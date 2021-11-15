https://ru.sputnik.md/20211115/obyski-uchastnikov-telegram-kanala-protivnikov-vaktsinatsii-proshli-italii-46418535.html

Обыски у участников Telegram-канала противников вакцинации прошли в Италии

Обыски у участников Telegram-канала противников вакцинации прошли в Италии

Правоохранители провели следственные действия в 16 крупных городах Италии.

2021-11-15T15:01+0200

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КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Обыски у 17 участников закрытого ранее Telegram-канала радикальных противников вакцинации и COVID-сертификатов green pass провела в понедельник итальянская полиция, передает РИА Новости.Полиция сообщает, что фигуранты расследования обвиняются в подстрекательстве к преступлениям и неповиновению законам.Канал стал популярным в августе: участники, которых в пиковые периоды насчитывалось более 40 тысяч, стали распространять призывы к проведению различных акций протеста против санитарной политики итальянских властей. В конце сентября администрация мессенджера закрыла группу. Основатель Telegram Павел Дуров тогда заявил, что канал подстрекает к насилию против врачей, занимающихся вакцинацией, и публикует их личные сведения, что противоречит политике Telegram.По информации полиции, круглосуточный мониторинг канала выявил "систематическое подстрекательство к применению оружия и совершению серьезных правонарушений против самых высоких должностных лиц, включая премьер-министра Марио Драги". В качестве "мишеней" также выступали полиция, врачи, ученые, журналисты, общественные деятели.Операция прошла в 16 крупных городах Италии. Многие обвиняемые были уже известны полиции из-за совершенных ранее преступлений. Другие не привлекались к ответственности, но "провалились в спираль онлайн-ненависти", сообщила полиция.

https://ru.sputnik.md/20210809/italiya-politsiya-provodit-obyski-u-torgovavshikh-green-pass-cherez-telegram-43730241.html

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