https://ru.sputnik.md/20211115/kogda-privitye-sputnikom-v-smogut-vekhat-v-izrail-46412933.html
Когда привитые "Спутником V" смогут въехать в Израиль
Когда привитые "Спутником V" смогут въехать в Израиль
Ранее сообщалось, что Израиль официально признает российскую вакцину "Спутник" с 15 ноября.
2021-11-15T10:45+0200
2021-11-15T10:45+0200
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КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Привитые российской вакциной от коронавируса "Спутник V" туристы смогут въехать в Израиль только с 1 декабря из-за технических сложностей с процедурой въезда, передает РИА Новости со ссылкой на Министерство туризма Израиля.Отмечается, что саму вакцину эта страна официально признает с 15 ноября.В сообщении отмечается, что "начиная с 15 ноября Израиль официально признает российскую вакцину "Спутник", и в настоящее время над синхронизацией российской и израильской систем работают профессиональные группы профильных специалистов.Израиль закрыл границы для иностранных туристов в марте 2020 года. С января по февраль 2021 года аэропорт имени Бен-Гуриона был полностью закрыт, в том числе для возвращающихся на родину израильтян.
https://ru.sputnik.md/20211020/delta-shtamm-izrail-moldova-45722024.html
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в мире, израиль, спутник v
Когда привитые "Спутником V" смогут въехать в Израиль
10:45 15.11.2021 (обновлено: 10:51 15.11.2021)
Ранее сообщалось, что Израиль официально признает российскую вакцину "Спутник V" с 15 ноября.
КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik.
Привитые российской вакциной от коронавируса "Спутник V" туристы смогут въехать в Израиль только с 1 декабря из-за технических сложностей с процедурой въезда, передает РИА Новости
со ссылкой на Министерство туризма Израиля.
Отмечается, что саму вакцину эта страна официально признает с 15 ноября.
"В связи с обнаруженными трудностями технического и юридического характера в существующей процедуре въезда для иностранных туристов въезд туристов, вакцинированных "Спутником", станет возможен начиная с 1.12.21. До тех пор будет налажена синхронизация систем, завершены юридические формулировки и обязательства, и механизм въезда будет работать без недоразумений", - говорится в сообщении ведомства.
В сообщении отмечается, что "начиная с 15 ноября Израиль официально признает российскую вакцину "Спутник", и в настоящее время над синхронизацией российской и израильской систем работают профессиональные группы профильных специалистов.
Израиль закрыл границы для иностранных туристов в марте 2020 года. С января по февраль 2021 года аэропорт имени Бен-Гуриона был полностью закрыт, в том числе для возвращающихся на родину израильтян.