https://ru.sputnik.md/20211115/odin-kpp-na-granitse-s-ukrainoy-vremenno-zakroyut-46418569.html
Важно путешественникам: один КПП на границе с Украиной временно закроют
Важно путешественникам: один КПП на границе с Украиной временно закроют
Некоторым придется пересмотреть свой маршрут, чтобы суметь пересечь границу без проблем.
2021-11-15T12:28+0200
2021-11-15T12:28+0200
2021-11-15T12:28+0200
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КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Внимание путешественникам: контрольно-пропускной пункт Мирное-Табаки (Украина) будет временно недоступен в понедельник до 17.00. Об этом сообщили в Таможенной службе Молдовы. Как отметили в ведомстве, такая мера необходима в связи с проведением профилактических работ в электрических сетях украинской стороной. Путешественникам рекомендуют заранее планировать маршрут и следовать указаниям Таможенной службы.
https://ru.sputnik.md/20211108/na-moldavsko-rumynskoy-granitse-priostanovyat-rabotu-kpp-46237475.html
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Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
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в молдове, молдова, кпп
Важно путешественникам: один КПП на границе с Украиной временно закроют
Некоторым придется пересмотреть свой маршрут, чтобы суметь пересечь границу без проблем.
КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Внимание путешественникам: контрольно-пропускной пункт Мирное-Табаки (Украина) будет временно недоступен в понедельник до 17.00. Об этом сообщили в Таможенной службе Молдовы.
Как отметили в ведомстве, такая мера необходима в связи с проведением профилактических работ в электрических сетях украинской стороной.
"В этих обстоятельствах мы призываем путешественников, которые планировали пересечь границу через соответствующий пункт пропуска, выбрать другой ближайший КПП", - говорится в сообщении Таможенной службы.
Путешественникам рекомендуют заранее планировать маршрут и следовать указаниям Таможенной службы.