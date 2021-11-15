https://ru.sputnik.md/20211115/raspyatie-ustanovlennoe-nestase-zdanii-mvd-budet-snyato-46415990.html

Распятие, установленное Нэстасе в здании МВД, снимут: реакция Митрополии

Распятие, установленное Нэстасе в здании МВД, снимут: реакция Митрополии

Митрополия прокомментировала решение снять распятие со стены в холле здания МВД.

2021-11-15T12:15+0200

2021-11-15T12:15+0200

2021-11-15T12:29+0200

общество

в молдове

молдова

молдавская митрополия

андрей нэстасе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2885/42/28854279_0:150:3072:1878_1920x0_80_0_0_67b10ef4253fdf9d19899726552dbd4c.jpg

КИШИНЕВ, 15 ноя – Sputnik. Митрополия Кишинева и всея Молдовы считает "актом обесценивания и дискредитации национального большинства" решение о снятии распятия со стены в холле здания Министерства внутренних дел Молдовы. Такое сообщение было опубликовано на официальной странице Митрополии в связи с решением Высшей судебной палаты. Распятие было установлено в здании МВД, когда его возглавлял Андрей Нэстасе. По мнению представителей молдавской православной церкви, это решение является фундаментальной несправедливостью. В то же время церковь поддерживает реакцию большинства граждан Молдовы, выступающих за сохранение распятий в зданиях государственных учреждений."Наличие в публичном пространстве некоторых символов, основавших европейскую христианскую цивилизацию, таких, как крест, полезно и необходимо", - считают в Митрополии.Как напомнили в Митрополии, крест есть на гербе Молдовы, его держит в клюве орел. Также крест был у господаря Молдовы Штефана Великого, про этот религиозный символ писал строчки известный священник и поэт Алексей Матеевич. Также в Митрополии уверены, что двухтысячелетняя история христианства показала, насколько значим этот символ, а балканское пространство, в котором мы живем, подтвердило нам важность и неоценимую ценность креста". Напомним, 16 декабря 2019 года Совет по предотвращению и борьбе с дискриминацией вынес решение о снятии распятия из холла здания МВД и запросил публичных извинений от Андрея Нэстасе. Это дело рассматривали в связи с жалобой блогера Корнелиу Гандрабура. Распятие было установлено 15 сентября 2019 года. Решение о его установке принимал тогдашний глава МВД Нэстасе в присутствии митрополита Кишинева Владимира и митрополита Бессарабии Петра.

https://ru.sputnik.md/20200114/mitropolit-vladimir-otreagiroval-na-skandal-s-raspyatem-v-zdanii-mai-mvd-28851595.html

https://ru.sputnik.md/20200113/krest-andrei-nastase-ili-spory-o-raspyatii-mai-mvd-moldova-28844422.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Марина Гончарук https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

Марина Гончарук https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Марина Гончарук https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

в молдове, молдова, молдавская митрополия, андрей нэстасе