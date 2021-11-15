https://ru.sputnik.md/20211115/evrokomissiya-priznala-moldavskie-covid-sertifikaty-46425467.html

Еврокомиссия признала молдавские COVID-сертификаты

Еврокомиссия признала молдавские COVID-сертификаты

Еврокомиссия признала молдавские COVID-сертификаты

2021-11-15T15:32+0200

2021-11-15T15:32+0200

2021-11-15T16:12+0200

коронавирус

в молдове

молдова

сертификат

европейский союз

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/09/43730285_599:427:2903:1723_1920x0_80_0_0_e7ca7feacab54761cf6c01b93bbcd0db.jpg

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Еврокомиссия опубликовала заявление, в котором сообщается, что в ЕС с 16 ноября будут признаваться COVID-сертификаты, выданные в Молдове, Грузии, Сербии и Новой Зеландии. Информация опубликована на официальной странице Twitter Еврокомиссии."Таким образом, эти четыре страны будут подключены к системе ЕС, их COVID-сертификаты будут приниматься на тех же условиях, что и цифровые сертификаты Евросоюза", - говорится в сообщении.На данный момент Европейский союз признает сертификаты 49 третьих стран и территорий. В конце октября ЕС сообщил о признании сертификатов Великобритании и Армении.

https://ru.sputnik.md/20211109/poddelnye-sertifikaty-covd-19-prokhodyat-obyski-na-ryshkanovke--stavchenakh-46274831.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в молдове, молдова, сертификат, европейский союз, еврокомиссия