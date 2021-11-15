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Где в Кишиневе запрещено движение: улицы, по которым не проехать
Где в Кишиневе запрещено движение: улицы, по которым не проехать
Муниципалитет сообщает, что на некоторых улицах столицы с понедельника приостановлено дорожное движение.
2021-11-15T11:00+0200
2021-11-15T11:00+0200
новости кишинева
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кишинев
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КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Движение по двум крупным улицам в центре Кишинева временно приостановлено с понедельника.Как сообщает мэрия столицы, с 15 по 16 ноября на пересечении улиц Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони и Александру чел Бун будет частично приостановлено дорожное движение.Мера вызвана необходимостью ремонта сетей водопровода и канализации.При этом с 15 ноября по 3 декабря будет ограничено движение по улице Александра Бернардацци на участке улицы Александра Пушкина, это связано с ремонтом тротуаров.Мунициппалитет приносит извинения гражданам за причиненные неудобства и просит проявить понимание. Водителям настоятельно рекомендуется объезжать вышеназванные улицы и следовать указаниям дорожных знаков.
https://ru.sputnik.md/20211114/na-odnoy-iz-tsentralnykh-ulits-kishineva-postelyat-moldavskiy-kover-46397601.html
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Марина Гончарук
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в молдове, кишинев, молдова, дорожное движение

Где в Кишиневе запрещено движение: улицы, по которым не проехать

11:00 15.11.2021
© Sputnik / OsmatescoКрасный сигнал светофора для пешехода
Красный сигнал светофора для пешехода - Sputnik Молдова, 1920, 15.11.2021
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Муниципалитет сообщает, что на некоторых улицах столицы с понедельника приостановлено дорожное движение.
КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Движение по двум крупным улицам в центре Кишинева временно приостановлено с понедельника.
Как сообщает мэрия столицы, с 15 по 16 ноября на пересечении улиц Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони и Александру чел Бун будет частично приостановлено дорожное движение.
Мера вызвана необходимостью ремонта сетей водопровода и канализации.
При этом с 15 ноября по 3 декабря будет ограничено движение по улице Александра Бернардацци на участке улицы Александра Пушкина, это связано с ремонтом тротуаров.
Мунициппалитет приносит извинения гражданам за причиненные неудобства и просит проявить понимание. Водителям настоятельно рекомендуется объезжать вышеназванные улицы и следовать указаниям дорожных знаков.
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