромом "Тираспольтрансгазу" очень пригодится", — считает эксперт.Отметим, к 1 мая 2022 года "Газпром" и "Молдовагаз" должны согласовать процедуру возврата исторического долга за газ, поставленный на правый берег Днестра, который превышает 700 миллионов долларов.Западная линия для МолдовыНе менее значимым событием в энергетике всего региона стало подписание контракта на строительство высоковольтной линии электропередач Вулканешты — Кишинев длинной 158 километров и напряжением 400 кВ. Как заявил на брифинге, посвященном деталям проекта, министр Андрей Спыну, ее стоимость составит около 27 миллионов евро.Строительство ЛЭП должно завершится через три-четыре года. Линия Вулканешты — Кишинев сможет передавать около 600 МВт электроэнергии. При этом максимальное потребление всей Молдовы составляет около 1 100 МВт, 800 МВт для правого берега и 300 МВт для левобережья.Строительство линии — часть проекта по взаимоподключению энергосистемы Молдовы к энергосистеме Румынии. Общая стоимость проекта - 270 миллионов евро.Проект также подразумевает модернизацию подстанции в Кишиневе и станции back-to-back в Вулканештах. Последняя должна обеспечить возможность поставок электроэнергии как на территорию Молдовы, так и обратном направлении.Сопряжение сетей Молдовы и Румынии является частью более комплексного объединения энергосистем Молдовы и Украины с единым энергетическим рынком ЕС. Страны давно принимают меры для объединения своих энергосистем с энергетической системой ЕС. В июне 2017 года было подписано соглашение об условиях будущего объединения энергосистем Молдовы и Украины с ENTSO-E (Европейская сеть системных операторов передачи электроэнергии).В апреле 2018 года Молдова и Украина подписали меморандум о сотрудничестве и совместных действиях между профильными министерствами двух стран, направленных на обеспечение евроинтеграционных процессов по достижению возможности синхронной работы энергосистем Украины и Молдовы с ENTSO-E.Где дешевле?Введение в строй линии Вулканешты — Кишинев, по словам Спыну, будет означать бесперебойные поставки электроэнергии и более выгодные цены.Однако, пока перспективы снижения стоимости электроэнергии за счет поставок из Румынии выглядят весьма туманно. Цены на электроэнергию для потребителей в Молдове в 2021 году ниже, чем в любой другой стране Евросоюза. В Румынии кВт/ч электричества в среднем стоит в полтора раза дороже, а румынских генерирующих мощностей едва хватает для покрытия собственных потребностей.Молдавская (не)зависимостьКак поясняет эксперт в области энергетики Виктор Парликов, важность строительства ЛЭП Вулканешты — Кишинев состоит не столько в том, чтобы обеспечить конкуренцию поставщиков на молдавском рынке электроэнергии, а в том, чтобы обезопасить Кишинев и большую часть правобережной Молдовы от возможных неконтролируемых отключений."На данный момент главная уязвимость поставок электроэнергии в Молдову не относится к производству этой самой энергии. Она существует из-за того, что две из трех высоковольтных линий, по которым снабжается Кишинев и остальная часть Молдовы, приходят с энергоузла, который находится на территории Молдавской ГРЭС в Днестровске", — поясняет Парликов.По его словам, если в Приднестровье по каким-то причинам отключат эти линии, значительная часть Молдовы рискует оказаться без электричества.В этом состоит главная уязвимость Молдовы, считает эксперт."Поэтому нужна линия Вулканешты — Кишинев, с помощью которой мы сможем питать Кишинев не только за счет одной единственной линии. Вместе с синхронизацией сетей или со строительством станции back to back, это позволит почти полностью избежать зависимости Молдовы от энергоузла, расположенного на левом берегу Днестра", — говорит эксперт.Энергетический прогнозК тому моменту, как линия электропередач из Румынии в Кишинев будет достроена, у западного пути электроснабжения может появиться и более весомое экономическое обоснование. По крайней мере так считает Сергей Манастырлы."На данный момент электроэнергия из Кучурган сильно дешевле, но это было обусловлено низкими, до сих пор, ценами на газ. Кстати, хороший вопрос со звездочкой, по какой цене российская компания "Газпром" будет продавать газ российскому активу "Молдавская ГРЭС" [принадлежит концерну "Интер РАО ЕЭС"] в Приднестровье? Рост цены на газ на мировом рынке грозит повысить стоимость электроэнергии и, молдавские власти уже заявляли о необходимости населению быть готовым к этому", — отмечает Манастырлы.На энергетику всего региона может оказать влияние еще один немаловажный факт.Власти США и Румынии договорились о строительстве на территории соседней страны сети малых атомных электростанций для обеспечения энергетической безопасности региона и сокращения производства энергии на угольных ТЭЦ.Два дня назад письмо с просьбой расположить одну такую АЭС неподалеку от границы с Молдовой в адрес правительства Румынии направил мэр Ясс Михай Кирика.По мнению Манастырлы, представители правящей партии в Кишиневе уже сейчас намекают, что новые генерирующие мощности в Румынии вполне могут обеспечить потребности в электричестве всей правобережной Молдовы, без учета приднестровского региона.Вместе с тем Молдова и Румыния занимают последние строчки в рейтинге доступности электричества среди европейских стран. Жители двух государств могут купить меньше всего кВт/ч на среднюю зарплату в Европе.

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https://ru.sputnik.md/20211112/ot-tsvetochnykh-mostov-kamennym-govorili-ministry-moldovy-rumynii-46373923.html

https://ru.sputnik.md/20211015/moldova-elektroenergia-opasno-eto-45556745.html

https://ru.sputnik.md/20210804/gaz-zavisimosti-43558652.html

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приднестровье, молдова, энергетика, газ, электроэнергия