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Где в Кишиневе запрещено движение: улицы, по которым не проехать

Где в Кишиневе запрещено движение: улицы, по которым не проехать

Муниципалитет сообщает, что на некоторых улицах столицы с понедельника приостановлено дорожное движение.

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КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Движение по двум крупным улицам в центре Кишинева временно приостановлено с понедельника.Как сообщает мэрия столицы, с 15 по 16 ноября на пересечении улиц Митрополита Гавриила Бэнулеску-Бодони и Александру чел Бун будет частично приостановлено дорожное движение.Мера вызвана необходимостью ремонта сетей водопровода и канализации.При этом с 15 ноября по 3 декабря будет ограничено движение по улице Александра Бернардацци на участке улицы Александра Пушкина, это связано с ремонтом тротуаров.Мунициппалитет приносит извинения гражданам за причиненные неудобства и просит проявить понимание. Водителям настоятельно рекомендуется объезжать вышеназванные улицы и следовать указаниям дорожных знаков.

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в молдове, кишинев, молдова, дорожное движение