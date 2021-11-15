https://ru.sputnik.md/20211115/minyuste-predlagayut-provesti-zhestkie-proverki-deyatelnosti-sudey-prokurorov-46432029.html

В Минюсте предлагают провести жесткие проверки деятельности судей и прокуроров

В Минюсте предлагают провести жесткие проверки деятельности судей и прокуроров

Проверку будет проводить специально созданная комиссия, деятельность которой будет мониторить международная миссия.

2021-11-15T18:04+0200

2021-11-15T18:04+0200

2021-11-15T18:35+0200

общество

в молдове

молдова

проверки

прокурор

судьи

серджиу литвиненко

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КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Министерство юстиции опубликовало концепцию проекта закона о внешней внеочередной проверке работы судей и прокуроров. Об этом сообщил глава Минюста Серджиу Литвиненко. Он представил на своей странице в социальных сетях главные аспекты разработанной концепции. Так, внешняя внеочередная проверка будет проходить после создания международной миссии по мониторингу (MIM) оценочной комиссии (CE). Комиссия будет включать в себя две коллегии специалистов по оценке, как уточняется, все могут быть бывшими судьями и прокурорами.По данным Литвиненко, MIM предлагается сформировать из семи человек. Это будут четыре международных партнера и два представителя гражданского общества. Главная задача миссии по мониторингу - поддержка оценочной комиссии, в том числе помощь по формированию проверочных коллегий, а также оспаривание решений комиссии по оценке и Высшего совета магистратуры, касательно карьер некоторых судей и прокуроров. Как уточнил глава Минюста, чтобы успешно внедрить механизм оценки, в новой концепции предлагается как предварительная мера проверка честности кандидатов на место члена Высшего совета магистратуры и Высшего совета прокуроров. По данным Литвиненко, предложения в концепцию можно вносить до 21 ноября.

https://ru.sputnik.md/20210921/ks-priznal-nekonstitutsionnymi-izmeneniya-v-zakon-o-natsorgane-nepodkupnosti-44918882.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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в молдове, молдова, проверки, прокурор, судьи, серджиу литвиненко