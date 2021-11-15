https://ru.sputnik.md/20211115/kogda-privitye-sputnikom-v-smogut-vekhat-v-izrail-46412933.html

Когда привитые "Спутником V" смогут въехать в Израиль

Когда привитые "Спутником V" смогут въехать в Израиль

Ранее сообщалось, что Израиль официально признает российскую вакцину "Спутник" с 15 ноября.

2021-11-15T10:45+0200

2021-11-15T10:45+0200

2021-11-15T10:51+0200

коронавирус

в мире

израиль

спутник v

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/0f/46413043_0:314:3077:2044_1920x0_80_0_0_c7619f05893eecc8573163c133a38f3d.jpg

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Привитые российской вакциной от коронавируса "Спутник V" туристы смогут въехать в Израиль только с 1 декабря из-за технических сложностей с процедурой въезда, передает РИА Новости со ссылкой на Министерство туризма Израиля.Отмечается, что саму вакцину эта страна официально признает с 15 ноября.В сообщении отмечается, что "начиная с 15 ноября Израиль официально признает российскую вакцину "Спутник", и в настоящее время над синхронизацией российской и израильской систем работают профессиональные группы профильных специалистов.Израиль закрыл границы для иностранных туристов в марте 2020 года. С января по февраль 2021 года аэропорт имени Бен-Гуриона был полностью закрыт, в том числе для возвращающихся на родину израильтян.

https://ru.sputnik.md/20211020/delta-shtamm-izrail-moldova-45722024.html

израиль

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, израиль, спутник v