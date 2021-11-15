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https://ru.sputnik.md/20211115/mid-ukrainy-zavil-o-tesnom-sotrudnichestve-s-nato-v-chernom-more-46423412.html
МИД Украины завил о тесном сотрудничестве с НАТО в Черном море
МИД Украины завил о тесном сотрудничестве с НАТО в Черном море
Верховная Рада семь лет назад путем поправок в законы отказалась от внеблокового статуса Украины.
2021-11-15T15:16+0200
2021-11-15T15:23+0200
политика
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владимир путин
черное море
йенс столтенберг
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КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. НАТО должна более тесно сотрудничать с Украиной, Грузией и Молдовой по обеспечению безопасности в Черноморском регионе, - такого мнения придерживается глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, передает РИА Новости. "Мы всегда должны помнить, насколько тяжелая и опасная ситуация в регионе Черного моря. Мы поощряем, чтобы члены альянса сотрудничали более тесно с Грузией, Украиной, Молдавией по вопросам в Черноморском регионе. И увидеть большие усилия со стороны членов НАТО и не членов альянса было бы очень полезным", - заявил Кулеба в понедельник на брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, который транслировался на странице украинского МИД в Facebook.Глава Пентагона Ллойд Остин ранее заявил, что США продолжат оказывать поддержку Украине по обеспечению безопасности в Черноморском регионе.По итогам переговоров в Брюсселе с Дмитрием Кулебой генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что присутствие НАТО на востоке альянса, включая регион Черного моря, носит оборонительный характер и не угрожает России.При этом Столтенберг подчеркнул, что альянс считает, что у границ России с Украиной "происходит необычная концентрация российских военных", что вызывает опасения.Ранее вопрос присутствия НАТО в Черном море комментировал президент России Владимир Путин. В интервью телеканалу "Россия 24" он заявил, что иностранные партнеры не дают России расслабиться, чего страна делать и не будет.Он также отметил, что НАТО использует стратегическую авиацию с боевым оружием на незапланированных учениях в акватории Черного моря, и это серьезный вызов для России. "Сейчас Соединенные Штаты и их союзники по НАТО проводят незапланированные - хочу это подчеркнуть: незапланированные - учения в акватории Черного моря. Причем не просто сформирована достаточно мощная корабельная группировка, но и используется в этих учениях и авиация, в том числе стратегическая авиация", - отметил президент в интервью телеканалу. "Дело в том, что у них на борту - боевое стратегическое оружие. Это серьезный вызов для нас", - заявил глава государства.В декабре 2014 года парламент Украины внес изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса страны. В феврале 2019 года Рада приняла изменения в Конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
https://ru.sputnik.md/20211111/provokatsii-ssha-nato-chernom-more-vyzyvayut-obespokoennost-rossii-46338020.html
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в мире, украина, россия, нато, владимир путин, черное море, йенс столтенберг

МИД Украины завил о тесном сотрудничестве с НАТО в Черном море

15:16 15.11.2021 (обновлено: 15:23 15.11.2021)
© Photo : U.S. Marine Corps photo by Staff Sgt. Pablo D. MorrisonКорабли НАТО в Черном море
Корабли НАТО в Черном море - Sputnik Молдова, 1920, 15.11.2021
© Photo : U.S. Marine Corps photo by Staff Sgt. Pablo D. Morrison
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Верховная рада семь лет назад путем поправок в законы отказалась от внеблокового статуса Украины.
КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. НАТО должна более тесно сотрудничать с Украиной, Грузией и Молдовой по обеспечению безопасности в Черноморском регионе, - такого мнения придерживается глава украинского МИД Дмитрий Кулеба, передает РИА Новости.
"Мы всегда должны помнить, насколько тяжелая и опасная ситуация в регионе Черного моря. Мы поощряем, чтобы члены альянса сотрудничали более тесно с Грузией, Украиной, Молдавией по вопросам в Черноморском регионе. И увидеть большие усилия со стороны членов НАТО и не членов альянса было бы очень полезным", - заявил Кулеба в понедельник на брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, который транслировался на странице украинского МИД в Facebook.
Глава Пентагона Ллойд Остин ранее заявил, что США продолжат оказывать поддержку Украине по обеспечению безопасности в Черноморском регионе.
По итогам переговоров в Брюсселе с Дмитрием Кулебой генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что присутствие НАТО на востоке альянса, включая регион Черного моря, носит оборонительный характер и не угрожает России.
"Мы присутствуем на востоке альянса с 2014 года. Это присутствие носит исключительно оборонительный характер и не угрожает России", - отметил он.
При этом Столтенберг подчеркнул, что альянс считает, что у границ России с Украиной "происходит необычная концентрация российских военных", что вызывает опасения.
Ранее вопрос присутствия НАТО в Черном море комментировал президент России Владимир Путин. В интервью телеканалу "Россия 24" он заявил, что иностранные партнеры не дают России расслабиться, чего страна делать и не будет.

"Создается впечатление, что нам просто не дают расслабиться, но пусть знают, что мы не расслабляемся", - сказал Путин.

Он также отметил, что НАТО использует стратегическую авиацию с боевым оружием на незапланированных учениях в акватории Черного моря, и это серьезный вызов для России.
"Сейчас Соединенные Штаты и их союзники по НАТО проводят незапланированные - хочу это подчеркнуть: незапланированные - учения в акватории Черного моря. Причем не просто сформирована достаточно мощная корабельная группировка, но и используется в этих учениях и авиация, в том числе стратегическая авиация", - отметил президент в интервью телеканалу. "Дело в том, что у них на борту - боевое стратегическое оружие. Это серьезный вызов для нас", - заявил глава государства.
Корабли НАТО, вошедшие для учений в Черное море - Sputnik Молдова, 1920, 11.11.2021
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В декабре 2014 года парламент Украины внес изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса страны. В феврале 2019 года Рада приняла изменения в Конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.
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