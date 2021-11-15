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Важно путешественникам: один КПП на границе с Украиной временно закроют
Важно путешественникам: один КПП на границе с Украиной временно закроют
Некоторым придется пересмотреть свой маршрут, чтобы суметь пересечь границу без проблем.
2021-11-15T12:28+0200
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КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Внимание путешественникам: контрольно-пропускной пункт Мирное-Табаки (Украина) будет временно недоступен в понедельник до 17.00. Об этом сообщили в Таможенной службе Молдовы. Как отметили в ведомстве, такая мера необходима в связи с проведением профилактических работ в электрических сетях украинской стороной. Путешественникам рекомендуют заранее планировать маршрут и следовать указаниям Таможенной службы.
https://ru.sputnik.md/20211108/na-moldavsko-rumynskoy-granitse-priostanovyat-rabotu-kpp-46237475.html
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в молдове, молдова, кпп

Важно путешественникам: один КПП на границе с Украиной временно закроют

12:28 15.11.2021
© Sputnik / Александр Полегенько / Перейти в фотобанкАвтомобильный пункт пропуска на украинской границе
Автомобильный пункт пропуска на украинской границе - Sputnik Молдова, 1920, 15.11.2021
© Sputnik / Александр Полегенько
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Некоторым придется пересмотреть свой маршрут, чтобы суметь пересечь границу без проблем.
КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Внимание путешественникам: контрольно-пропускной пункт Мирное-Табаки (Украина) будет временно недоступен в понедельник до 17.00. Об этом сообщили в Таможенной службе Молдовы.
Как отметили в ведомстве, такая мера необходима в связи с проведением профилактических работ в электрических сетях украинской стороной.
"В этих обстоятельствах мы призываем путешественников, которые планировали пересечь границу через соответствующий пункт пропуска, выбрать другой ближайший КПП", - говорится в сообщении Таможенной службы.
Путешественникам рекомендуют заранее планировать маршрут и следовать указаниям Таможенной службы.
Контрольно-пропускной пункт (КПП) «Бавра» - Sputnik Молдова, 1920, 08.11.2021
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На молдавско-румынской границе приостановят работу КПП
8 ноября, 09:56
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