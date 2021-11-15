Украинский "Нафтогаз" допустили к участию в сертификации "Северного потока-2"
20:45 15.11.2021 (обновлено: 21:34 15.11.2021)
© Sputnik / СтрингерТабличка на здании национальной акционерной компании "Нафтогаз-Украины".
© Sputnik / Стрингер
Строительство газопровода "Северный поток — 2" было завершено 10 сентября.
КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Глава "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон заявил, что регулятор ФРГ допустил компанию к участию в процедуре сертификации "Северного потока - 2", передает РИА Новости.
Ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что "Нафтогаз Украина" примет участие в процедуре сертификации оператора "Северного потока - 2", такое решение, по его словам, принял немецкий регулятор BNetzA.
"Приветствую решение Немецкого федерального сетевого агентства BNetzA, допустившего к участию в процессе сертификации газопровода "Северный поток - 2" компанию Оператор ГТС Украины! Немецкий регулятор подчеркнул, что ОГТСУ отведена отдельная роль как компании, обладающей уникальной экспертизой в вопросе транспортировки газа в ЕС. У нас есть веские аргументы, - как технические, так и политические, - которые должны положить конец российским спекуляциям на европейском газовом рынке", - написал Макогон в своем Facebook.
Ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что "Нафтогаз Украина" примет участие в процедуре сертификации оператора "Северного потока - 2", такое решение, по его словам, принял немецкий регулятор BNetzA.
"Приветствую решение Немецкого федерального сетевого агентства BNetzA, допустившего к участию в процессе сертификации газопровода "Северный поток - 2" компанию Оператор ГТС Украины! Немецкий регулятор подчеркнул, что ОГТСУ отведена отдельная роль как компании, обладающей уникальной экспертизой в вопросе транспортировки газа в ЕС. У нас есть веские аргументы, - как технические, так и политические, - которые должны положить конец российским спекуляциям на европейском газовом рынке", - написал Макогон в своем Facebook.
"Газпром" в сентябре объявил о полном окончании строительства "Северного потока - 2", а с июня ведется работа над сертификацией оператора газопровода - компании Nord Stream 2 AG - в качестве независимого для обеспечения соответствия проекта условиям Газовой директивы ЕС и начала поставок. При этом в Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, и даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.
"Северный поток - 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год.
29 октября, 14:02