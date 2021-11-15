https://ru.sputnik.md/20211115/na-granitse-s-moldovoy-mozhet-poyavitsya-mikro-aes-chto-eto-znachit-46426049.html

На границе с Молдовой может появиться микро-АЭС: что это значит

На границе с Молдовой может появиться микро-АЭС: что это значит

Румыния планирует активно развивать направление ядерной энергетики.

2021-11-15T15:48+0200

2021-11-15T15:48+0200

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КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. На границе с Молдовой может появиться микро-АЭС, соответствующее предложение направил в Министерство энергетики Румынии мэр города Яссы Михай Кирикэ. Строительство может начаться в коммуне Холбока под Яссами.Также в начале ноября врио министра энергетики Румынии Вирджил Попеску сообщил, что румынские власти договорились с Соединенными Штатами о строительстве малого модульного ядерного реактора (SMR). Этим займется американская компания NuScale Power. "Направил обращение в Министерство энергетики с предложением, чтобы в случае рассмотрения национальной сети микроэлектростанций с атомной энергией одна была построена в Холбоке. Это очень безопасные в эксплуатации системы с малой мощностью, не предполагают аварий, как на Чернобыльской АЭС", - говорится в заявлении Кирикэ, размещенном на странице примэрии Ясс в Facebook. Где именно могут построить микро-АЭСКирикэ отметил, что станция может быть построена на месте нынешней ТЭЦ в коммуне Холбока под Яссами, расположенной на границе с Молдовой в трех километрах от Прута. Почему именно на этом месте: Президент США Джо Байден и президент Румынии Клаус Йоханнис объявили в начале ноября на климатической конференции Cop26 в Глазго, что NuScale Power и румынская государственная ядерная компания Nuclearelectrica планируют построить небольшую установку с модульными реакторами (SMR), первую в своем роде в Румынии.В офисе NuScale в США заявили, что "командное соглашение" основано на межправительственном решении, подписанном Министерством энергетики США и Министерством энергетики Румынии. В 2019 году NuScale и Nuclearelectrica подписали меморандум о взаимопонимании по оценке разработки, лицензирования и строительства NuScale SMR в Румынии.Когда может появиться такая АЭС NuScale заявила, что намерена вывести на рынок свою технологию SMR к концу этого десятилетия, то есть к 2030 году. Планируется подать заявку на разрешение строительства в 2023 году, а вывод в коммерческую эксплуатацию первого модуля запланирован на 2029 год. Министр энергетики Румынии Вирджил Попеску недавно заявил, что декарбонизация без ядерной энергии невозможна, также и Будапешт обсуждает возможность строительства двух новых ядерных реакторов на АЭС Чернавода с потенциальными партнерами из США, Канады и Франции. Попеску также рассказал, что Румыния также будет уделять "большое внимание" возможному внедрению нового поколения SMR.Йоханнис в свою очередь заявил, что Бухарест "закладывает необходимые основы" для сотрудничества на новом этапе развития гражданского ядерного сектора и "все идет в правильном направлении". В декабре 2020 года Румыния и США подписали соглашение о потенциальном сотрудничестве по ядерным проектам в Чернаводе. Там уже имеется два коммерчески доступных реактора с тяжелой водой под давлением Candu 6, поставленных компанией Atomic Energy of Canada Ltd и построенных под контролем канадско-итальянского консорциума, состоящего из AECL и Ansaldo.

https://ru.sputnik.md/20211029/bill-geyts-atomnaia-energetika-46020164.html

https://ru.sputnik.md/20210122/ukraine-situatsiya-v-atomnoy-energetike-skladyvaetsya-kriticheskaya-33346498.html

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