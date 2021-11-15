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В России QR-коды в общественных местах могут стать обязательными
В России QR-коды в общественных местах могут стать обязательными
Российская Госдума планирует рассмотреть законопроекты о внедрении QR-кодов в общественных местах и в транспорте
2021-11-15T18:31+0200
2021-11-15T18:38+0200
россия
общественные места
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КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Российская Госдума планирует рассмотреть законопроекты о внедрении QR-кодов в общественных местах и в транспорте в первом чтении примерно в середине декабря, рассказал РИА Новости источник в нижней палате парламента."Законопроекты рассмотрят в первом чтении где-то в середине декабря", - сказал собеседник агентства.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроекты о QR-кодах направят в рассылку в регионы, в Общественную и Счетную палаты, а также в Совет Федерации до 14 декабря включительно.Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и в транспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
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общественные места, код

В России QR-коды в общественных местах могут стать обязательными

18:31 15.11.2021 (обновлено: 18:38 15.11.2021)
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкQR-код сертификата вакцинации
QR-код сертификата вакцинации - Sputnik Молдова, 1920, 15.11.2021
© Sputnik / Ekaterina Chesnokova
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Законопроекты о QR-кодах направят в рассылку в регионы, в Общественную и Счетную палаты, а также в Совет Федерации.
КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Российская Госдума планирует рассмотреть законопроекты о внедрении QR-кодов в общественных местах и в транспорте в первом чтении примерно в середине декабря, рассказал РИА Новости источник в нижней палате парламента.

"Законопроекты рассмотрят в первом чтении где-то в середине декабря", - сказал собеседник агентства.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроекты о QR-кодах направят в рассылку в регионы, в Общественную и Счетную палаты, а также в Совет Федерации до 14 декабря включительно.

Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и в транспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.

При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Green Pass - Sputnik Молдова, 1920, 15.11.2021
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