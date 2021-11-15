https://ru.sputnik.md/20211115/minzdrav-skolko-novykh-sluchaev-covid-19-zaregistrirovano-v-moldove-46434160.html

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове

Минздрав представил статистику по новым случаям инфицирования коронавирусом

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статистика

заболевшие

коронавирус

в молдове

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КИШИНЕВ, 15 ноя — Sputnik. В Молдове лабораторным путем за сутки подтверждено 956 новых случаев инфицирования COVID-19. Такие данные представили в Минздраве в понедельник.Отмечено девять случаев импорта инфекции: по три из Румынии и России и по одному из Франции, Бельгии и Ирана.Общее число случаев заражения в стране достигло 353 778.У работников системы здравоохранения выявлен 21 случай заражения: шесть у врачей, шесть у медсестер и десять у работников вспомогательного персонала.За минувшие сутки проведено 6470 тестов.Госпитализированы 2456 человек, в крайне тяжелом состоянии находятся 299 пациентов (к аппаратам ИВЛ подключены 35).В то же время за сутки выздоровели 913 человек, общее количество вылечившихся от коронавируса в стране достигло 333 622.Минздрав сообщает о 54 погибших, причем в списке, опубликованном 15 ноября, называют разные даты октября-ноября 2021 года. Общее число скончавшихся на данный момент – 8549. Минздрав уточняет, что данные статистики летальных исходов включают как скончавшихся за минувшие сутки, так и ранее.Глава Минздрава Алла Немеренко заявила на пресс-конференции 12 ноября, что ежедневные отчеты о смертях на фоне COVID-19 не включали в себя количество всех смертей в сутки, а лишь те случаи, которые были отражены в отчетах.Ранее Минздрав опубликовал пояснение в связи с рекордным количеством погибших от осложнений на фоне COVID-19, о котором министерство отчиталось 10 ноября. По данным ведомства, были выявлены несоответствия в процедуре регистрации и отчетности о случаях смерти, связанных с COVID-19, при этом некоторые из записей относились к 2020 году.

https://ru.sputnik.md/20211115/v-moldove-teper-smogut-vyyavlyat-mutatsii-koronavirusa-46433005.html

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

статистика, заболевшие, в молдове