https://ru.sputnik.md/20211115/moldavskie-transportniki-sobirayutsya-protest-trebuyut-izmeneniya-tarifov-46412809.html

Молдавские транспортники собираются на протест и требуют изменения тарифов

Молдавские транспортники собираются на протест и требуют изменения тарифов

Транспортники недовольны тем, что профильное министерство не пересматривает тарифы на перевозку пассажиров.

2021-11-15T09:48+0200

2021-11-15T09:48+0200

2021-11-15T09:48+0200

общество

в молдове

молдова

протест

транспортники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2781/06/27810670_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_53a3f5c5b77de8c3c8912a216596ecad.jpg

КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. В течение недели молдавские транспортники решат, когда пройдет протест против решений Министерства инфраструктуры и регионального развития, которое отказывается пересмотреть тарифы на перевозку пассажиров. Об этом сообщили в Ассоциации автоперевозчиков Молдовы (APOTA).Как отметили в Ассоциации, они трижды направляли в министерство запросы о пересмотре тарифов на перевозку пассажиров. После отправки этих запросов прошли рабочие заседания между представителями министерства и APOTA.В то же время транспортники считают, что министерство прикрывает коррупционные схемы, в том числе и в Национальном агентстве автотранспорта (ANTA). А также в Ассоциации недовольны, что министерство без всяких оснований отклонило необходимость возмещения акцизов на топливо для перевозчиков (механизм, который работает во всех странах ЕС), а также ведомство не применяет финансово-фискальных или административных инструментов, которые снизили бы неизбежное повышение тарифа на топливо. Таким образом, как уверены транспортники, министерство пытается переложить все бремя повышения цен на топливо на плечи перевозчиков.

https://ru.sputnik.md/20211012/aleksa-rost-tsen-diztoplivo-povyshaet-sebestoimost-proezda-passazhirov-45417045.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, протест, транспортники