https://ru.sputnik.md/20211115/sputnik-layt-registratsiyu-es-46425271.html

"Спутник Лайт" проходит регистрацию в стране ЕС

"Спутник Лайт" проходит регистрацию в стране ЕС

В Сербии началась процедура регистрации российской вакцины против COVID-19 "Спутник Лайт"

2021-11-15T16:42+0200

2021-11-15T16:42+0200

2021-11-15T17:00+0200

коронавирус

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КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. В Сербии началась процедура регистрации российской вакцины против COVID-19 "Спутник Лайт", передает РИА Новости. Сербия может стать первой страной в Европе, применяющей российский препарат, сообщил министр по инновациям Ненад Попович.Попович также является сопредседателем межправительственного комитета по научно-техническому и экономическому сотрудничеству Сербии и России. На полях форума в Дубае он провел встречу с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым.По информации Минздрава Сербии, 54% населения сделали вакцину одним из предоставленных препаратов. Начато применение третьей дозы для людей из группы риска.В начале июля президенты Сербии Александр Вучич и России Владимир Путин дали старт первой фазы производства (расфасовки) вакцины "Спутник V" в Белграде. В настоящее время произведено 1,5 миллиона доз первого и второго компонента. Развертывание полного цикла производства средства иммунизации власти Сербии ожидают до конца года.

https://ru.sputnik.md/20211103/lancet-effektivnosti-sputnik-layt-46133143.html

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в мире, регистрация, сербия, вакцина, спутник, европейский союз