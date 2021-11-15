Коронавирус
Еврокомиссия признала молдавские COVID-сертификаты
15:32 15.11.2021 (обновлено: 16:12 15.11.2021)
© ANDREAS SOLAROGreen Pass
© ANDREAS SOLARO
ЕС признал коронавирусные сертификаты 49 третьих стран.
КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Еврокомиссия опубликовала заявление, в котором сообщается, что в ЕС с 16 ноября будут признаваться COVID-сертификаты, выданные в Молдове, Грузии, Сербии и Новой Зеландии. Информация опубликована на официальной странице Twitter Еврокомиссии.
"Таким образом, эти четыре страны будут подключены к системе ЕС, их COVID-сертификаты будут приниматься на тех же условиях, что и цифровые сертификаты Евросоюза", - говорится в сообщении.
"Таким образом, эти четыре страны будут подключены к системе ЕС, их COVID-сертификаты будут приниматься на тех же условиях, что и цифровые сертификаты Евросоюза", - говорится в сообщении.
What is the #EUDigitalCOVIDCertificate? 📱✅ Discover its advantages and how non-EU countries can join.— European External Action Service - EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) November 15, 2021
Already 18 non-EU countries have joined, and today we welcome Georgia 🇬🇪, Moldova 🇲🇩, Serbia 🇷🇸 and New Zealand 🇳🇿! https://t.co/d9q0cv9sqn
На данный момент Европейский союз признает сертификаты 49 третьих стран и территорий. В конце октября ЕС сообщил о признании сертификатов Великобритании и Армении.