https://ru.sputnik.md/20211115/kishinev-lyudi-ogranichennymi-vozmozhnostyami-poluchat-materialnuyu-pomosch-46416548.html
В Кишиневе люди с ограниченными возможностями получат материальную помощь
В Кишиневе люди с ограниченными возможностями получат материальную помощь
К Международному дню людей с ограниченными возможностями сотни жителей Кишинева получат финансовую поддержку.
2021-11-15T13:05+0200
2021-11-15T13:05+0200
2021-11-15T13:05+0200
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КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Люди с ограниченными возможностями в столице получат единовременную материальную помощь, сообщил мэр Кишинева Ион Чебан. Как рассказал Чебан, такое решение было принято на заседании профильной муниципальной комиссии. Мера станет частью реализации программы, приуроченной к ежегодному Международному дню людей с ограниченными возможностями, который отмечается 3 декабря. "Решено предоставить материальную помощь для 2909 получателей, общая сумма помощи превысит 1,5 миллиона леев", - уточнил Чебан. Полный список граждан, кто получит помощь: Получатели помощи будут проинформированы о способе оплаты.
https://ru.sputnik.md/20210405/V-Moldove-likvidiruyut-internaty-kak-deti-invalidy-ostayutsya-bez-shkoly-34273553.html
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Юлия Липовая
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в молдове, кишинев, ион чебан, молдова, люди с ограниченными возможностями, материальная помощь
В Кишиневе люди с ограниченными возможностями получат материальную помощь
К Международному дню людей с ограниченными возможностями сотни жителей Кишинева получат финансовую поддержку.
КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Люди с ограниченными возможностями в столице получат единовременную материальную помощь, сообщил мэр Кишинева Ион Чебан.
Как рассказал Чебан, такое решение было принято на заседании профильной муниципальной комиссии. Мера станет частью реализации программы, приуроченной к ежегодному Международному дню людей с ограниченными возможностями, который отмечается 3 декабря.
"Решено предоставить материальную помощь для 2909 получателей, общая сумма помощи превысит 1,5 миллиона леев", - уточнил Чебан.
Полный список граждан, кто получит помощь:
1.
По спискам управления соцпомощи в Кишиневе, 500 человек с ограниченными возможностями (тяжелой и средней степени) получат по 500 леев. В списки включены инвалиды, у которых самый низкий размер пенсии и те, кто не получали материальной помощи в течение 2021 года.
2.
Еще 50 человек с ограниченными возможностями, активные члены объединения Общества инвалидов Кишинева получат по две тысячи леев.
3.
Еще 845 человек с нарушением слуха, члены Кишиневского территориального отделения Ассоциации глухих получат материальную помощь в размере 500 леев.
4.
Десять активных членов Ассоциации глухих Кишиневского территориального отделения получат по две тысячи леев.
5.
Еще 820 инвалидов по зрению, члены Ассоциации незрячих в Молдове получат материальную помощь в размере 500 леев.
6.
Десять активных членов той же ассоциации получат по две тысячи леев.
7.
Еще 30 человек с ограниченными возможностями, члены ассоциации инвалидов Invasport получат материальную помощь в размере 500 леев.
8.
Двое активных члена Ассоциации инвалидов Invasport получат материальную помощь в размере двух тысяч леев.
9.
Еще 642 родителя, воспитывающие и обучающие детей с особыми потребностями, получат поддержку в виде материальной помощи в размере 500 леев на каждого ребенка согласно спискам, представленным образовательными учреждениями.
Получатели помощи будут проинформированы о способе оплаты.