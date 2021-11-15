https://ru.sputnik.md/20211115/konsensusa-net-stoltenberg-vozmozhnom-vstuplenii-ukrainy-nato-46411570.html
Консенсуса нет: Столтенберг - о возможном вступлении Украины в НАТО
Консенсуса нет: Столтенберг - о возможном вступлении Украины в НАТО
Ранее парламент Украины изменил Конституцию и закрепил стремление на вступление в НАТО.
2021-11-15T11:50+0200
2021-11-15T11:50+0200
2021-11-15T11:50+0200
политика
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нато
йенс столтенберг
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КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. К единому мнению по вопросу возможного вступления Украины в Североатлантический альянс страны блока не пришли, завил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в воскресном интервью телеканалу HBO, передают "Известия".Столтенберг отметил, однако, что альянс усилил партнерство с Киевом.Президент Украины Владимир Зеленский хочет "нечто большее", чем поддержка, а именно добиться "полноправного членства" в альянсе, также подчеркнул генсек НАТО.В феврале 2019 года украинский парламент принял поправки в Основной закон, закрепив курс страны в Евросоюз и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера Североатлантического альянса с расширенными возможностями.Впервые к расширенному формату Конференции национальных директоров вооружений в штаб-квартире НАТО в Брюсселе Украину пригласили 25 октября.Тремя днями ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что членство страны в ЕС и НАТО — вопрос времени. По его словам, страна активно движется к ЕС и НАТО, реализуя при этом направление политики, определяемое Конституцией, и стратегию внешнеполитических действий.Йенс Столтенберг заявил тогда, что решение о членстве Украины будут принимать 30 союзников и непосредственно Киев. Вмешиваться в этот процесс другие страны не могут.Структурное подразделение по интеграции Украины в Евросоюз и НАТО в офисе Зеленского создали 1 июня. Среди первостепенных задач - координация сотрудничества с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции государства и Верховной радой.
https://ru.sputnik.md/20211114/nato-moldova-46353014.html
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в мире, украина, нато, йенс столтенберг
Консенсуса нет: Столтенберг - о возможном вступлении Украины в НАТО
Ранее парламент Украины изменил Конституцию и закрепил стремление на вступление в НАТО.
КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik.
К единому мнению по вопросу возможного вступления Украины в Североатлантический альянс страны блока не пришли, завил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в воскресном интервью телеканалу HBO
, передают "Известия"
.
Столтенберг отметил, однако, что альянс усилил партнерство с Киевом.
"Чтобы стать членом НАТО, надо отвечать стандартам НАТО. Мы помогаем им (Украине. — ред.) бороться с коррупцией, но 30 членов (альянса. — ред.) должны прийти к единому мнению, а консенсуса в НАТО пока нет", — сказал он.
Президент Украины Владимир Зеленский хочет "нечто большее", чем поддержка, а именно добиться "полноправного членства" в альянсе, также подчеркнул генсек НАТО.
В феврале 2019 года украинский парламент принял поправки в Основной закон, закрепив курс страны в Евросоюз и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера Североатлантического альянса с расширенными возможностями.
Впервые к расширенному формату Конференции национальных директоров вооружений в штаб-квартире НАТО в Брюсселе Украину пригласили 25 октября.
Тремя днями ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что членство страны в ЕС и НАТО — вопрос времени. По его словам, страна активно движется к ЕС и НАТО, реализуя при этом направление политики, определяемое Конституцией, и стратегию внешнеполитических действий.
Йенс Столтенберг заявил тогда, что решение о членстве Украины будут принимать 30 союзников и непосредственно Киев. Вмешиваться в этот процесс другие страны не могут.
Структурное подразделение по интеграции Украины в Евросоюз и НАТО в офисе Зеленского создали 1 июня. Среди первостепенных задач - координация сотрудничества с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции государства и Верховной радой.