Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20211115/gavrilitsa-london-vstretilas-sovetnik-premer-dzhonson-46435806.html
Гаврилица в Лондоне встретилась с советником премьера Джонсона: о чем они говорили
Гаврилица в Лондоне встретилась с советником премьера Джонсона: о чем они говорили
Премьер поблагодарила британского чиновника за помощь в подготовке военных Национальной армии.
2021-11-15T21:13+0200
2021-11-15T21:13+0200
великобритания
наталья гаврилица
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/0a/46313781_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_b1dbb433c87fdbebac385c27287f3ba0.jpg
КИШИНЕВ, 15 ноя — Sputnik. В ходе рабочего визита в Лондон премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица встретилась с советником премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Стивеном Лавгроувом, сообщает пресс-служба правительства.Премьер высоко оценила плодотворное двустороннее сотрудничество в области обороны, в частности, помощь, оказываемую правительством Великобритании в модернизации национальной системы обороны Республики Молдова."При поддержке Соединенного Королевства молдавские военнослужащие прошли несколько учебных курсов: обучение в Королевской военной академии и Академии Королевских военно-воздушных сил, четырехнедельный курс многонациональных операций по поддержанию мира и участие в военных учениях Cambrian Patrol - крупнейших учениях британской армии", - говорится в пресс-релизе правительства.Премьер-министр Гаврилица также поблагодарила правительство Великобритании за возврат средств, удержанных с банковских счетов гражданина Луки Филата - около 11,26 миллионов леев.
https://ru.sputnik.md/20211112/chto-budet-sotrudnichestvom-moldovy-velikobritanii-period-post-breksit-46342288.html
великобритания
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Евгений Чебан
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/0a/46313781_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_7b360ae11f34674a5c2ed817693b5f74.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
великобритания, наталья гаврилица

Гаврилица в Лондоне встретилась с советником премьера Джонсона: о чем они говорили

21:13 15.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausНаталья Гаврилица
Наталья Гаврилица - Sputnik Молдова, 1920, 15.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Подписаться на
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Премьер поблагодарила британского чиновника за помощь в подготовке военных Национальной армии.
КИШИНЕВ, 15 ноя — Sputnik. В ходе рабочего визита в Лондон премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица встретилась с советником премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Стивеном Лавгроувом, сообщает пресс-служба правительства.
Премьер высоко оценила плодотворное двустороннее сотрудничество в области обороны, в частности, помощь, оказываемую правительством Великобритании в модернизации национальной системы обороны Республики Молдова.
"При поддержке Соединенного Королевства молдавские военнослужащие прошли несколько учебных курсов: обучение в Королевской военной академии и Академии Королевских военно-воздушных сил, четырехнедельный курс многонациональных операций по поддержанию мира и участие в военных учениях Cambrian Patrol - крупнейших учениях британской армии", - говорится в пресс-релизе правительства.
Премьер-министр Гаврилица также поблагодарила правительство Великобритании за возврат средств, удержанных с банковских счетов гражданина Луки Филата - около 11,26 миллионов леев.
London - Sputnik Молдова, 1920, 12.11.2021
Политика
Что будет с сотрудничеством Молдовы и Великобритании после брексита
12 ноября, 07:30
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
23:17Латвия и Польша провоцируют большую войну НАТО с Россией и Беларусью
22:55Путин и Лукашенко обсудили транзит газа через Белоруссию
22:38"Умную" систему контроля за ношением масок разработали российские ученые
22:19SputnikPro в Кишиневе: кулинарно-этнографические истории от Федерико Арнальди
22:03Курс валют на вторник: евро и доллар опять растут
21:41Истребитель Checkmate в свете лазерного шоу: российская новинка на авиашоу в Дубае
21:13Гаврилица в Лондоне встретилась с советником премьера Джонсона: о чем они говорили
20:45Украинский "Нафтогаз" допустили к участию в сертификации "Северного потока-2"
20:17Энергетическая дезинтеграция — как Кишинев и Тирасполь стремятся не зависеть друг от друга
19:50Нэстасе обратится в ЕСПЧ: что его обидело
19:35Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
19:23"Скрипичное дело" на два миллиона евро
18:58В Молдове теперь смогут выявлять мутации коронавируса
18:31В России QR-коды в общественных местах могут стать обязательными
18:04В Минюсте предлагают провести жесткие проверки деятельности судей и прокуроров
17:35"Международный уровень" - Комрат загрязняет реку, которая течет на Украину
17:09Будет ли двойной тариф за перевозку пассажиров: ответ вице-премьера
16:42"Спутник Лайт" проходит регистрацию в стране ЕС
16:13Termoelectrica запросила повышение тарифа на тепло: сколько будем платить
16:11Почему в Молдове медработники снова стали заболевать COVID-19