https://ru.sputnik.md/20211115/nestase-obratitsya-espch-chto-ego-obidelo-46433693.html

Нэстасе обратится в ЕСПЧ: что его обидело

Нэстасе обратится в ЕСПЧ: что его обидело

Андрей Нэстасе потребует рассмотреть европейский суд решение о снятии распятия со стены в здании МВД.

2021-11-15T19:50+0200

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КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Бывший председатель Платформы "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе намерен обжаловать в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) решение Высшей судебное палаты, которое постановило, что в холле здания Министерства внутренних дел (МВД) должно быть снято распятие со стены. Распятие было установлено в здании МВД 15 сентября 2019 года. Решение о его установке принимал именно Нэстасе, будучи тогда главой МВД. Он отметил, что никогда не сможет понять причин, по которым в стране с помощью судебных инстанций "решается отвернуться от Бога"."Речь идет не о распятии в здании МВД, не обо мне и моих тогдашних решениях, а о всех нас и нашей вере, которая есть и будет", - написал Нэстасе. Ранее решение Высшей судебной палаты раскритиковали в Митрополии Кишинева и всея Молдовы. Напомним, 16 декабря 2019 года Совет по предотвращению и борьбе с дискриминацией вынес решение о снятии распятия из холла здания МВД и запросил публичных извинений от Андрея Нэстасе. Это дело рассматривали в связи с жалобой блогера Корнелиу Гандрабура.В МВД, комментируя решение суда, отметили, что оно не подлежит обжалованию и будет исполнено в соответствии со сроками, установленными законом.

https://ru.sputnik.md/20211115/raspyatie-ustanovlennoe-nestase-zdanii-mvd-budet-snyato-46415990.html

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