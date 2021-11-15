https://ru.sputnik.md/20211115/na-granitse-s-moldovoy-mozhet-poyavitsya-mikro-aes-chto-eto-znachit-46426049.html
На границе с Молдовой может появиться микро-АЭС: что это значит
На границе с Молдовой может появиться микро-АЭС: что это значит
Румыния планирует активно развивать направление ядерной энергетики.
2021-11-15T15:48+0200
2021-11-15T15:48+0200
2021-11-15T16:02+0200
общество
в молдове
румыния
молдова
строительство
аэс
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КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. На границе с Молдовой может появиться микро-АЭС, соответствующее предложение направил в Министерство энергетики Румынии мэр города Яссы Михай Кирикэ. Строительство может начаться в коммуне Холбока под Яссами.Также в начале ноября врио министра энергетики Румынии Вирджил Попеску сообщил, что румынские власти договорились с Соединенными Штатами о строительстве малого модульного ядерного реактора (SMR). Этим займется американская компания NuScale Power. "Направил обращение в Министерство энергетики с предложением, чтобы в случае рассмотрения национальной сети микроэлектростанций с атомной энергией одна была построена в Холбоке. Это очень безопасные в эксплуатации системы с малой мощностью, не предполагают аварий, как на Чернобыльской АЭС", - говорится в заявлении Кирикэ, размещенном на странице примэрии Ясс в Facebook. Где именно могут построить микро-АЭСКирикэ отметил, что станция может быть построена на месте нынешней ТЭЦ в коммуне Холбока под Яссами, расположенной на границе с Молдовой в трех километрах от Прута. Почему именно на этом месте: Президент США Джо Байден и президент Румынии Клаус Йоханнис объявили в начале ноября на климатической конференции Cop26 в Глазго, что NuScale Power и румынская государственная ядерная компания Nuclearelectrica планируют построить небольшую установку с модульными реакторами (SMR), первую в своем роде в Румынии.В офисе NuScale в США заявили, что "командное соглашение" основано на межправительственном решении, подписанном Министерством энергетики США и Министерством энергетики Румынии. В 2019 году NuScale и Nuclearelectrica подписали меморандум о взаимопонимании по оценке разработки, лицензирования и строительства NuScale SMR в Румынии.Когда может появиться такая АЭС NuScale заявила, что намерена вывести на рынок свою технологию SMR к концу этого десятилетия, то есть к 2030 году. Планируется подать заявку на разрешение строительства в 2023 году, а вывод в коммерческую эксплуатацию первого модуля запланирован на 2029 год. Министр энергетики Румынии Вирджил Попеску недавно заявил, что декарбонизация без ядерной энергии невозможна, также и Будапешт обсуждает возможность строительства двух новых ядерных реакторов на АЭС Чернавода с потенциальными партнерами из США, Канады и Франции. Попеску также рассказал, что Румыния также будет уделять "большое внимание" возможному внедрению нового поколения SMR.Йоханнис в свою очередь заявил, что Бухарест "закладывает необходимые основы" для сотрудничества на новом этапе развития гражданского ядерного сектора и "все идет в правильном направлении". В декабре 2020 года Румыния и США подписали соглашение о потенциальном сотрудничестве по ядерным проектам в Чернаводе. Там уже имеется два коммерчески доступных реактора с тяжелой водой под давлением Candu 6, поставленных компанией Atomic Energy of Canada Ltd и построенных под контролем канадско-итальянского консорциума, состоящего из AECL и Ansaldo.
https://ru.sputnik.md/20211029/bill-geyts-atomnaia-energetika-46020164.html
https://ru.sputnik.md/20210122/ukraine-situatsiya-v-atomnoy-energetike-skladyvaetsya-kriticheskaya-33346498.html
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в молдове, румыния, молдова, строительство, аэс
На границе с Молдовой может появиться микро-АЭС: что это значит
15:48 15.11.2021 (обновлено: 16:02 15.11.2021)
Румыния планирует активно развивать направление ядерной энергетики.
КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. На границе с Молдовой может появиться микро-АЭС, соответствующее предложение направил в Министерство энергетики Румынии мэр города Яссы Михай Кирикэ.
Строительство может начаться в коммуне Холбока под Яссами.
Также в начале ноября врио министра энергетики Румынии Вирджил Попеску сообщил, что румынские власти договорились с Соединенными Штатами о строительстве малого модульного ядерного реактора (SMR). Этим займется американская компания NuScale Power.
"Направил обращение в Министерство энергетики с предложением, чтобы в случае рассмотрения национальной сети микроэлектростанций с атомной энергией одна была построена в Холбоке. Это очень безопасные в эксплуатации системы с малой мощностью, не предполагают аварий, как на Чернобыльской АЭС", - говорится в заявлении Кирикэ, размещенном на странице примэрии Ясс в Facebook.
Где именно могут построить микро-АЭС
Кирикэ отметил, что станция может быть построена на месте нынешней ТЭЦ в коммуне Холбока под Яссами, расположенной на границе с Молдовой в трех километрах от Прута.
Почему именно на этом месте:
В этом месте уже есть инфраструктура, которую можно адаптировать при относительно небольших инвестициях к требованиям атомной электростанции.
Хорошее соединение с национальной энергетической системой может быть достигнуто за счет использования существующего оборудования ТЭЦ.
Предлагаемый периметр находится на очень коротком расстоянии, примерно в трех километрах, от реки Прут и рукава реки Жижия, что позволяет легко обеспечить объем воды, необходимый для надлежащего функционирования атомной электростанции.
Площадь территории составляет 136 гектаров, это достаточное пространство для строительства станции, есть большой периметр, по которому могут располагаться производственные объекты атомной электростанции, а также возможный зеленый барьер для населенных пунктов.
Атомная электростанция будет находиться на достаточном расстоянии от любого населенного пункта, что исключит возможную опасность для населения в этом районе.
Президент США Джо Байден и президент Румынии Клаус Йоханнис объявили в начале ноября на климатической конференции Cop26 в Глазго, что NuScale Power и румынская государственная ядерная компания Nuclearelectrica планируют построить небольшую установку с модульными реакторами (SMR), первую в своем роде в Румынии.
В офисе NuScale в США заявили, что "командное соглашение" основано на межправительственном решении, подписанном Министерством энергетики США и Министерством энергетики Румынии. В 2019 году NuScale и Nuclearelectrica подписали меморандум о взаимопонимании по оценке разработки, лицензирования и строительства NuScale SMR в Румынии.
Когда может появиться такая АЭС
NuScale заявила, что намерена вывести на рынок свою технологию SMR к концу этого десятилетия, то есть к 2030 году.
Планируется подать заявку на разрешение строительства в 2023 году, а вывод в коммерческую эксплуатацию первого модуля запланирован на 2029 год.
Министр энергетики Румынии Вирджил Попеску недавно заявил, что декарбонизация без ядерной энергии невозможна, также и Будапешт обсуждает возможность строительства двух новых ядерных реакторов на АЭС Чернавода с потенциальными партнерами из США, Канады и Франции.
Попеску также рассказал, что Румыния также будет уделять "большое внимание" возможному внедрению нового поколения SMR.
Йоханнис в свою очередь заявил, что Бухарест "закладывает необходимые основы" для сотрудничества на новом этапе развития гражданского ядерного сектора и "все идет в правильном направлении".
В декабре 2020 года Румыния и США подписали соглашение о потенциальном сотрудничестве по ядерным проектам в Чернаводе. Там уже имеется два коммерчески доступных реактора с тяжелой водой под давлением Candu 6, поставленных компанией Atomic Energy of Canada Ltd и построенных под контролем канадско-итальянского консорциума, состоящего из AECL и Ansaldo.