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Спыну рассказал о строительстве ЛЭП Вулканешты – Кишинев
Спыну рассказал о строительстве ЛЭП Вулканешты – Кишинев
Брифинг вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития о строительстве ЛЭП в 400 кВ Вулканешты – Кишинев.
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В Молдове подписан контракт на строительство воздушной линии электропередачи в 400 кВ для передачи электроэнергии по направлению Вулканешты - Кишинев. Об этом в пятницу сообщил глава Министерства инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.Документ, как рассказал вице-премьер, был подписан между Объединенным подразделением по реализации и мониторингу энергетических проектов (UCIPE) и индийской компанией KEC International, которая стала победителем международного тендера.
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в молдове, кишинев, вулканешты, молдова, лэп, андрей спыну, видео

Спыну рассказал о строительстве ЛЭП Вулканешты – Кишинев

12:57 15.11.2021 (обновлено: 13:43 15.11.2021)
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Брифинг вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития о строительстве ЛЭП в 400 кВ Вулканешты – Кишинев.
В Молдове подписан контракт на строительство воздушной линии электропередачи в 400 кВ для передачи электроэнергии по направлению Вулканешты - Кишинев. Об этом в пятницу сообщил глава Министерства инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.
"Это важный проект для обеспечения энергетической безопасности нашей страны", - написал Спыну на своей странице в Facebook.
Документ, как рассказал вице-премьер, был подписан между Объединенным подразделением по реализации и мониторингу энергетических проектов (UCIPE) и индийской компанией KEC International, которая стала победителем международного тендера.
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