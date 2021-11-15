https://ru.sputnik.md/20211115/kosmonavtam-pridetsya-spryatatsya-soyuze-kosmicheskogo-musora-46410839.html

Космонавтам придется спрятаться в "Союзе" от космического мусора

Космонавтам придется спрятаться в "Союзе" от космического мусора

Международная космическая станция окажется в ближайшее время в зоне сближения с космическим мусором.

2021-11-15T09:28+0200

2021-11-15T09:28+0200

2021-11-15T09:52+0200

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космический мусор

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КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Опасный кусок космического мусора пролетит мимо Международной космической станции (МКС) в первой половине дня понедельника, так что российским космонавтам дали указание спрятаться в корабле "Союз МС-19" передает РИА Новости со ссылкой на переговоры экипажа с Землей, которые транслирует НАСА.Позднее "Роскосмос" подтвердил агентству, что МКС в ближайшее время окажется в зоне сближения с объектом космического мусора, экипаж станции укроется в космических кораблях.Маневр уклонения от космического мусора МКС провела и ранее - 10 ноября станция пролетала мимо фрагмента китайского спутника Fengyun-1C. Это обломок метеоспутника КНР, сбитого при испытаниях в 2007 году Китаем противоспутникового оружия. До опасного сближения тогда оставалось двое суток.Однако, когда до опасного сближения остается мало времени, поскольку на процедуры подготовки к маневру уклонения требуется несколько часов, экипаж традиционно укрывается в космических кораблях на случай необходимости экстренной эвакуации.

https://ru.sputnik.md/20211030/moldova-ilon-mask-kak-strana-sobiraetsya-zapustit-kosmos-svoy-nanosputnik-46038338.html

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в мире, экипаж мкс, космос, космический мусор