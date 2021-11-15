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Путин и Лукашенко обсудили транзит газа через Белоруссию
Путин и Лукашенко обсудили транзит газа через Белоруссию
Песков: Путин и Лукашенко обсудили транзит газа через Белоруссию
2021-11-15T22:55+0200
2021-11-15T22:55+0200
транзит
владимир путин
александр лукашенко
газ
транзит газа
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КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Российский президент Владимир Путин обсудил тему транзита природного газа через Белоруссию с президентом этой страны Александром Лукашенко, как сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, разговор состоялся накануне."Да. Вчера был разговор", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, поднял ли президент России тему транзита газа в беседе со своим белорусским коллегой.Лукашенко в четверг посоветовал ЕС, прежде чем вводить санкции против Минска, подумать о транзите газа через республику в Европу, который осуществляется через магистральный экспортный газопровод "Ямал-Европа". Путин, комментируя эти слова, сообщил, что впервые слышит о таком заявление и что поговорит со своим белорусским коллегой по этому поводу. По словам президента РФ, теоретически Лукашенко может дать указание о перекрытии российского газа в Европу, но это будет нарушением транзитного контракта, нанесет большой урон энергетике ЕС и не будет способствовать развитию отношений РФ с Белоруссией.
https://ru.sputnik.md/20211111/lukashenko-tranzit-gaz-evropa-46331497.html
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транзит, владимир путин, александр лукашенко, газ, транзит газа

Путин и Лукашенко обсудили транзит газа через Белоруссию

22:55 15.11.2021
© Sputnik / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Белоруссии А. Лукашенко
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Белоруссии А. Лукашенко - Sputnik Молдова, 1920, 15.11.2021
© Sputnik / Михаил Климентьев
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Информацию о состоявшемся разговоре подтвердил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Российский президент Владимир Путин обсудил тему транзита природного газа через Белоруссию с президентом этой страны Александром Лукашенко, как сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, разговор состоялся накануне.

"Да. Вчера был разговор", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, поднял ли президент России тему транзита газа в беседе со своим белорусским коллегой.

Лукашенко в четверг посоветовал ЕС, прежде чем вводить санкции против Минска, подумать о транзите газа через республику в Европу, который осуществляется через магистральный экспортный газопровод "Ямал-Европа". Путин, комментируя эти слова, сообщил, что впервые слышит о таком заявление и что поговорит со своим белорусским коллегой по этому поводу. По словам президента РФ, теоретически Лукашенко может дать указание о перекрытии российского газа в Европу, но это будет нарушением транзитного контракта, нанесет большой урон энергетике ЕС и не будет способствовать развитию отношений РФ с Белоруссией.
Александр Лукашенко - Sputnik Молдова, 1920, 11.11.2021
Политика
Лукашенко пригрозил перекрыть транзит газа в Европу
11 ноября, 13:42
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