https://ru.sputnik.md/20211115/spynu-o-stroitelstve-lep-vulkaneshty-kishinev-46413167.html

Спыну рассказал о строительстве ЛЭП Вулканешты – Кишинев

Спыну рассказал о строительстве ЛЭП Вулканешты – Кишинев

Брифинг вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития о строительстве ЛЭП в 400 кВ Вулканешты – Кишинев.

2021-11-15T12:57+0200

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В Молдове подписан контракт на строительство воздушной линии электропередачи в 400 кВ для передачи электроэнергии по направлению Вулканешты - Кишинев. Об этом в пятницу сообщил глава Министерства инфраструктуры и регионального развития Андрей Спыну.Документ, как рассказал вице-премьер, был подписан между Объединенным подразделением по реализации и мониторингу энергетических проектов (UCIPE) и индийской компанией KEC International, которая стала победителем международного тендера.

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