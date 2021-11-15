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Спыну рассказал о "самом амбициозном проекте" до конца мандата
Спыну рассказал о "самом амбициозном проекте" до конца мандата
Андрей Спуыну сообщил, когда будет введена в эксплуатацию новая ЛЭП.
2021-11-15T13:26+0200
2021-11-15T13:41+0200
общество
в молдове
электроэнергия
андрей спыну
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КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну провел в понедельник пресс-конференцию, где рассказал о запуске проекта по обеспечению страны электроэнергией из альтернативных источников. Спыну выступил в контексте подписания в пятницу контракта на строительство воздушной линии электропередачи в 400 кВ для электроснабжения в направлении Вулканешты - Кишинев.По его словам, проект будет стоить 27 миллионов евро, финансирование обеспечит Всемирный банк. По данным Спыну, этот проект обеспечит подсоединение Молдовы к европейскому единому рынку электроэнергии. По мнению вице-премьера, строительство этой линии электропередачи даст нашей стране больше энергетической независимости за счет создания альтернативной доставки энергии из европейского пространства. Точнее - из Румынии.Как уточнил вице-премьер, проект будет реализован в течение 3-4 лет. Документ, как рассказал вице-премьер, был подписан между Объединенным подразделением по реализации и мониторингу энергетических проектов (UCIPE) и индийской компанией KEC International, которая стала победителем международного тендера.
https://ru.sputnik.md/20211112/moldove-postroyat-novuyu-vozdushnuyu-liniyu-elektroperedachi-46370424.html
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Анна Юрий
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в молдове, электроэнергия, андрей спыну

Спыну рассказал о "самом амбициозном проекте" до конца мандата

13:26 15.11.2021 (обновлено: 13:41 15.11.2021)
© Sputnik / Mihai CarausАндрей Спыну
Андрей Спыну - Sputnik Молдова, 1920, 15.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Анна Юрий
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Вице-премьер сообщил, когда будет введена в эксплуатацию новая ЛЭП.
КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития Молдовы Андрей Спыну провел в понедельник пресс-конференцию, где рассказал о запуске проекта по обеспечению страны электроэнергией из альтернативных источников.
Спыну выступил в контексте подписания в пятницу контракта на строительство воздушной линии электропередачи в 400 кВ для электроснабжения в направлении Вулканешты - Кишинев.
По его словам, проект будет стоить 27 миллионов евро, финансирование обеспечит Всемирный банк. По данным Спыну, этот проект обеспечит подсоединение Молдовы к европейскому единому рынку электроэнергии.
По мнению вице-премьера, строительство этой линии электропередачи даст нашей стране больше энергетической независимости за счет создания альтернативной доставки энергии из европейского пространства. Точнее - из Румынии.

"Нам будет легче пережить энергетический кризис. В нашей стране должны быть альтернативные источники электроэнергии. Мы будем подключены к румынским сетям. Рассчитываем, что этот проект будет реализован к концу мандата (кабинета министров, - прим. ред.)", - сообщил Спыну.

Как уточнил вице-премьер, проект будет реализован в течение 3-4 лет.
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Документ, как рассказал вице-премьер, был подписан между Объединенным подразделением по реализации и мониторингу энергетических проектов (UCIPE) и индийской компанией KEC International, которая стала победителем международного тендера.
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