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Молдавские транспортники собираются на протест и требуют изменения тарифов
Молдавские транспортники собираются на протест и требуют изменения тарифов
Транспортники недовольны тем, что профильное министерство не пересматривает тарифы на перевозку пассажиров.
2021-11-15T09:48+0200
2021-11-15T09:48+0200
общество
в молдове
молдова
протест
транспортники
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КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. В течение недели молдавские транспортники решат, когда пройдет протест против решений Министерства инфраструктуры и регионального развития, которое отказывается пересмотреть тарифы на перевозку пассажиров. Об этом сообщили в Ассоциации автоперевозчиков Молдовы (APOTA).Как отметили в Ассоциации, они трижды направляли в министерство запросы о пересмотре тарифов на перевозку пассажиров. После отправки этих запросов прошли рабочие заседания между представителями министерства и APOTA.В то же время транспортники считают, что министерство прикрывает коррупционные схемы, в том числе и в Национальном агентстве автотранспорта (ANTA). А также в Ассоциации недовольны, что министерство без всяких оснований отклонило необходимость возмещения акцизов на топливо для перевозчиков (механизм, который работает во всех странах ЕС), а также ведомство не применяет финансово-фискальных или административных инструментов, которые снизили бы неизбежное повышение тарифа на топливо. Таким образом, как уверены транспортники, министерство пытается переложить все бремя повышения цен на топливо на плечи перевозчиков.
https://ru.sputnik.md/20211012/aleksa-rost-tsen-diztoplivo-povyshaet-sebestoimost-proezda-passazhirov-45417045.html
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в молдове, молдова, протест, транспортники

Молдавские транспортники собираются на протест и требуют изменения тарифов

09:48 15.11.2021
© Sputnik / Miroslav RotariПротест транспортников в Кишиневе
Протест транспортников в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 15.11.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Транспортники недовольны тем, что профильное министерство не пересматривает тарифы на перевозку пассажиров.
КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. В течение недели молдавские транспортники решат, когда пройдет протест против решений Министерства инфраструктуры и регионального развития, которое отказывается пересмотреть тарифы на перевозку пассажиров. Об этом сообщили в Ассоциации автоперевозчиков Молдовы (APOTA).
Как отметили в Ассоциации, они трижды направляли в министерство запросы о пересмотре тарифов на перевозку пассажиров. После отправки этих запросов прошли рабочие заседания между представителями министерства и APOTA.
"В течение этих заседаний от министерства не поступило ни одного предложения по решению проблемы, расчетов по тарифам не провели. Сожалеем, что министерство пытается жонглировать цифрами и занято подкупом транспортников, которых пытаются убедить, что нынешний тариф - реальный", - говорится в сообщении Ассоциации.
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В то же время транспортники считают, что министерство прикрывает коррупционные схемы, в том числе и в Национальном агентстве автотранспорта (ANTA). А также в Ассоциации недовольны, что министерство без всяких оснований отклонило необходимость возмещения акцизов на топливо для перевозчиков (механизм, который работает во всех странах ЕС), а также ведомство не применяет финансово-фискальных или административных инструментов, которые снизили бы неизбежное повышение тарифа на топливо.
Таким образом, как уверены транспортники, министерство пытается переложить все бремя повышения цен на топливо на плечи перевозчиков.
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