https://ru.sputnik.md/20211115/mid-ukrainy-zavil-o-tesnom-sotrudnichestve-s-nato-v-chernom-more-46423412.html

МИД Украины завил о тесном сотрудничестве с НАТО в Черном море

МИД Украины завил о тесном сотрудничестве с НАТО в Черном море

Верховная Рада семь лет назад путем поправок в законы отказалась от внеблокового статуса Украины.

2021-11-15T15:16+0200

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КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. НАТО должна более тесно сотрудничать с Украиной, Грузией и Молдовой по обеспечению безопасности в Черноморском регионе, - такого мнения придерживается глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, передает РИА Новости. "Мы всегда должны помнить, насколько тяжелая и опасная ситуация в регионе Черного моря. Мы поощряем, чтобы члены альянса сотрудничали более тесно с Грузией, Украиной, Молдавией по вопросам в Черноморском регионе. И увидеть большие усилия со стороны членов НАТО и не членов альянса было бы очень полезным", - заявил Кулеба в понедельник на брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, который транслировался на странице украинского МИД в Facebook.Глава Пентагона Ллойд Остин ранее заявил, что США продолжат оказывать поддержку Украине по обеспечению безопасности в Черноморском регионе.По итогам переговоров в Брюсселе с Дмитрием Кулебой генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что присутствие НАТО на востоке альянса, включая регион Черного моря, носит оборонительный характер и не угрожает России.При этом Столтенберг подчеркнул, что альянс считает, что у границ России с Украиной "происходит необычная концентрация российских военных", что вызывает опасения.Ранее вопрос присутствия НАТО в Черном море комментировал президент России Владимир Путин. В интервью телеканалу "Россия 24" он заявил, что иностранные партнеры не дают России расслабиться, чего страна делать и не будет.Он также отметил, что НАТО использует стратегическую авиацию с боевым оружием на незапланированных учениях в акватории Черного моря, и это серьезный вызов для России. "Сейчас Соединенные Штаты и их союзники по НАТО проводят незапланированные - хочу это подчеркнуть: незапланированные - учения в акватории Черного моря. Причем не просто сформирована достаточно мощная корабельная группировка, но и используется в этих учениях и авиация, в том числе стратегическая авиация", - отметил президент в интервью телеканалу. "Дело в том, что у них на борту - боевое стратегическое оружие. Это серьезный вызов для нас", - заявил глава государства.В декабре 2014 года парламент Украины внес изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса страны. В феврале 2019 года Рада приняла изменения в Конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

https://ru.sputnik.md/20211111/provokatsii-ssha-nato-chernom-more-vyzyvayut-obespokoennost-rossii-46338020.html

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в мире, украина, россия, нато, владимир путин, черное море, йенс столтенберг