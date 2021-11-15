https://ru.sputnik.md/20211115/pochemu-moldova-medrabotniki-snova-stali-zabolevat-covid19-46422708.html

Почему в Молдове медработники снова стали заболевать COVID-19

Почему в Молдове медработники снова стали заболевать COVID-19

Эксперт объяснила, почему в последнее время в Молдове снова стали регистрироваться случаи инфицирования COVID-19 среди медработников

2021-11-15T16:11+0200

2021-11-15T16:11+0200

2021-11-15T16:13+0200

радио

молдова

вакцинация

медработники

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/0f/46424307_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_b9f114b764d1331930376a4820e8c481.jpg

КИШИНЕВ, 15 ноя – Sputnik. В Молдове будут делать третью, бустерную дозу вакцины от коронавируса, но вопрос в том, когда и как организуют этот процесс. Такое мнение озвучила эксперт в области общественного здоровья Алла Токарчук в эфире радиостудии Sputnik Молдова."Молдавский Минздрав следует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, а ВОЗ рекомендует третью дозу уже спустя шесть месяцев после введения второй. Поэтому, думаю, что она (вакцинация третьей дозой – прим. ред.) будет точно. Вопрос, когда и как это все будет организовано. Это вопрос технический, а не концептуальный", – сказала Токарчук.Почему случаев инфицирования COVID-19 среди медработников становится больше?На вопрос о том, почему в последнее время в Молдове коронавирусом стали снова заболевать медработники – у них снижается уровень антител или речь идет о непривитых – специалист ответила, что хотя официальной информации нет, но, по ее мнению, заражаются COVID-19 и те, и другие."У тех, кто вакцинировался первыми, когда началась прививочная кампания, уже однозначно прошло больше шести месяцев после второй дозы. Соответственно, у них иммунитет снижен, и они уже подвержены риску. Надо учитывать, что врачи находятся на первой линии и чаще остальных встречаются с переносчиками вируса, и поэтому они больше подвержены риску", – сказала Токарчук.По ее словам, те медработники, которые не вакцинировались, тоже подвержены риску. "Нужно также учитывать, что есть те, кто привился или не вакцинировался, но и те, кто переболел. Контингента много, и мы не видим разбивку по всем этим группам. Учитывая, что они на первой линии в борьбе с коронавирусом, то они будут больше сейчас заболевать. Их нужно вакцинировать, их нужно защищать", – заключила Токарчук.Вакцинация от коронавируса в МолдовеСо 2 марта в Молдове началась кампания по вакцинации от коронавируса. Этот процесс разбили на три этапа. На первом прививки начали делать медицинским работникам. С 25 марта иммунизировать стали подопечных домов престарелых и центров временного или долгосрочного размещения.С 31 марта прививочная кампания расширилась – наряду с медицинскими работниками вакцинируются также граждане старше 60 лет, люди с сопутствующими заболеваниями, работники образовательных учреждений.На третьем этапе, который полностью стартовал в стране 19 мая 2021 года, вакцинируют всех остальных.В муниципии Кишинев, кроме обычных пунктов вакцинации, действуют два мобильных пункта, расположенных в троллейбусе и автобусе. Троллейбус, согласно графику, находится в разных точках столицы, а автобус ездит в пригороды Кишинева.Также в ходе прививочной кампании в стране проводились марафоны вакцинации. Самые масштабные – в столице республики.

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Алена Матвеева https://cdnn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg

молдова, вакцинация, видео, медработники