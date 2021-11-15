https://ru.sputnik.md/20211115/nestase-obratitsya-espch-chto-ego-obidelo-46433693.html
Нэстасе обратится в ЕСПЧ: что его обидело
Нэстасе обратится в ЕСПЧ: что его обидело
Андрей Нэстасе потребует рассмотреть европейский суд решение о снятии распятия со стены в здании МВД.
2021-11-15T19:50+0200
2021-11-15T19:50+0200
2021-11-15T19:57+0200
общество
в молдове
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еспч
андрей нэстасе
суд
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КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Бывший председатель Платформы "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе намерен обжаловать в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) решение Высшей судебное палаты, которое постановило, что в холле здания Министерства внутренних дел (МВД) должно быть снято распятие со стены. Распятие было установлено в здании МВД 15 сентября 2019 года. Решение о его установке принимал именно Нэстасе, будучи тогда главой МВД. Он отметил, что никогда не сможет понять причин, по которым в стране с помощью судебных инстанций "решается отвернуться от Бога"."Речь идет не о распятии в здании МВД, не обо мне и моих тогдашних решениях, а о всех нас и нашей вере, которая есть и будет", - написал Нэстасе. Ранее решение Высшей судебной палаты раскритиковали в Митрополии Кишинева и всея Молдовы. Напомним, 16 декабря 2019 года Совет по предотвращению и борьбе с дискриминацией вынес решение о снятии распятия из холла здания МВД и запросил публичных извинений от Андрея Нэстасе. Это дело рассматривали в связи с жалобой блогера Корнелиу Гандрабура.В МВД, комментируя решение суда, отметили, что оно не подлежит обжалованию и будет исполнено в соответствии со сроками, установленными законом.
https://ru.sputnik.md/20211115/raspyatie-ustanovlennoe-nestase-zdanii-mvd-budet-snyato-46415990.html
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в молдове, молдова, решение, мвд, еспч, андрей нэстасе, суд
Нэстасе обратится в ЕСПЧ: что его обидело
19:50 15.11.2021 (обновлено: 19:57 15.11.2021)
Андрей Нэстасе потребует европейский суд рассмотреть решение о снятии распятия со стены в здании МВД.
КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Бывший председатель Платформы "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе намерен обжаловать в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) решение Высшей судебное палаты, которое постановило, что в холле здания Министерства внутренних дел (МВД) должно быть снято распятие со стены.
Распятие было установлено в здании МВД 15 сентября 2019 года. Решение о его установке принимал именно Нэстасе, будучи тогда главой МВД.
"Этот акт богохульства и дискредитации веры, правосудия и государственных институтов должен быть отменен, и для этого я немедленно подам запрос о пересмотре недавно вынесенного приговора по уголовному делу и подготовлю дело для ЕСПЧ. Не трогайте крест, не убирайте Бога из институтов, потому что до хаоса один шаг", - написал на своей странице в Facebook Нэстасе.
Он отметил, что никогда не сможет понять причин, по которым в стране с помощью судебных инстанций "решается отвернуться от Бога".
"Речь идет не о распятии в здании МВД, не обо мне и моих тогдашних решениях, а о всех нас и нашей вере, которая есть и будет", - написал Нэстасе.
Ранее решение Высшей судебной палаты раскритиковали в Митрополии Кишинева и всея Молдовы.
Напомним, 16 декабря 2019 года Совет по предотвращению и борьбе с дискриминацией вынес решение о снятии распятия из холла здания МВД и запросил публичных извинений от Андрея Нэстасе. Это дело рассматривали в связи с жалобой блогера Корнелиу Гандрабура.
В МВД, комментируя решение суда, отметили, что оно не подлежит обжалованию и будет исполнено в соответствии со сроками, установленными законом.