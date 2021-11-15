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В Минюсте предлагают провести жесткие проверки деятельности судей и прокуроров
В Минюсте предлагают провести жесткие проверки деятельности судей и прокуроров
Проверку будет проводить специально созданная комиссия, деятельность которой будет мониторить международная миссия.
2021-11-15T18:04+0200
2021-11-15T18:35+0200
общество
в молдове
молдова
проверки
прокурор
судьи
серджиу литвиненко
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КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Министерство юстиции опубликовало концепцию проекта закона о внешней внеочередной проверке работы судей и прокуроров. Об этом сообщил глава Минюста Серджиу Литвиненко. Он представил на своей странице в социальных сетях главные аспекты разработанной концепции. Так, внешняя внеочередная проверка будет проходить после создания международной миссии по мониторингу (MIM) оценочной комиссии (CE). Комиссия будет включать в себя две коллегии специалистов по оценке, как уточняется, все могут быть бывшими судьями и прокурорами.По данным Литвиненко, MIM предлагается сформировать из семи человек. Это будут четыре международных партнера и два представителя гражданского общества. Главная задача миссии по мониторингу - поддержка оценочной комиссии, в том числе помощь по формированию проверочных коллегий, а также оспаривание решений комиссии по оценке и Высшего совета магистратуры, касательно карьер некоторых судей и прокуроров. Как уточнил глава Минюста, чтобы успешно внедрить механизм оценки, в новой концепции предлагается как предварительная мера проверка честности кандидатов на место члена Высшего совета магистратуры и Высшего совета прокуроров. По данным Литвиненко, предложения в концепцию можно вносить до 21 ноября.
https://ru.sputnik.md/20210921/ks-priznal-nekonstitutsionnymi-izmeneniya-v-zakon-o-natsorgane-nepodkupnosti-44918882.html
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в молдове, молдова, проверки, прокурор, судьи, серджиу литвиненко

В Минюсте предлагают провести жесткие проверки деятельности судей и прокуроров

18:04 15.11.2021 (обновлено: 18:35 15.11.2021)
© Sputnik / Evgheni PanasencoМинистерство юстиции Республики Молдова
Министерство юстиции Республики Молдова - Sputnik Молдова, 1920, 15.11.2021
© Sputnik / Evgheni Panasenco
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Юлия Липовая
Все материалы
Проверку будет проводить специально созданная комиссия, деятельность которой будет мониторить международная миссия.
КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Министерство юстиции опубликовало концепцию проекта закона о внешней внеочередной проверке работы судей и прокуроров. Об этом сообщил глава Минюста Серджиу Литвиненко.
Он представил на своей странице в социальных сетях главные аспекты разработанной концепции.
Так, внешняя внеочередная проверка будет проходить после создания международной миссии по мониторингу (MIM) оценочной комиссии (CE). Комиссия будет включать в себя две коллегии специалистов по оценке, как уточняется, все могут быть бывшими судьями и прокурорами.
По данным Литвиненко, MIM предлагается сформировать из семи человек. Это будут четыре международных партнера и два представителя гражданского общества. Главная задача миссии по мониторингу - поддержка оценочной комиссии, в том числе помощь по формированию проверочных коллегий, а также оспаривание решений комиссии по оценке и Высшего совета магистратуры, касательно карьер некоторых судей и прокуроров.

"Концепция предлагает оценить, прежде всего, честность проверяемых. Речь идет об оценке активов и расходов объекта оценки, заявленных доходов и доступных на момент декларирования. Оценка не будет ограничиваться только служащим системы, но также будет касаться членов его семьи", - заявил Литвиненко.

Как уточнил глава Минюста, чтобы успешно внедрить механизм оценки, в новой концепции предлагается как предварительная мера проверка честности кандидатов на место члена Высшего совета магистратуры и Высшего совета прокуроров.
По данным Литвиненко, предложения в концепцию можно вносить до 21 ноября.
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