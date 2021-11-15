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Погодные рекорды Молдовы 15 ноября
Погодные рекорды Молдовы 15 ноября
Какой была температура 15 ноября в Молдове в разные годы
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погода
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КИШИНЕВ, 15 ноя – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 15 ноября специалисты зафиксировали в начале прошлого века.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 15 ноября 1908 года столбик термометра опустился до –14,9 градуса по Цельсию.А температурный максимум зарегистрировали в 1969 году. Тогда воздух прогрелся до +20,8 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 15 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 35,7 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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Евгений Чебан
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рекорды, погода

Погодные рекорды Молдовы 15 ноября

00:01 15.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausОсень
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© Sputnik / Mihai Caraus
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Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
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В Государственной гидрометеорологической службе страны рассказали о наиболее высокой и максимально низкой температуре в этот день.
КИШИНЕВ, 15 ноя – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 15 ноября специалисты зафиксировали в начале прошлого века.
Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.
По информации синоптиков, 15 ноября 1908 года столбик термометра опустился до –14,9 градуса по Цельсию.
А температурный максимум зарегистрировали в 1969 году. Тогда воздух прогрелся до +20,8 градуса по Цельсию.
Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 15 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 35,7 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
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