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Ситуация с COVID-19 в Кишиневе остается неясной: разъяснения мэра
Ситуация с COVID-19 в Кишиневе остается неясной: разъяснения мэра
Примар Кишинева рассказал, как обстоят дела с местам в больницах и с уровнем вакцинации.
2021-11-15T11:27+0200
2021-11-15T11:27+0200
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в молдове
кишинев
молдова
эпидемиологическая ситуация
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КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Эпидемиологическая ситуация в Кишиневе остается неясной: с одной стороны, есть снижение ежедневных случаев заболевания, но в то же время каждые сутки регистрируется большое количество смертей. Об этом сообщил столичный градоначальник Ион Чебан. "Отделения интенсивной терапии все еще полны, а коек в больницах недостаточно. Мы продолжаем консультироваться со специалистами по эпидемиологическим сценариям и прогнозам и надеемся, что пандемия отступит", - написал Чебан на своей странице в социальных сетях. По словам примара, для борьбы с пандемией в городе уделяют особое внимание мерам профилактики заболеваний, а также местные власти продвигают вакцинацию против COVID-19.Чебан напомнил, что на выходных прошел марафон вакцинации в партнерстве с представителями HORECA, которые предложили всем участникам вакцинации ваучеры на определенную сумму, доступную в различных заведениях. Таким образом, за два дня марафона 288 человек (120 в субботу и 168 человек в воскресенье) были вакцинированы только в мобильном пункте, расположенном в сквере Театра оперы и балета. По данным Чебана, уровень вакцинации в муниципалитете самый высокий в стране: около 39% всего иммунизированного населения столицы. Цифра может быть выше в контексте того, что многие кишиневцы привились за границей. В то же время в Кишиневе зарегистрирован самый высокий уровень вакцинации - 96% и 97% соответственно.
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Юлия Липовая
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в молдове, кишинев, молдова, эпидемиологическая ситуация

Ситуация с COVID-19 в Кишиневе остается неясной: разъяснения мэра

11:27 15.11.2021
© Sputnik / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкЛечение больных COVID-19 в регионах России
Лечение больных COVID-19 в регионах России - Sputnik Молдова, 1920, 15.11.2021
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Градоначальник рассказал, как обстоят дела с местами в кишиневских больницах и с уровнем вакцинации в столице.
КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Эпидемиологическая ситуация в Кишиневе остается неясной: с одной стороны, есть снижение ежедневных случаев заболевания, но в то же время каждые сутки регистрируется большое количество смертей. Об этом сообщил столичный градоначальник Ион Чебан.
"Отделения интенсивной терапии все еще полны, а коек в больницах недостаточно. Мы продолжаем консультироваться со специалистами по эпидемиологическим сценариям и прогнозам и надеемся, что пандемия отступит", - написал Чебан на своей странице в социальных сетях.
По словам примара, для борьбы с пандемией в городе уделяют особое внимание мерам профилактики заболеваний, а также местные власти продвигают вакцинацию против COVID-19.
"Наблюдается положительная динамика по вакцинации: за последнюю неделю в муниципалитете мы зарегистрировали около семи тысяч привитых граждан, что больше, чем в предыдущий аналогичный период", - добавил Чебан.
Чебан напомнил, что на выходных прошел марафон вакцинации в партнерстве с представителями HORECA, которые предложили всем участникам вакцинации ваучеры на определенную сумму, доступную в различных заведениях.
Таким образом, за два дня марафона 288 человек (120 в субботу и 168 человек в воскресенье) были вакцинированы только в мобильном пункте, расположенном в сквере Театра оперы и балета.
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По данным Чебана, уровень вакцинации в муниципалитете самый высокий в стране: около 39% всего иммунизированного населения столицы. Цифра может быть выше в контексте того, что многие кишиневцы привились за границей.
В то же время в Кишиневе зарегистрирован самый высокий уровень вакцинации - 96% и 97% соответственно.
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