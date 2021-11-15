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Истребитель Checkmate в свете лазерного шоу: российская новинка на авиашоу в Дубае
Истребитель Checkmate в свете лазерного шоу: российская новинка на авиашоу в Дубае
Легкий тактический самолет пятого поколения Checkmate представили на выставке Dubai Airshow 2021
2021-11-15T21:41+0200
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россия
дубай
истребитель
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Легкий тактический самолет пятого поколения Checkmate представили на выставке Dubai Airshow 2021, передает РИА Новости.Легкий тактический однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate будет обладать малой заметностью и высокими летно-тактическими характеристиками при низкой стоимости летного часа. Его оснастят передовым комплексом бортового радиоэлектронного оборудования. Планируется, что Checkmate будет адаптивен, за счет чего может быть собран в нескольких конфигурациях в соответствии с пожеланиями заказчика, в том числе и в беспилотном формате.Базовая стоимость самолета составит 30-35 миллионов долларов.
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Истребитель Checkmate в свете лазерного шоу: российская новинка на авиашоу в Дубае

21:41 15.11.2021
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"Ростех" впервые показал беспилотный истребитель Checkmate.
Легкий тактический самолет пятого поколения Checkmate представили на выставке Dubai Airshow 2021, передает РИА Новости.
Легкий тактический однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate будет обладать малой заметностью и высокими летно-тактическими характеристиками при низкой стоимости летного часа. Его оснастят передовым комплексом бортового радиоэлектронного оборудования. Планируется, что Checkmate будет адаптивен, за счет чего может быть собран в нескольких конфигурациях в соответствии с пожеланиями заказчика, в том числе и в беспилотном формате.
Базовая стоимость самолета составит 30-35 миллионов долларов.
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