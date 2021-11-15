https://ru.sputnik.md/20211115/spynu-samyy-ambitsioznyy-proekt-do-kontsa-mandata-46421483.html

Спыну рассказал о "самом амбициозном проекте" до конца мандата

Спыну рассказал о "самом амбициозном проекте" до конца мандата

Андрей Спуыну сообщил, когда будет введена в эксплуатацию новая ЛЭП.

2021-11-15T13:26+0200

2021-11-15T13:26+0200

2021-11-15T13:41+0200

общество

в молдове

электроэнергия

андрей спыну

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КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну провел в понедельник пресс-конференцию, где рассказал о запуске проекта по обеспечению страны электроэнергией из альтернативных источников. Спыну выступил в контексте подписания в пятницу контракта на строительство воздушной линии электропередачи в 400 кВ для электроснабжения в направлении Вулканешты - Кишинев.По его словам, проект будет стоить 27 миллионов евро, финансирование обеспечит Всемирный банк. По данным Спыну, этот проект обеспечит подсоединение Молдовы к европейскому единому рынку электроэнергии. По мнению вице-премьера, строительство этой линии электропередачи даст нашей стране больше энергетической независимости за счет создания альтернативной доставки энергии из европейского пространства. Точнее - из Румынии.Как уточнил вице-премьер, проект будет реализован в течение 3-4 лет. Документ, как рассказал вице-премьер, был подписан между Объединенным подразделением по реализации и мониторингу энергетических проектов (UCIPE) и индийской компанией KEC International, которая стала победителем международного тендера.

https://ru.sputnik.md/20211112/moldove-postroyat-novuyu-vozdushnuyu-liniyu-elektroperedachi-46370424.html

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2021

Анна Юрий https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/18/28571804_282:-1:2330:2048_100x100_80_0_0_2f3cfc8903a3e1e5dfd3c020d937733f.jpg

Анна Юрий https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/18/28571804_282:-1:2330:2048_100x100_80_0_0_2f3cfc8903a3e1e5dfd3c020d937733f.jpg

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Анна Юрий https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2857/18/28571804_282:-1:2330:2048_100x100_80_0_0_2f3cfc8903a3e1e5dfd3c020d937733f.jpg

в молдове, электроэнергия, андрей спыну