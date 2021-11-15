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"Международный уровень" - Комрат загрязняет реку, которая течет на Украину
"Международный уровень" - Комрат загрязняет реку, которая течет на Украину
Вслед за жителями Комрата тревогу бьют и уроженцы соседнего села Кирсово – неприятный запах отравляет жизнь людей
2021-11-15T17:35+0200
2021-11-15T17:35+0200
общество
комрат
гагаузия
река
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КОМРАТ, 15 ноя - Sputnik, Максим Топал. Из-за слива сточных вод из канализации в реку Ялпуг водоем может стать возбудителем целого ряда заболеваний. Большинство жителей села жалуется на "невыносимый запах нечистот, который остро ощущается, особенно по утрам"."Запах оттуда, речка вся ужасная. Вон - Ялпуг, посмотрите, что там творится. Раньше мы купались там, а сейчас невозможно зайти", - утверждают местные жители.Река Ялпуг уже несколько десятилетий находится в плохом состоянии. Некогда судоходная артерия превратилась в ручей. Причина в том, что в нее сливаются отходы жизнедеятельности Комрата. Из-за отсутствия очистных сооружений в городе нечистоты доходят уже до села Кирсово, считает примар Сергей Сапунжи."Уже несколько лет подряд люди травятся воздухом от этих нечистот. Это влияет на здоровье жителей и детей села Кирсово. Мы неоднократно обращались к региональным властям, в экологическую инспекцию, для того, чтобы как можно быстрее отремонтировали комратские очистные", - сказал Сергей Сапунжи.Однако, для этого необходимо не менее 60 миллионов леев. Таких денег в бюджете гагаузской столицы нет.Тем не менее, до конца года в городе будут сданы в эксплуатацию два коллектора, благодаря которым канализационные отходы не будут стекать в Ялпуг, подчеркнул примар Комрата Сергей Анастасов."Коллекторы строятся даже в это тяжелое время, когда коронавирус, все дорожает, а бюджет лишь сокращается. Но работы мы не останавливаем. Два коллектора от стадиона до насосной станции уже сдаются в эксплуатацию, остается их подключение к главной насосной станции. Этот проект тоже готов и эта работа не будет длиться годами, максимум месяц-два, и тогда в русло реки Ялпуг не будет стекать ничего", - сказал примар Комрата.Загрязнение реки Ялпуг - проблема даже не республиканского, а международного уровня. Дело в том, что река пересекает три района Молдовы и впадает в одноименное озеро на территории соседней Украины, откуда забирают воду для питья жители целого ряда приграничных населенных пунктов.
комрат
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комрат, гагаузия, река

"Международный уровень" - Комрат загрязняет реку, которая течет на Украину

17:35 15.11.2021
© Sputnik / Maxim TopalЯлпуг
Ялпуг - Sputnik Молдова, 1920, 15.11.2021
© Sputnik / Maxim Topal
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Вслед за жителями Комрата тревогу бьют и уроженцы соседнего села Кирсово – неприятный запах отравляет жизнь людей.
КОМРАТ, 15 ноя - Sputnik, Максим Топал. Из-за слива сточных вод из канализации в реку Ялпуг водоем может стать возбудителем целого ряда заболеваний. Большинство жителей села жалуется на "невыносимый запах нечистот, который остро ощущается, особенно по утрам".
"Запах оттуда, речка вся ужасная. Вон - Ялпуг, посмотрите, что там творится. Раньше мы купались там, а сейчас невозможно зайти", - утверждают местные жители.
© Sputnik / Maxim TopalИз-за неприятного запаха от Ялпуга жители Кирсово не могут даже проветривать помещения
Из-за неприятного запаха от Ялпуга жители Кирсово не могут даже проветривать помещения - Sputnik Молдова, 1920, 15.11.2021
Из-за неприятного запаха от Ялпуга жители Кирсово не могут даже проветривать помещения
© Sputnik / Maxim Topal
Река Ялпуг уже несколько десятилетий находится в плохом состоянии. Некогда судоходная артерия превратилась в ручей. Причина в том, что в нее сливаются отходы жизнедеятельности Комрата. Из-за отсутствия очистных сооружений в городе нечистоты доходят уже до села Кирсово, считает примар Сергей Сапунжи.
"Уже несколько лет подряд люди травятся воздухом от этих нечистот. Это влияет на здоровье жителей и детей села Кирсово. Мы неоднократно обращались к региональным властям, в экологическую инспекцию, для того, чтобы как можно быстрее отремонтировали комратские очистные", - сказал Сергей Сапунжи.
Однако, для этого необходимо не менее 60 миллионов леев. Таких денег в бюджете гагаузской столицы нет.
Тем не менее, до конца года в городе будут сданы в эксплуатацию два коллектора, благодаря которым канализационные отходы не будут стекать в Ялпуг, подчеркнул примар Комрата Сергей Анастасов.
"Коллекторы строятся даже в это тяжелое время, когда коронавирус, все дорожает, а бюджет лишь сокращается. Но работы мы не останавливаем. Два коллектора от стадиона до насосной станции уже сдаются в эксплуатацию, остается их подключение к главной насосной станции. Этот проект тоже готов и эта работа не будет длиться годами, максимум месяц-два, и тогда в русло реки Ялпуг не будет стекать ничего", - сказал примар Комрата.
Загрязнение реки Ялпуг - проблема даже не республиканского, а международного уровня. Дело в том, что река пересекает три района Молдовы и впадает в одноименное озеро на территории соседней Украины, откуда забирают воду для питья жители целого ряда приграничных населенных пунктов.
© Sputnik / Maxim TopalЯлпуг
Ялпуг - Sputnik Молдова, 1920, 15.11.2021
Ялпуг
© Sputnik / Maxim Topal
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