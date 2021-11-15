https://ru.sputnik.md/20211115/putin-lukashenko-tranzit-gaz-cherez-belorussia-46430017.html

Путин и Лукашенко обсудили транзит газа через Белоруссию

Путин и Лукашенко обсудили транзит газа через Белоруссию

Песков: Путин и Лукашенко обсудили транзит газа через Белоруссию

2021-11-15T22:55+0200

2021-11-15T22:55+0200

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транзит

владимир путин

александр лукашенко

газ

транзит газа

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КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Российский президент Владимир Путин обсудил тему транзита природного газа через Белоруссию с президентом этой страны Александром Лукашенко, как сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, разговор состоялся накануне."Да. Вчера был разговор", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос, поднял ли президент России тему транзита газа в беседе со своим белорусским коллегой.Лукашенко в четверг посоветовал ЕС, прежде чем вводить санкции против Минска, подумать о транзите газа через республику в Европу, который осуществляется через магистральный экспортный газопровод "Ямал-Европа". Путин, комментируя эти слова, сообщил, что впервые слышит о таком заявление и что поговорит со своим белорусским коллегой по этому поводу. По словам президента РФ, теоретически Лукашенко может дать указание о перекрытии российского газа в Европу, но это будет нарушением транзитного контракта, нанесет большой урон энергетике ЕС и не будет способствовать развитию отношений РФ с Белоруссией.

https://ru.sputnik.md/20211111/lukashenko-tranzit-gaz-evropa-46331497.html

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транзит, владимир путин, александр лукашенко, газ, транзит газа