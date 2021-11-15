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Истребитель Checkmate в свете лазерного шоу: российская новинка на авиашоу в Дубае
Истребитель Checkmate в свете лазерного шоу: российская новинка на авиашоу в Дубае
Легкий тактический самолет пятого поколения Checkmate представили на выставке Dubai Airshow 2021
2021-11-15T21:41+0200
2021-11-15T21:41+0200
2021-11-15T21:41+0200
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истребитель
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Легкий тактический самолет пятого поколения Checkmate представили на выставке Dubai Airshow 2021, передает РИА Новости.Легкий тактический однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate будет обладать малой заметностью и высокими летно-тактическими характеристиками при низкой стоимости летного часа. Его оснастят передовым комплексом бортового радиоэлектронного оборудования. Планируется, что Checkmate будет адаптивен, за счет чего может быть собран в нескольких конфигурациях в соответствии с пожеланиями заказчика, в том числе и в беспилотном формате.Базовая стоимость самолета составит 30-35 миллионов долларов.
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видео, видео, россия, дубай, истребитель
Истребитель Checkmate в свете лазерного шоу: российская новинка на авиашоу в Дубае
"Ростех" впервые показал беспилотный истребитель Checkmate.
Легкий тактический самолет пятого поколения Checkmate представили на выставке Dubai Airshow 2021, передает РИА Новости
.
Легкий тактический однодвигательный истребитель пятого поколения Checkmate будет обладать малой заметностью и высокими летно-тактическими характеристиками при низкой стоимости летного часа. Его оснастят передовым комплексом бортового радиоэлектронного оборудования. Планируется, что Checkmate будет адаптивен, за счет чего может быть собран в нескольких конфигурациях в соответствии с пожеланиями заказчика, в том числе и в беспилотном формате.
Базовая стоимость самолета составит 30-35 миллионов долларов.