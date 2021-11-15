https://ru.sputnik.md/20211115/gavrilitsa-london-vstretilas-sovetnik-premer-dzhonson-46435806.html
Гаврилица в Лондоне встретилась с советником премьера Джонсона: о чем они говорили
Гаврилица в Лондоне встретилась с советником премьера Джонсона: о чем они говорили
Премьер поблагодарила британского чиновника за помощь в подготовке военных Национальной армии.
2021-11-15T21:13+0200
2021-11-15T21:13+0200
2021-11-15T21:13+0200
великобритания
наталья гаврилица
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/0a/46313781_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_b1dbb433c87fdbebac385c27287f3ba0.jpg
КИШИНЕВ, 15 ноя — Sputnik. В ходе рабочего визита в Лондон премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица встретилась с советником премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Стивеном Лавгроувом, сообщает пресс-служба правительства.Премьер высоко оценила плодотворное двустороннее сотрудничество в области обороны, в частности, помощь, оказываемую правительством Великобритании в модернизации национальной системы обороны Республики Молдова."При поддержке Соединенного Королевства молдавские военнослужащие прошли несколько учебных курсов: обучение в Королевской военной академии и Академии Королевских военно-воздушных сил, четырехнедельный курс многонациональных операций по поддержанию мира и участие в военных учениях Cambrian Patrol - крупнейших учениях британской армии", - говорится в пресс-релизе правительства.Премьер-министр Гаврилица также поблагодарила правительство Великобритании за возврат средств, удержанных с банковских счетов гражданина Луки Филата - около 11,26 миллионов леев.
https://ru.sputnik.md/20211112/chto-budet-sotrudnichestvom-moldovy-velikobritanii-period-post-breksit-46342288.html
великобритания
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/0a/46313781_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_7b360ae11f34674a5c2ed817693b5f74.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
великобритания, наталья гаврилица
Гаврилица в Лондоне встретилась с советником премьера Джонсона: о чем они говорили
Премьер поблагодарила британского чиновника за помощь в подготовке военных Национальной армии.
КИШИНЕВ, 15 ноя — Sputnik. В ходе рабочего визита в Лондон премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица встретилась с советником премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Стивеном Лавгроувом, сообщает пресс-служба правительства.
Премьер высоко оценила плодотворное двустороннее сотрудничество в области обороны, в частности, помощь, оказываемую правительством Великобритании в модернизации национальной системы обороны Республики Молдова.
"При поддержке Соединенного Королевства молдавские военнослужащие прошли несколько учебных курсов: обучение в Королевской военной академии и Академии Королевских военно-воздушных сил, четырехнедельный курс многонациональных операций по поддержанию мира и участие в военных учениях Cambrian Patrol - крупнейших учениях британской армии", - говорится в пресс-релизе правительства.
Премьер-министр Гаврилица также поблагодарила правительство Великобритании за возврат средств, удержанных с банковских счетов гражданина Луки Филата - около 11,26 миллионов леев.