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Termoelectrica запросила повышение тарифа на тепло: сколько будем платить
Termoelectrica запросила повышение тарифа на тепло: сколько будем платить
Termoelectrica официально запросила повышение тарифа на тепло на 650 леев за гигакалорию, то есть до 1772 леев
2021-11-15T16:13+0200
2021-11-15T16:59+0200
в молдове
молдова
общество
тарифы на теплоэнергию
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КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Termoelectrica официально запросила повышение тарифа на тепло на 650 леев за гигакалорию, то есть до 1772 леев. Это составляет рост примерно на 60%. Официальный запрос был направлен в Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ). Новый тариф планируется применять с 1 ноября. Как отметили в Termoelectrica, повышение тарифа вызвано серьезным ростом цены на покупку газа порядка на 115,3% (с 4018 леев за тысячу кубометров без НДС до 8650,2 лея). По оценке Termoelectrica, цена на производимую электроэнергию увеличится со 121 бана за кВтч до 237 банов за кВтч (без НДС), таким образом тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям, увеличится на 650 лей за гигакалорию, то есть до 1772 леев. По данным поставщика, корректировка тарифов в срочном режиме необходима для "недопущения накопления долгов и вступления в неплатежеспособность из-за непокрытия потребления природного газа в действующей структуре тарифов", поскольку Termoelectrica закупает около 32,7% от всего объема поставленного природного газа "Молдовагаза".Напомним, ранее в правительстве заявляли, что потребителям компенсируют частично счета за тепло. Компенсация будет лишь за первую гигакалорию тепла, но более, чем на 450 леев. Новые тарифы на газСогласно запросу "Молдовагаза", средний тариф на поставку природного газа вырос в 2021 году с 4128 (235 долларов) до 9396 леев (более 530 долларов) за тысячу кубометров.Тариф на природный газ в пунктах выхода из газораспределительных сетей низкого давления (для конечных потребителей) "Молдовагаз" предложил увеличить с 4298 до 10260 леев (более 580 долларов) за тысячу кубометров, среднего давления – с 4018 до 8649 леев, высокого давления – с 3910 до 8331 лея за тысячу кубометров.
https://ru.sputnik.md/20211110/gavrilitsa-rost-tarif-gaz-46304739.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, тарифы на теплоэнергию

Termoelectrica запросила повышение тарифа на тепло: сколько будем платить

16:13 15.11.2021 (обновлено: 16:59 15.11.2021)
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Юлия Липовая
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Поставщик тепла официально запрашивает повышение тарифа примерно на 60%.
КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Termoelectrica официально запросила повышение тарифа на тепло на 650 леев за гигакалорию, то есть до 1772 леев. Это составляет рост примерно на 60%.
Официальный запрос был направлен в Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ). Новый тариф планируется применять с 1 ноября.
Как отметили в Termoelectrica, повышение тарифа вызвано серьезным ростом цены на покупку газа порядка на 115,3% (с 4018 леев за тысячу кубометров без НДС до 8650,2 лея).

"В настоящее время с марта 2020 года АО Termoelectrica применяет цену на произведенную электроэнергию в размере 116 банов за кВтч (без НДС) и тариф на тепловую энергию - 1122 лей за гигакалорию (без НДС), включая в структуру тарифа закупку природного газа по цене 4018 леев", - говорится в сообщении поставщика тепла.

По оценке Termoelectrica, цена на производимую электроэнергию увеличится со 121 бана за кВтч до 237 банов за кВтч (без НДС), таким образом тариф на тепловую энергию, поставляемую потребителям, увеличится на 650 лей за гигакалорию, то есть до 1772 леев.
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По данным поставщика, корректировка тарифов в срочном режиме необходима для "недопущения накопления долгов и вступления в неплатежеспособность из-за непокрытия потребления природного газа в действующей структуре тарифов", поскольку Termoelectrica закупает около 32,7% от всего объема поставленного природного газа "Молдовагаза".
Напомним, ранее в правительстве заявляли, что потребителям компенсируют частично счета за тепло. Компенсация будет лишь за первую гигакалорию тепла, но более, чем на 450 леев.

Новые тарифы на газ

Согласно запросу "Молдовагаза", средний тариф на поставку природного газа вырос в 2021 году с 4128 (235 долларов) до 9396 леев (более 530 долларов) за тысячу кубометров.
Тариф на природный газ в пунктах выхода из газораспределительных сетей низкого давления (для конечных потребителей) "Молдовагаз" предложил увеличить с 4298 до 10260 леев (более 580 долларов) за тысячу кубометров, среднего давления – с 4018 до 8649 леев, высокого давления – с 3910 до 8331 лея за тысячу кубометров.
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