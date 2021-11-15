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https://ru.sputnik.md/20211115/skripichnoe-delo-na-dva-milliona-evro-46432447.html
"Скрипичное дело" на два миллиона евро
"Скрипичное дело" на два миллиона евро
Конунова рассказал об изъятии на таможне скрипки конца 18 века.
2021-11-15T19:23+0200
2021-11-15T19:37+0200
в молдове
международный аэропорт кишинева
инцидент
инструмент
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КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Известная далеко за пределами Молдовы скрипачка Александра Конунова в ходе одной из онлайн-программ поведала новые подробности злоключений, случившихся из-за неверно оформленного паспорта на музыкальный инструмент конца XVIII века.Как рассказала скрипачка, отправляясь на концерт в Москву, и, зная, что на ее уникальную скрипку необходим соответствующий документ, предварительно обратилась к лютье (мастеру, изготавливающему струнные инструменты).Скрипачка добавила, что нигде в Европе никогда не сталкивалась с подобного рода затруднениями."В течение многих лет я выезжала за пределы Молдовы с различными инструментами и никто меня не останавливал. На сей раз я показала работникам таможни документ, в котором указано, что скрипка принадлежит известному меценату и используется с его ведома. Однако представителям власти этот документ показался несущественным и я, по их словам, "могла напечатать его сама пять минут назад", - рассказала Александра Конунова.Она также сообщила, что осталась без своего музыкального инструмента буквально за несколько часов до выступления и вынуждена была срочно искать замену. Скрипку ей не вернули и по сей день, и, как утверждает Конунова, органы правопорядка общаются на эту тему "очень запутанно". Отметим, ранее молдавские СМИ приписали инструмент Александры Конуновой авторству великого лютье Антонио Страдивари. На самом деле эта скрипка создана в 1785 году другими знаменитым мастером - Джованни Гваданини.
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Марина Гончарук
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в молдове, международный аэропорт кишинева, инцидент, инструмент

"Скрипичное дело" на два миллиона евро

19:23 15.11.2021 (обновлено: 19:37 15.11.2021)
© Pixabay / PexelsСкрипка
Скрипка - Sputnik Молдова, 1920, 15.11.2021
© Pixabay / Pexels
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Марина Гончарук
Все материалы
Молдавская скрипачка Александра Конунова поделилась подробностями инцидента с музыкальным инструментом в аэропорту Кишинева.
КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Известная далеко за пределами Молдовы скрипачка Александра Конунова в ходе одной из онлайн-программ поведала новые подробности злоключений, случившихся из-за неверно оформленного паспорта на музыкальный инструмент конца XVIII века.
Как рассказала скрипачка, отправляясь на концерт в Москву, и, зная, что на ее уникальную скрипку необходим соответствующий документ, предварительно обратилась к лютье (мастеру, изготавливающему струнные инструменты).

"К сожалению, постфактум выяснилось, что этот лютье не был аккредитован молдавским Министерством культуры. Кроме того, помимо технических данных инструмента, лютье зачем-то дал собственное заключение относительно его художественной и исторической ценности. Моя ошибка в том, что я не проконтролировала содержание паспорта, которое и вызвало проблемы на таможне в аэропорту Кишинева", - сказала Конунова.

Скрипачка добавила, что нигде в Европе никогда не сталкивалась с подобного рода затруднениями.
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"В течение многих лет я выезжала за пределы Молдовы с различными инструментами и никто меня не останавливал. На сей раз я показала работникам таможни документ, в котором указано, что скрипка принадлежит известному меценату и используется с его ведома. Однако представителям власти этот документ показался несущественным и я, по их словам, "могла напечатать его сама пять минут назад", - рассказала Александра Конунова.
Она также сообщила, что осталась без своего музыкального инструмента буквально за несколько часов до выступления и вынуждена была срочно искать замену.
"Пришлось в состоянии огромного стресса искать у коллег другую скрипку, чтобы сыграть на концерте в Третьяковской галерее, который транслировался по ТВ. Это было очень тяжело", - призналась скрипачка.
Скрипку ей не вернули и по сей день, и, как утверждает Конунова, органы правопорядка общаются на эту тему "очень запутанно".
Отметим, ранее молдавские СМИ приписали инструмент Александры Конуновой авторству великого лютье Антонио Страдивари. На самом деле эта скрипка создана в 1785 году другими знаменитым мастером - Джованни Гваданини.
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