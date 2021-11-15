https://ru.sputnik.md/20211115/imuschestvo-plakhotnyuka-ostaetsya-pod-arestom-46413719.html

Многомилионные активы Плахотнюка остаются под арестом: решение КС

Многомилионные активы Плахотнюка остаются под арестом: решение КС

Конституционный суд вынес решение в пользу Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества.

2021-11-15T10:20+0200

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общество

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молдова

имущество

владимир плахотнюк

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КИШИНЕВ, 15 ноя– Sputnik. В общей сложности 52 объекта стоимостью 486 миллионов леев остаются под арестом Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества (ARBI). Активы принадлежат олигарху, экс-лидеру Демократической партии Владимиру Плахотнюку. Об этом в понедельник сообщили в Национальном антикоррупционном центре (НАЦ). Конституционный суд признал недопустимыми запросы адвоката Плахотнюка, который просил инстанцию высказаться по поводу возможных нарушений со стороны госорганов в отношении олигарха. Адвокат подал 12 заявлений, он ссылался на нормы закона, которые допускают наложение ареста на имущество лиц, не имеющих статуса в уголовном деле. В запросах говорилось, что эти положения нарушают право человека на свободный доступ к правосудию. Однако суд признал все жалобы, поданные адвокатом Плахотнюка, неприемлемыми.Как напомнили в антикоррупционном центре, ARBI наложило арест на 52 объекта в рамках уголовного дела под общим названием "Банковское мошенничество". По утверждению прокуратуры, все это имущество принадлежит Плахотнюку. В список вошли 11 автомобилей, 11 объектов жилой недвижимости, нежилое помещение, социальный капитал в 5 фирмах, 17 жилых и нежилых зданий, а также 4 банковских счета. Из общего количества активов, изъятых госорганами, 41 находится в Молдове, еще 11 - в Швейцарии (7), Франции (1) и Румынии (3).В ARBI уточнили, что процесс взыскания преступных активов будет завершен после принятия судом решения о конфискации. Заключительный этап процесса возврата или продажи конфискованных предметов осуществляется судом и Государственной налоговой службой.В настоящее время в отношении Плахотнюка в Молдове выдвинут ряд обвинений – в мошенничестве, отмывании денег и создании преступной группы. Обвинения предъявлены в рамках расследования миллиардной кражи из банковской системы Молдовы.Спешно покинув территорию республики летом 2019 года, беглый олигарх на время обосновался в Соединенных Штатах, которые вынужден был покинуть в январе 2020-го. Нынешнее местоположение Плахотнюка неизвестно.

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