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Еврокомиссия признала молдавские COVID-сертификаты
Еврокомиссия признала молдавские COVID-сертификаты
Еврокомиссия признала молдавские COVID-сертификаты
2021-11-15T15:32+0200
2021-11-15T16:12+0200
коронавирус
в молдове
молдова
сертификат
европейский союз
еврокомиссия
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КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Еврокомиссия опубликовала заявление, в котором сообщается, что в ЕС с 16 ноября будут признаваться COVID-сертификаты, выданные в Молдове, Грузии, Сербии и Новой Зеландии. Информация опубликована на официальной странице Twitter Еврокомиссии."Таким образом, эти четыре страны будут подключены к системе ЕС, их COVID-сертификаты будут приниматься на тех же условиях, что и цифровые сертификаты Евросоюза", - говорится в сообщении.На данный момент Европейский союз признает сертификаты 49 третьих стран и территорий. В конце октября ЕС сообщил о признании сертификатов Великобритании и Армении.
https://ru.sputnik.md/20211109/poddelnye-sertifikaty-covd-19-prokhodyat-obyski-na-ryshkanovke--stavchenakh-46274831.html
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в молдове, молдова, сертификат, европейский союз, еврокомиссия

Еврокомиссия признала молдавские COVID-сертификаты

15:32 15.11.2021 (обновлено: 16:12 15.11.2021)
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Green Pass - Sputnik Молдова, 1920, 15.11.2021
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ЕС признал коронавирусные сертификаты 49 третьих стран.
КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Еврокомиссия опубликовала заявление, в котором сообщается, что в ЕС с 16 ноября будут признаваться COVID-сертификаты, выданные в Молдове, Грузии, Сербии и Новой Зеландии. Информация опубликована на официальной странице Twitter Еврокомиссии.

"Таким образом, эти четыре страны будут подключены к системе ЕС, их COVID-сертификаты будут приниматься на тех же условиях, что и цифровые сертификаты Евросоюза", - говорится в сообщении.

На данный момент Европейский союз признает сертификаты 49 третьих стран и территорий. В конце октября ЕС сообщил о признании сертификатов Великобритании и Армении.
Medic - Sputnik Молдова, 1920, 09.11.2021
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