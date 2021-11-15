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Самый точный прогноз погоды: ожидаются ночные заморозки
Самый точный прогноз погоды: ожидаются ночные заморозки
Самый точный прогноз погоды сколько времени продержится теплая погода.
2021-11-15T07:00+0200
2021-11-15T08:19+0200
прогноз
прогноз погоды
народные приметы
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КИШИНЕВ, 15 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 15 ноября погода в Молдове будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. Переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром - местами слабый туман.Ветер северо-восточный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +8 до +13 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +1 до +6 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 15 ноября: ночью – от +4 до +6, днем – от +9 до +11 градусов.С 16 ноября в Молдове будет холодать. Днем ожидается до +10, а ночью вновь ожидаются заморозки до –5 градусов. Похожий температурный режим сохранится до 18 ноября. Осадков не ожидается.Праздники и народные приметыВ этот день православная церковь отмечает память святых мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста и иже с ними.Акиндин, Пигасий, Анемподист служили придворными у царя Персии Сапора II и являлись тайными христианами. После того как начались гонения на исповедующих веру Христову, на них сделали донос монарху. Но даже перед его троном христиане не отреклись от веры, и он приказал бить их плетями.На Руси этот день называли "Акиндин", "Акиндин и Пегасий", "Пигасий", "житницы".В старину приговаривали, что Акиндин разжигает овин, а Пегасий солнце гасит. Это означало, что день все быстрее идет на убыль и надо отгонять темень, но делать осторожно, чтобы не спалить дом.С этого дня наши предки с особым усердием заботились о свете и зерне в закромах и проводили различные обряды, связанные с ними. Например, в день Акиндина и Пигасия пытались задобрить овинника – духа, живущего в овине, оберегающего хлеб. Этот дух пришел в быт православных из славянских верований, однако крестьяне в старину по-прежнему относились к нему с уважением и опаской. Это почитание отражено даже в летописях. В честь праздника овиннику оставляли еду, например, горшок каши или свежеиспеченный хлеб и соль.
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Евгений Чебан
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прогноз, прогноз погоды, народные приметы

Самый точный прогноз погоды: ожидаются ночные заморозки

07:00 15.11.2021 (обновлено: 08:19 15.11.2021)
© Sputnik / Evghenii PanasencoОсень
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КИШИНЕВ, 15 ноя – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 15 ноября погода в Молдове будет определяться влиянием области высокого атмосферного давления. Переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром - местами слабый туман.
Ветер северо-восточный слабый до умеренного.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +8 до +13 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +1 до +6 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 15 ноября: ночью – от +4 до +6, днем – от +9 до +11 градусов.
С 16 ноября в Молдове будет холодать. Днем ожидается до +10, а ночью вновь ожидаются заморозки до –5 градусов. Похожий температурный режим сохранится до 18 ноября. Осадков не ожидается.

Праздники и народные приметы

В этот день православная церковь отмечает память святых мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста и иже с ними.
Акиндин, Пигасий, Анемподист служили придворными у царя Персии Сапора II и являлись тайными христианами. После того как начались гонения на исповедующих веру Христову, на них сделали донос монарху. Но даже перед его троном христиане не отреклись от веры, и он приказал бить их плетями.
На Руси этот день называли "Акиндин", "Акиндин и Пегасий", "Пигасий", "житницы".
В старину приговаривали, что Акиндин разжигает овин, а Пегасий солнце гасит. Это означало, что день все быстрее идет на убыль и надо отгонять темень, но делать осторожно, чтобы не спалить дом.
Церковный православный календарь 2022 (Заглушка) - Sputnik Молдова, 1920, 31.10.2021
Инфографика
Православный календарь на 2022 год
31 октября, 07:30
С этого дня наши предки с особым усердием заботились о свете и зерне в закромах и проводили различные обряды, связанные с ними. Например, в день Акиндина и Пигасия пытались задобрить овинника – духа, живущего в овине, оберегающего хлеб. Этот дух пришел в быт православных из славянских верований, однако крестьяне в старину по-прежнему относились к нему с уважением и опаской. Это почитание отражено даже в летописях. В честь праздника овиннику оставляли еду, например, горшок каши или свежеиспеченный хлеб и соль.
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