https://ru.sputnik.md/20211115/situatsiya-covid-kishineve-neyasnoy-pochemu-obyasnil-primar-46414570.html

Ситуация с COVID-19 в Кишиневе остается неясной: разъяснения мэра

Ситуация с COVID-19 в Кишиневе остается неясной: разъяснения мэра

Примар Кишинева рассказал, как обстоят дела с местам в больницах и с уровнем вакцинации.

2021-11-15T11:27+0200

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КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Эпидемиологическая ситуация в Кишиневе остается неясной: с одной стороны, есть снижение ежедневных случаев заболевания, но в то же время каждые сутки регистрируется большое количество смертей. Об этом сообщил столичный градоначальник Ион Чебан. "Отделения интенсивной терапии все еще полны, а коек в больницах недостаточно. Мы продолжаем консультироваться со специалистами по эпидемиологическим сценариям и прогнозам и надеемся, что пандемия отступит", - написал Чебан на своей странице в социальных сетях. По словам примара, для борьбы с пандемией в городе уделяют особое внимание мерам профилактики заболеваний, а также местные власти продвигают вакцинацию против COVID-19.Чебан напомнил, что на выходных прошел марафон вакцинации в партнерстве с представителями HORECA, которые предложили всем участникам вакцинации ваучеры на определенную сумму, доступную в различных заведениях. Таким образом, за два дня марафона 288 человек (120 в субботу и 168 человек в воскресенье) были вакцинированы только в мобильном пункте, расположенном в сквере Театра оперы и балета. По данным Чебана, уровень вакцинации в муниципалитете самый высокий в стране: около 39% всего иммунизированного населения столицы. Цифра может быть выше в контексте того, что многие кишиневцы привились за границей. В то же время в Кишиневе зарегистрирован самый высокий уровень вакцинации - 96% и 97% соответственно.

https://ru.sputnik.md/20211110/voz-koronavirus-zhit-virus-46295334.html

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