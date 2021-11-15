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Распятие, установленное Нэстасе в здании МВД, снимут: реакция Митрополии
Распятие, установленное Нэстасе в здании МВД, снимут: реакция Митрополии
Митрополия прокомментировала решение снять распятие со стены в холле здания МВД.
2021-11-15T12:15+0200
2021-11-15T12:29+0200
общество
в молдове
молдова
молдавская митрополия
андрей нэстасе
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КИШИНЕВ, 15 ноя – Sputnik. Митрополия Кишинева и всея Молдовы считает "актом обесценивания и дискредитации национального большинства" решение о снятии распятия со стены в холле здания Министерства внутренних дел Молдовы. Такое сообщение было опубликовано на официальной странице Митрополии в связи с решением Высшей судебной палаты. Распятие было установлено в здании МВД, когда его возглавлял Андрей Нэстасе. По мнению представителей молдавской православной церкви, это решение является фундаментальной несправедливостью. В то же время церковь поддерживает реакцию большинства граждан Молдовы, выступающих за сохранение распятий в зданиях государственных учреждений."Наличие в публичном пространстве некоторых символов, основавших европейскую христианскую цивилизацию, таких, как крест, полезно и необходимо", - считают в Митрополии.Как напомнили в Митрополии, крест есть на гербе Молдовы, его держит в клюве орел. Также крест был у господаря Молдовы Штефана Великого, про этот религиозный символ писал строчки известный священник и поэт Алексей Матеевич. Также в Митрополии уверены, что двухтысячелетняя история христианства показала, насколько значим этот символ, а балканское пространство, в котором мы живем, подтвердило нам важность и неоценимую ценность креста". Напомним, 16 декабря 2019 года Совет по предотвращению и борьбе с дискриминацией вынес решение о снятии распятия из холла здания МВД и запросил публичных извинений от Андрея Нэстасе. Это дело рассматривали в связи с жалобой блогера Корнелиу Гандрабура. Распятие было установлено 15 сентября 2019 года. Решение о его установке принимал тогдашний глава МВД Нэстасе в присутствии митрополита Кишинева Владимира и митрополита Бессарабии Петра.
https://ru.sputnik.md/20200114/mitropolit-vladimir-otreagiroval-na-skandal-s-raspyatem-v-zdanii-mai-mvd-28851595.html
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в молдове, молдова, молдавская митрополия, андрей нэстасе

Распятие, установленное Нэстасе в здании МВД, снимут: реакция Митрополии

12:15 15.11.2021 (обновлено: 12:29 15.11.2021)
© Photo : Mitropolia Chişinăului şi a Întregii MoldoveInstalarea crucifixului la MAI
Instalarea crucifixului la MAI - Sputnik Молдова, 1920, 15.11.2021
© Photo : Mitropolia Chişinăului şi a Întregii Moldove
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Марина Гончарук
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Митрополия прокомментировала решение снять распятие со стены в холле здания МВД.
КИШИНЕВ, 15 ноя – Sputnik. Митрополия Кишинева и всея Молдовы считает "актом обесценивания и дискредитации национального большинства" решение о снятии распятия со стены в холле здания Министерства внутренних дел Молдовы.
Такое сообщение было опубликовано на официальной странице Митрополии в связи с решением Высшей судебной палаты.
Распятие было установлено в здании МВД, когда его возглавлял Андрей Нэстасе.

"Церковь приняла к сведению решение о снятии распятия и выразила глубокую озабоченность в связи с этим", - говорится в сообщении.

По мнению представителей молдавской православной церкви, это решение является фундаментальной несправедливостью. В то же время церковь поддерживает реакцию большинства граждан Молдовы, выступающих за сохранение распятий в зданиях государственных учреждений.
"Наличие в публичном пространстве некоторых символов, основавших европейскую христианскую цивилизацию, таких, как крест, полезно и необходимо", - считают в Митрополии.
Как напомнили в Митрополии, крест есть на гербе Молдовы, его держит в клюве орел. Также крест был у господаря Молдовы Штефана Великого, про этот религиозный символ писал строчки известный священник и поэт Алексей Матеевич.
"Крест и иконы являются священными символами церкви и нашего народа, и знакомство с этими символами и знание их значения нашими гражданами являются частью базового уровня образования, без которого невозможно усвоение основных гражданских ценностей", - говорится в сообщении Митрополии.
Также в Митрополии уверены, что двухтысячелетняя история христианства показала, насколько значим этот символ, а балканское пространство, в котором мы живем, подтвердило нам важность и неоценимую ценность креста".
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Распятие было установлено 15 сентября 2019 года. Решение о его установке принимал тогдашний глава МВД Нэстасе в присутствии митрополита Кишинева Владимира и митрополита Бессарабии Петра.
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