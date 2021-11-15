https://ru.sputnik.md/20211115/lukashenko-bezhentsy-ne-khotyat-vozvraschatsya-domoy-46414201.html
Лукашенко: беженцы не хотят возвращаться домой
Лукашенко: беженцы не хотят возвращаться домой
Президент Белоруссии заявил, что Минск готов отправить мигрантов на родину.
2021-11-15T14:02+0200
2021-11-15T14:02+0200
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КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Белорусские власти готовы отправить скопившихся в стране беженцев из стран Востока и Азии, идущих транзитом в Евросоюз, обратно на их родину, но они не хотят возвращаться домой, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Белта.Уточняется, что беженцы не хотят возвращаться домой.Заявление прозвучало в понедельник на встрече Лукашенко с рабочей группой по доработке проекта Конституции, отмечает агентство.Также в понедельник глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Якуб Кумох в эфире третьего канала Польского радио заявил, что Польша опасается вооруженной провокации на границе с Белоруссией.За последние дни на границе Белоруссии и Польши скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны Евросоюза. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.
https://ru.sputnik.md/20211114/migranty-granitsa-belorussia-es-46403113.html
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в мире, польша, беларусь, беженцы, мигранты
Лукашенко: беженцы не хотят возвращаться домой
Президент Белоруссии заявил, что Минск готов отправить мигрантов на родину.
КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik.
Белорусские власти готовы отправить скопившихся в стране беженцев из стран Востока и Азии, идущих транзитом в Евросоюз, обратно на их родину, но они не хотят возвращаться домой, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости
со ссылкой на агентство Белта
.
"Александр Лукашенко подчеркнул, что белорусская сторона делает все для того, чтобы беженцы не накапливались на государственной границе. Более того, заявил президент, Беларусь готова отправить беженцев, которые передумали ехать в Евросоюз, обратно на родину", - отмечается в сообщении агентства.
Уточняется, что беженцы не хотят возвращаться домой.
Заявление прозвучало в понедельник на встрече Лукашенко с рабочей группой по доработке проекта Конституции, отмечает агентство.
Также в понедельник глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Якуб Кумох в эфире третьего канала Польского радио заявил, что Польша опасается вооруженной провокации на границе с Белоруссией.
"Мы должны быть готовы ко всему. Люди, которые на границе, солдаты, все время, каждый день, каждую ночь сталкиваются с провокациями. Мы видели применение лазера, мы знаем, что там есть снайперы. Наши люди готовы к различным вариантам развития ситуации. Мы, конечно, опасаемся вооруженной провокации", - сказал Кумох.
За последние дни на границе Белоруссии и Польши скопились несколько тысяч мигрантов в надежде попасть в страны Евросоюза. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов проникнуть на территорию страны, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию.