В Кишиневе люди с ограниченными возможностями получат материальную помощь

1. По спискам управления соцпомощи в Кишиневе, 500 человек с ограниченными возможностями (тяжелой и средней степени) получат по 500 леев. В списки включены инвалиды, у которых самый низкий размер пенсии и те, кто не получали материальной помощи в течение 2021 года. По спискам управления соцпомощи в Кишиневе, 500 человек с ограниченными возможностями (тяжелой и средней степени) получат по 500 леев. В списки включены инвалиды, у которых самый низкий размер пенсии и те, кто не получали материальной помощи в течение 2021 года.

2. Еще 50 человек с ограниченными возможностями, активные члены объединения Общества инвалидов Кишинева получат по две тысячи леев. Еще 50 человек с ограниченными возможностями, активные члены объединения Общества инвалидов Кишинева получат по две тысячи леев.

3. Еще 845 человек с нарушением слуха, члены Кишиневского территориального отделения Ассоциации глухих получат материальную помощь в размере 500 леев. Еще 845 человек с нарушением слуха, члены Кишиневского территориального отделения Ассоциации глухих получат материальную помощь в размере 500 леев.

4. Десять активных членов Ассоциации глухих Кишиневского территориального отделения получат по две тысячи леев. Десять активных членов Ассоциации глухих Кишиневского территориального отделения получат по две тысячи леев.

5. Еще 820 инвалидов по зрению, члены Ассоциации незрячих в Молдове получат материальную помощь в размере 500 леев. Еще 820 инвалидов по зрению, члены Ассоциации незрячих в Молдове получат материальную помощь в размере 500 леев.

6. Десять активных членов той же ассоциации получат по две тысячи леев. Десять активных членов той же ассоциации получат по две тысячи леев.

7. Еще 30 человек с ограниченными возможностями, члены ассоциации инвалидов Invasport получат материальную помощь в размере 500 леев. Еще 30 человек с ограниченными возможностями, члены ассоциации инвалидов Invasport получат материальную помощь в размере 500 леев.

8. Двое активных члена Ассоциации инвалидов Invasport получат материальную помощь в размере двух тысяч леев. Двое активных члена Ассоциации инвалидов Invasport получат материальную помощь в размере двух тысяч леев.