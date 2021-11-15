https://ru.sputnik.md/20211115/konsensusa-net-stoltenberg-vozmozhnom-vstuplenii-ukrainy-nato-46411570.html

Консенсуса нет: Столтенберг - о возможном вступлении Украины в НАТО

Консенсуса нет: Столтенберг - о возможном вступлении Украины в НАТО

Ранее парламент Украины изменил Конституцию и закрепил стремление на вступление в НАТО.

2021-11-15T11:50+0200

2021-11-15T11:50+0200

2021-11-15T11:50+0200

политика

в мире

украина

нато

йенс столтенберг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/3052/85/30528526_0:0:3409:1918_1920x0_80_0_0_ebce91ee435cbd87453bc5e4d3702a39.jpg

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. К единому мнению по вопросу возможного вступления Украины в Североатлантический альянс страны блока не пришли, завил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в воскресном интервью телеканалу HBO, передают "Известия".Столтенберг отметил, однако, что альянс усилил партнерство с Киевом.Президент Украины Владимир Зеленский хочет "нечто большее", чем поддержка, а именно добиться "полноправного членства" в альянсе, также подчеркнул генсек НАТО.В феврале 2019 года украинский парламент принял поправки в Основной закон, закрепив курс страны в Евросоюз и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера Североатлантического альянса с расширенными возможностями.Впервые к расширенному формату Конференции национальных директоров вооружений в штаб-квартире НАТО в Брюсселе Украину пригласили 25 октября.Тремя днями ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что членство страны в ЕС и НАТО — вопрос времени. По его словам, страна активно движется к ЕС и НАТО, реализуя при этом направление политики, определяемое Конституцией, и стратегию внешнеполитических действий.Йенс Столтенберг заявил тогда, что решение о членстве Украины будут принимать 30 союзников и непосредственно Киев. Вмешиваться в этот процесс другие страны не могут.Структурное подразделение по интеграции Украины в Евросоюз и НАТО в офисе Зеленского создали 1 июня. Среди первостепенных задач - координация сотрудничества с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции государства и Верховной радой.

https://ru.sputnik.md/20211114/nato-moldova-46353014.html

украина

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, украина, нато, йенс столтенберг