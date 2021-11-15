https://ru.sputnik.md/20211115/odin-kpp-na-granitse-s-ukrainoy-vremenno-zakroyut-46418569.html

Важно путешественникам: один КПП на границе с Украиной временно закроют

Важно путешественникам: один КПП на границе с Украиной временно закроют

Некоторым придется пересмотреть свой маршрут, чтобы суметь пересечь границу без проблем.

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КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Внимание путешественникам: контрольно-пропускной пункт Мирное-Табаки (Украина) будет временно недоступен в понедельник до 17.00. Об этом сообщили в Таможенной службе Молдовы. Как отметили в ведомстве, такая мера необходима в связи с проведением профилактических работ в электрических сетях украинской стороной. Путешественникам рекомендуют заранее планировать маршрут и следовать указаниям Таможенной службы.

https://ru.sputnik.md/20211108/na-moldavsko-rumynskoy-granitse-priostanovyat-rabotu-kpp-46237475.html

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в молдове, молдова, кпп