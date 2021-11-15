https://ru.sputnik.md/20211115/poysik-rossiya-postupila-s-nami-po-dzhentelmenski-46359159.html
Пойсик: Россия поступила с нами по-джентельменски
Пойсик: Россия поступила с нами по-джентельменски
Эксперт оценил жест доброй воли со стороны России, напомнив Молдове о статусе нейтрального государства.
2021-11-15T09:00+0200
2021-11-15T09:00+0200
2021-11-15T09:00+0200
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Пойсик: Россия поступила с нами по-джентельменски
Пойсик: Россия поступила с нами по-джентельменски
Молдове сложно выстраивать дружественные отношения с Российской Федерацией на фоне солидарности и единения с недругами России, - такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова рассказал доктор экономических наук Михаил Пойсик.Однако, заметил Пойсик, ведущие политики России с удивлением отреагировали на то, как президент Молдовы Майя Санду поблагодарила Соединенные Штаты Америки за поддержку во время газового кризиса, выразив надежду на усиление молдавского энергетического сектора.Российская компания "Газпром" и компания "Молдовагаз" продлили контракт на поставку российского газа потребителям Молдовы с 1 ноября 2021 года сроком на пять лет на взаимовыгодных условиях.Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и председатель правления "Молдовагаза" Вадим Чебан подписали протокол по урегулированию текущих вопросов по газу. Министерство инфраструктуры Молдовы сообщило, что стороны согласовали формулу расчета цены на газ и аудита долга "Молдовагаза".
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Валентина Топоривская
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MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
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утро на sputnik’e, подкасты, аудио, михаил пойсик, вадим чебан
Пойсик: Россия поступила с нами по-джентельменски
Эксперт проанализировал энергетические взаимоотношения Молдовы и России, напомнив о нейтральном статусе Молдовы.
Молдове сложно выстраивать дружественные отношения с Российской Федерацией на фоне солидарности и единения с недругами России, - такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова
рассказал доктор экономических наук Михаил Пойсик.
"Поэтому Россия поступила с Молдовой по-джентельменски – нам не сделали никакой пакости, нам продлили газовый договор на общих основаниях. А ведь мы могли как дружественное государство и как многие страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), в котором Молдова без обязательств обладала статусом наблюдателя и из которого вышла, получить лучшую цену", - считает эксперт.
Однако, заметил Пойсик, ведущие политики России с удивлением отреагировали на то, как президент Молдовы Майя Санду поблагодарила Соединенные Штаты Америки за поддержку во время газового кризиса, выразив надежду на усиление молдавского энергетического сектора.
"Молдова является нейтральным государством – зачем плевать в колодец, из которого потом придется пить? Здесь просто надо соблюдать позицию нейтрального государства, как это делают другие страны", - заключил собеседник.
Российская компания "Газпром" и компания "Молдовагаз" продлили контракт на поставку российского газа потребителям Молдовы с 1 ноября 2021 года сроком на пять лет на взаимовыгодных условиях.
Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и председатель правления "Молдовагаза" Вадим Чебан подписали протокол по урегулированию текущих вопросов по газу. Министерство инфраструктуры Молдовы сообщило, что стороны согласовали формулу расчета цены на газ и аудита долга "Молдовагаза".