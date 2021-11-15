https://ru.sputnik.md/20211115/latviya-i-polsha-provotsiruyut-bolshuyu-voynu-nato-s-rossiey-i-belarusyu--46431610.html

Латвия и Польша провоцируют большую войну НАТО с Россией и Беларусью

Латвия и Польша провоцируют большую войну НАТО с Россией и Беларусью

Латвия и Польша провоцируют большую войну НАТО с Россией и Беларусью

2021-11-15T23:17+0200

2021-11-15T23:17+0200

2021-11-15T23:17+0200

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Неадекватная реакция Латвии и Польши на миграционный кризис, вызванный военными операциями Пентагона и НАТО в Азии и Африке, создает предпосылки для возникновения вооруженного конфликта на границе Союзного государства. Страны Балтии и Польша фактически подталкивают ЕС и США к войне с РФ и РБ.В сопредельном с Беларусью и Россией латвийском регионе Латгалия с 14 ноября по 12 декабря проходят внеплановые маневры национальных вооруженных сил Латвии The Decisive Point ("Решающий момент") с участием 3000 военнослужащих. Задействованы четыре бригады Земессардзе (национальной гвардии). Заявленная цель учений – "проверка командной структуры, логистики, мобильности и процедур принятия решений при ведении крупномасштабных военных действий".Латвийский министр обороны Артис Пабрикс отметил, что маневры проводятся "не просто так", и связаны с миграционным кризисом на границе стран Балтии и Польши с Белоруссией. Ранее в эфире "Латвийского радио" Пабрикс заявил: "Ситуация с мигрантами на границе ЕС и Беларуси может усложниться до конфликта России и НАТО". По мнению латвийского министра обороны, беженцы из разрушенных Пентагоном и Североатлантическим альянсом стран Азии и Африки – это "гибридная операция" и "месть Лукашенко" за санкции Евросоюза. И в рамках "операции" группы мигрантов могут быть направлены к латвийской границе.Между тем, Варшава сосредоточила вблизи белорусской границы 15 тысяч военнослужащих, чтобы не допустить мирного перехода на территорию ЕС нескольких тысяч беженцев из Ирака, Афганистана и других стран, где НАТО в последние четверть века насаждало демократию военными операциями и бомбардировками. Создается впечатление, что руководству Польши и стран Балтии очень хочется "добить" неудобных мигрантов (в том числе женщин и детей) на белорусской границе, иначе сложно объяснить большое количество войск и бронетехники, отработку "крупномасштабных боевых действий".Министры обороны Латвии, Эстонии и Литвы 11 ноября осудили "преднамеренную гибридную атаку белорусского режима", и подчеркнули, что миграционный кризис на границе создает серьезную угрозу для европейской безопасности. Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис предупредил о перспективе "бесполетной зоны" в Беларуси – будто бы речь идет о Ливии времен операции НАТО Odyssey Dawn (2011 год).К нашествию "гибридных мигрантов" из России активно готовится Эстония. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 14 ноября заявил, что его страна вместе с Латвией и Литвой может запросить консультации в рамках Статьи 4 Североатлантического договора – будто бы безоружные мигранты угрожают территориальной целостности, политической независимости или безопасности хотя бы одной из стран альянса."Не просто так"Национальные вооруженные силы Латвии, которыми в Риге пытаются угрожать соседям – Беларуси и России, - в мировом рейтинге военной мощи Global Firepower занимают скромное 97 место из 140 возможных. В строю – 5300 военнослужащих, 310 бронетранспортеров и 55 артиллерийских орудий. Авиация и флот выглядят столь же скромно: ВВС – четыре вертолета, ВМС – шесть тральщиков и 11 патрульных катеров. В ходе недавних маневров Namejs 2021 в Латвии бесследно пропал в районе Резекне один из немногих беспилотников НВ. С учетом общего количества и качества войск (одна мотострелковая бригада без единого танка), Латвия заведомо не способна вести "крупномасштабные боевые действия". Сложно представить, чем будут заниматься до 12 декабря подразделения Земессардзе близ белорусских рубежей. Если разместить всю Латвийскую армию в цепь на линии границы с РБ (173 километра), то расстояние между отдельными бойцами окажется более 32 метров (между бронетранспортерами – 550 метров, между артиллерийскими орудиями – более трех километров). Неслучайно в Латвии и других странах Балтии так любят пограничные заборы и колючую проволоку.На фоне миграционного кризиса латвийское правительство объявило с 11 августа до 10 февраля 2022 года режим чрезвычайной ситуации – пограничникам разрешили выдворять мигрантов обратно, на территорию Республики Беларусь, и с августа были "отфутболены" 2 273 беженца из стран Азии и Африки. Неуклюжие попытки стран Балтии и Польши спрятаться от гуманитарной проблемы, перевести ее в разряд военных операций подрывают базовые "ценности" западного мира. Даже в США считают, что на польско-белорусской границе ЕС мог бы активнее продвигать правовые и гуманные решения, а не насилие и беззаконие.Американский журнал Foreign Policy отмечает "панический, воинственный подход" ЕС к вполне управляемой проблеме миграции, и фактически обвиняет Европу в нарушении закона: "В ответ на давление мигрантов на своих границах Литва, Польша и десять других стран ЕС призвали Брюссель "адаптировать существующую правовую базу к новым реалиям". Это призыв игнорировать Женевскую конвенцию о беженцах и узаконить отпугивание беззащитных людей в опасных ситуациях".Страны Евросоюза в прошлом году предоставили защиту примерно 280 тысячам мигрантов, которым удалось добраться до территории ЕС – капля в море. Foreign Policy пишет: "Прошло шесть лет с последнего миграционного кризиса в Европе, однако взрослые и дети из зон боевых действий и несостоявшихся государств до сих пор зажаты между войсками и колючей проволокой, умоляют, чтобы их впустили... Милитаризацией гуманитарной проблемы Евросоюз размывает само понятия убежища и подрывает те самые устои, которые по идее должны отличать его от тоталитарных государств".К сожалению, в Брюсселе предпочитают иные трактовки и сценарии, страны Балтии готовы помогать не мигрантам, а Польше – в преодолении "гибридной атаки".Европейская позицияСевероатлантический совет 12 ноября осудил "инструментализацию неупорядоченной миграции, искусственно созданной Беларусью в рамках гибридных действий, направленных против Польши, Литвы и Латвии в политических целях".Якобы действия Минска, а не многолетние военные операции НАТО и связанные с ними потоки беженцев, ставят под угрозу "жизнь уязвимых людей". Союзники выразили солидарность с Польшей, Литвой, Латвией.Разумеется, ЕС и НАТО выгодна демагогия без учета первопричин миграционного кризиса – хочется просто "отсечь" 25 лет минувшей истории, безрассудные военные интервенции в Ираке, Афганистане, Ливии, Сирии, Югославии. Беженцев "из ниоткуда" проще представить гибридным оружием какого-нибудь "режима", и ударить не только из водометов.Однако реальность отвергает упрощения. Войсками и танками миграционную проблему не решить. Польша и страны Балтии маневрами типа The Decisive Point лишь загоняют себя в тупик.Напомню, в ответ на антибелорусские санкции и другие враждебные шаги Евросоюза президент РБ Александр Лукашенко в мае заявил, что Минск больше не будет задерживать мигрантов, пытающихся попасть на территорию ЕС через Беларусь. Решение это международных норм не нарушает. Право каждой суверенной страны – быть или не быть преданным "сторожевым псом" Запада, крупно нашкодившего на Востоке. Пятый пакет санкций ЕС от 15 ноября ничего не изменит.На рост военной напряженности у границ Союзного государства Минск и Москва в ноябре ответили новыми договоренностями о поставке в Беларусь российских истребителей, вертолетов, средств противовоздушной обороны, других высокотехнологичных вооружений. Страны Балтии и Польша о подобном могут лишь мечтать. Растут глобальные противоречия, боевые потенциалы и вероятность исчезновения стран Балтии с европейской карты в ходе негибридной войны Запада и Востока.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram https://t.me/AKhrolenko

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в мире, война, россия, нато, граница, латвия, польша, беларусь, колумнистика