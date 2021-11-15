https://ru.sputnik.md/20211115/gavrilitsa-london-vstretilas-sovetnik-premer-dzhonson-46435806.html

Гаврилица в Лондоне встретилась с советником премьера Джонсона: о чем они говорили

Гаврилица в Лондоне встретилась с советником премьера Джонсона: о чем они говорили

Премьер поблагодарила британского чиновника за помощь в подготовке военных Национальной армии.

2021-11-15T21:13+0200

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великобритания

наталья гаврилица

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КИШИНЕВ, 15 ноя — Sputnik. В ходе рабочего визита в Лондон премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица встретилась с советником премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Стивеном Лавгроувом, сообщает пресс-служба правительства.Премьер высоко оценила плодотворное двустороннее сотрудничество в области обороны, в частности, помощь, оказываемую правительством Великобритании в модернизации национальной системы обороны Республики Молдова."При поддержке Соединенного Королевства молдавские военнослужащие прошли несколько учебных курсов: обучение в Королевской военной академии и Академии Королевских военно-воздушных сил, четырехнедельный курс многонациональных операций по поддержанию мира и участие в военных учениях Cambrian Patrol - крупнейших учениях британской армии", - говорится в пресс-релизе правительства.Премьер-министр Гаврилица также поблагодарила правительство Великобритании за возврат средств, удержанных с банковских счетов гражданина Луки Филата - около 11,26 миллионов леев.

https://ru.sputnik.md/20211112/chto-budet-sotrudnichestvom-moldovy-velikobritanii-period-post-breksit-46342288.html

великобритания

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

великобритания, наталья гаврилица