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Многомилионные активы Плахотнюка остаются под арестом: решение КС
Многомилионные активы Плахотнюка остаются под арестом: решение КС
Конституционный суд вынес решение в пользу Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества.
2021-11-15T10:20+0200
2021-11-15T10:35+0200
общество
в молдове
арест
молдова
имущество
владимир плахотнюк
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КИШИНЕВ, 15 ноя– Sputnik. В общей сложности 52 объекта стоимостью 486 миллионов леев остаются под арестом Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества (ARBI). Активы принадлежат олигарху, экс-лидеру Демократической партии Владимиру Плахотнюку. Об этом в понедельник сообщили в Национальном антикоррупционном центре (НАЦ). Конституционный суд признал недопустимыми запросы адвоката Плахотнюка, который просил инстанцию высказаться по поводу возможных нарушений со стороны госорганов в отношении олигарха. Адвокат подал 12 заявлений, он ссылался на нормы закона, которые допускают наложение ареста на имущество лиц, не имеющих статуса в уголовном деле. В запросах говорилось, что эти положения нарушают право человека на свободный доступ к правосудию. Однако суд признал все жалобы, поданные адвокатом Плахотнюка, неприемлемыми.Как напомнили в антикоррупционном центре, ARBI наложило арест на 52 объекта в рамках уголовного дела под общим названием "Банковское мошенничество". По утверждению прокуратуры, все это имущество принадлежит Плахотнюку. В список вошли 11 автомобилей, 11 объектов жилой недвижимости, нежилое помещение, социальный капитал в 5 фирмах, 17 жилых и нежилых зданий, а также 4 банковских счета. Из общего количества активов, изъятых госорганами, 41 находится в Молдове, еще 11 - в Швейцарии (7), Франции (1) и Румынии (3).В ARBI уточнили, что процесс взыскания преступных активов будет завершен после принятия судом решения о конфискации. Заключительный этап процесса возврата или продажи конфискованных предметов осуществляется судом и Государственной налоговой службой.В настоящее время в отношении Плахотнюка в Молдове выдвинут ряд обвинений – в мошенничестве, отмывании денег и создании преступной группы. Обвинения предъявлены в рамках расследования миллиардной кражи из банковской системы Молдовы.Спешно покинув территорию республики летом 2019 года, беглый олигарх на время обосновался в Соединенных Штатах, которые вынужден был покинуть в январе 2020-го. Нынешнее местоположение Плахотнюка неизвестно.
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в молдове, арест, молдова, имущество, владимир плахотнюк

Многомилионные активы Плахотнюка остаются под арестом: решение КС

10:20 15.11.2021 (обновлено: 10:35 15.11.2021)
© Sputnik / Miroslav RotariВладимир Плахотнюк
Владимир Плахотнюк - Sputnik Молдова, 1920, 15.11.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Серджиу Прапорщик
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Активы Владимира Плахотнюка стоимостью около полумиллиарда леев остаются под арестом. Решение вынес Конституционный суд.
КИШИНЕВ, 15 ноя– Sputnik. В общей сложности 52 объекта стоимостью 486 миллионов леев остаются под арестом Агентства по возмещению добытого преступным путем имущества (ARBI). Активы принадлежат олигарху, экс-лидеру Демократической партии Владимиру Плахотнюку. Об этом в понедельник сообщили в Национальном антикоррупционном центре (НАЦ).
Конституционный суд признал недопустимыми запросы адвоката Плахотнюка, который просил инстанцию высказаться по поводу возможных нарушений со стороны госорганов в отношении олигарха.
Адвокат подал 12 заявлений, он ссылался на нормы закона, которые допускают наложение ареста на имущество лиц, не имеющих статуса в уголовном деле. В запросах говорилось, что эти положения нарушают право человека на свободный доступ к правосудию.
Однако суд признал все жалобы, поданные адвокатом Плахотнюка, неприемлемыми.
Как напомнили в антикоррупционном центре, ARBI наложило арест на 52 объекта в рамках уголовного дела под общим названием "Банковское мошенничество". По утверждению прокуратуры, все это имущество принадлежит Плахотнюку.
Владимир Плахотнюк - Sputnik Молдова, 1920, 04.10.2021
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В список вошли 11 автомобилей, 11 объектов жилой недвижимости, нежилое помещение, социальный капитал в 5 фирмах, 17 жилых и нежилых зданий, а также 4 банковских счета. Из общего количества активов, изъятых госорганами, 41 находится в Молдове, еще 11 - в Швейцарии (7), Франции (1) и Румынии (3).
© Photo : Serviciul relații publice al CNAАрестованные активы Владимира Плахотнюка
Арестованные активы Владимира Плахотнюка - Sputnik Молдова, 1920, 15.11.2021
Арестованные активы Владимира Плахотнюка
© Photo : Serviciul relații publice al CNA
В ARBI уточнили, что процесс взыскания преступных активов будет завершен после принятия судом решения о конфискации. Заключительный этап процесса возврата или продажи конфискованных предметов осуществляется судом и Государственной налоговой службой.
В настоящее время в отношении Плахотнюка в Молдове выдвинут ряд обвинений – в мошенничестве, отмывании денег и создании преступной группы. Обвинения предъявлены в рамках расследования миллиардной кражи из банковской системы Молдовы.
Спешно покинув территорию республики летом 2019 года, беглый олигарх на время обосновался в Соединенных Штатах, которые вынужден был покинуть в январе 2020-го. Нынешнее местоположение Плахотнюка неизвестно.
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