https://ru.sputnik.md/20211115/kurs-valyut-na-vtornik-evro-i-dollar-opyat-rastut-46436910.html

Курс валют на вторник: евро и доллар опять растут

Курс валют на вторник: евро и доллар опять растут

Евро и доллар упадут в цене по отношению к молдавскому лею

2021-11-15T22:03+0200

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доллар

евро

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КИШИНЕВ, 15 ноя – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 16 ноября. Евро упадет в цене, а доллар немного вырастет по отношению к молдавскому лею.Евро станет дороже на четыре бана и закрепится на уровне 20,1618 лея.Доллар подорожает на три бана в цене и будет стоить 17,6039 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше, чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили "падение": доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов.Что касается остальных валют, то 16 ноября немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2431 лея. Стоимость украинской гривны снизится до 0,6682 лея. Румынский лей подымется до 4,0730 в пересчете на национальную валюту.

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2021

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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курс валют, доллар, евро