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Погодные рекорды Молдовы 15 ноября

Погодные рекорды Молдовы 15 ноября

Какой была температура 15 ноября в Молдове в разные годы

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КИШИНЕВ, 15 ноя – Sputnik. Минимальный показатель температуры воздуха на территории Молдовы 15 ноября специалисты зафиксировали в начале прошлого века.Об этом свидетельствуют данные Государственной гидрометеорологической службы республики.По информации синоптиков, 15 ноября 1908 года столбик термометра опустился до –14,9 градуса по Цельсию.А температурный максимум зарегистрировали в 1969 году. Тогда воздух прогрелся до +20,8 градуса по Цельсию.Таким образом, разница между самым низким и самым высоким температурными показателями, датированными 15 ноября и внесенными синоптиками в свои журналы в разные годы, составляет 35,7 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

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2021

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Евгений Чебан https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

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рекорды, погода