https://ru.sputnik.md/20211115/ukraina-naftogaz-dopusk-sertifikatsia-severnii-potok-2-46436468.html

Украинский "Нафтогаз" допустили к участию в сертификации "Северного потока-2"

Украинский "Нафтогаз" допустили к участию в сертификации "Северного потока-2"

Украинский "Нафтогаз" допустили к участию в сертификации "Северного потока- 2"

2021-11-15T20:45+0200

2021-11-15T20:45+0200

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в мире

украина

нафтогаз

северный поток-2

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КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Глава "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон заявил, что регулятор ФРГ допустил компанию к участию в процедуре сертификации "Северного потока - 2", передает РИА Новости.Ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что "Нафтогаз Украина" примет участие в процедуре сертификации оператора "Северного потока - 2", такое решение, по его словам, принял немецкий регулятор BNetzA."Приветствую решение Немецкого федерального сетевого агентства BNetzA, допустившего к участию в процессе сертификации газопровода "Северный поток - 2" компанию Оператор ГТС Украины! Немецкий регулятор подчеркнул, что ОГТСУ отведена отдельная роль как компании, обладающей уникальной экспертизой в вопросе транспортировки газа в ЕС. У нас есть веские аргументы, - как технические, так и политические, - которые должны положить конец российским спекуляциям на европейском газовом рынке", - написал Макогон в своем Facebook."Газпром" в сентябре объявил о полном окончании строительства "Северного потока - 2", а с июня ведется работа над сертификацией оператора газопровода - компании Nord Stream 2 AG - в качестве независимого для обеспечения соответствия проекта условиям Газовой директивы ЕС и начала поставок. При этом в Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, и даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита."Северный поток - 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год.

https://ru.sputnik.md/20211029/sroki-zapolneniya-gaz-vtoraea-nitka-severnii-potok-2-46009465.html

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в мире, украина, нафтогаз, северный поток-2