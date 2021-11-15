https://ru.sputnik.md/20211115/poysik-rossiya-postupila-s-nami-po-dzhentelmenski-46359159.html

Пойсик: Россия поступила с нами по-джентельменски

Пойсик: Россия поступила с нами по-джентельменски

Эксперт оценил жест доброй воли со стороны России, напомнив Молдове о статусе нейтрального государства.

2021-11-15T09:00+0200

2021-11-15T09:00+0200

2021-11-15T09:00+0200

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Пойсик: Россия поступила с нами по-джентельменски Пойсик: Россия поступила с нами по-джентельменски

Молдове сложно выстраивать дружественные отношения с Российской Федерацией на фоне солидарности и единения с недругами России, - такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова рассказал доктор экономических наук Михаил Пойсик.Однако, заметил Пойсик, ведущие политики России с удивлением отреагировали на то, как президент Молдовы Майя Санду поблагодарила Соединенные Штаты Америки за поддержку во время газового кризиса, выразив надежду на усиление молдавского энергетического сектора.Российская компания "Газпром" и компания "Молдовагаз" продлили контракт на поставку российского газа потребителям Молдовы с 1 ноября 2021 года сроком на пять лет на взаимовыгодных условиях.Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и председатель правления "Молдовагаза" Вадим Чебан подписали протокол по урегулированию текущих вопросов по газу. Министерство инфраструктуры Молдовы сообщило, что стороны согласовали формулу расчета цены на газ и аудита долга "Молдовагаза".

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2021

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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Валентина Топоривская https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

утро на sputnik’e, подкасты, аудио, михаил пойсик, вадим чебан