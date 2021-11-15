https://ru.sputnik.md/20211115/rossia-qr-kod-obschestvennye-mesta-obyazatelnye-46432601.html

В России QR-коды в общественных местах могут стать обязательными

В России QR-коды в общественных местах могут стать обязательными

Российская Госдума планирует рассмотреть законопроекты о внедрении QR-кодов в общественных местах и в транспорте

2021-11-15T18:31+0200

2021-11-15T18:31+0200

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россия

общественные места

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КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Российская Госдума планирует рассмотреть законопроекты о внедрении QR-кодов в общественных местах и в транспорте в первом чтении примерно в середине декабря, рассказал РИА Новости источник в нижней палате парламента."Законопроекты рассмотрят в первом чтении где-то в середине декабря", - сказал собеседник агентства.Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законопроекты о QR-кодах направят в рассылку в регионы, в Общественную и Счетную палаты, а также в Совет Федерации до 14 декабря включительно.Правительство 12 ноября внесло в Госдуму два законопроекта об обязательном использовании QR-кодов в общественных местах и в транспорте. Первый документ предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Согласно второй инициативе, QR-коды вводятся на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок.При этом до 1 февраля можно будет предъявлять и отрицательный ПЦР-тест, а после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.

https://ru.sputnik.md/20211115/evrokomissiya-priznala-moldavskie-covid-sertifikaty-46425467.html

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