https://ru.sputnik.md/20211115/kurs-valyut-na-vtornik-evro-i-dollar-opyat-rastut-46436910.html
Курс валют на вторник: евро и доллар опять растут
Курс валют на вторник: евро и доллар опять растут
Евро и доллар упадут в цене по отношению к молдавскому лею
2021-11-15T22:03+0200
2021-11-15T22:03+0200
2021-11-15T22:03+0200
курс валют
доллар
евро
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КИШИНЕВ, 15 ноя – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 16 ноября. Евро упадет в цене, а доллар немного вырастет по отношению к молдавскому лею.Евро станет дороже на четыре бана и закрепится на уровне 20,1618 лея.Доллар подорожает на три бана в цене и будет стоить 17,6039 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше, чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили "падение": доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов.Что касается остальных валют, то 16 ноября немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2431 лея. Стоимость украинской гривны снизится до 0,6682 лея. Румынский лей подымется до 4,0730 в пересчете на национальную валюту.
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Евгений Чебан
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Евгений Чебан
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курс валют, доллар, евро
Курс валют на вторник: евро и доллар опять растут
В Нацбанке рассказали о поведении евро, доллара, рубля, гривны и румынского лея по отношению к национальной валюте.
КИШИНЕВ, 15 ноя – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на вторник, 16 ноября. Евро упадет в цене, а доллар немного вырастет по отношению к молдавскому лею.
Евро станет дороже на четыре бана и закрепится на уровне 20,1618 лея.
Доллар подорожает на три бана в цене и будет стоить 17,6039 лея.
За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. В первый месяц осени основные валюты Европы и США подешевели, причем доллар – незначительно, меньше, чем на 1 бан, а евро "похудел" почти на 26 банов. В октябре основные валюты продолжили "падение": доллар потерял около 10 банов в цене, евро – почти 7 банов.
Что касается остальных валют, то 16 ноября немного подорожает российский рубль, который разместится на уровне 0,2431 лея. Стоимость украинской гривны снизится до 0,6682 лея. Румынский лей подымется до 4,0730 в пересчете на национальную валюту.