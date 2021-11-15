https://ru.sputnik.md/20211115/sputnikpro-v-kishineve-kulinarno-etnograficheskie-istorii-ot-federiko-arnaldi--46437417.html

SputnikPro в Кишиневе: кулинарно-этнографические истории от Федерико Арнальди

SputnikPro в Кишиневе: кулинарно-этнографические истории от Федерико Арнальди

Кулинарно-этнографические истории от харизматичного итальянца.

2021-11-15T22:19+0200

2021-11-15T22:19+0200

2021-11-15T22:20+0200

в молдове

телеканал нтв

sputnikpro — международный просветительский проект

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КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Харизматичный уроженец Италии Федерико Арнальди в режиме онлайн в течение двух часов общался из пресс-центра Sputnik Молдова с российскими соотечественниками, представляющими СМИ и общественные организации Германии, Бельгии, Турции, Эстонии, Словакии, Молдовы. Мероприятие прошло в рамках международного просветительского проекта SputnikPro.Арнальди подробно рассказал, как создается кулинарно-познавательное телевизионное шоу, с которым любознательный итальянец проехал около 60 стран и посетил более 80 регионов России.Это уже не первый приезд ведущего "Поедем, поедим!" в Молдову. Год назад он уже побывал в нашей стране и нашел, что у молдаван и итальянцев очень много общего. Федерико сходил на рынок вместе с музыкантами групп Zdob si Zdub, побывал в Гагаузии, выучил несколько приемов гагаузской народной борьбы, продегустировал массу местных блюд и напитков, собственноручно приготовил "Шапку Гугуцэ". И, разумеется, показал все это в эфире НТВ."Поедем, поедим!" - увлекательная и очень вкусная экспедиция по всему миру. Главные герои - жители деревень, охотники и рыболовы, геологи и старатели, представители разных народностей и национальностей. У каждого из них есть свои рецепты вкусной и здоровой пищи, которыми они с радостью делятся со зрителями."Стать ведущим такой легендарной программы на таком легендарном телеканале — это просто мечта! По-другому невозможно описать такой невероятный поворот в моей жизни. Россия как всегда продолжает удивлять меня и показывать свою щедрую и богатую душу", - говорит Арнальди.Напомним, в ноябре 2019-го Федерико стал вторым ведущим кулинарно-познавательной программы "Поедем, поедим!". В кадре он сменял британца Джона Уоррена, который вел передачу с 2012 года. Изначально телешоу было создано для изучения кухни российских народов, однако со временем путешественники переключились и на другие страны мира. Вместе они открывали новые маршруты и не боялись пробовать любые, даже самые экзотические блюда.SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.

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2021

Дмитрий Терехов https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg

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в молдове, телеканал нтв, sputnikpro — международный просветительский проект