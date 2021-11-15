Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20211115/ukraina-naftogaz-dopusk-sertifikatsia-severnii-potok-2-46436468.html
Украинский "Нафтогаз" допустили к участию в сертификации "Северного потока-2"
Украинский "Нафтогаз" допустили к участию в сертификации "Северного потока-2"
Украинский "Нафтогаз" допустили к участию в сертификации "Северного потока- 2"
2021-11-15T20:45+0200
2021-11-15T21:34+0200
в мире
украина
нафтогаз
северный поток-2
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/0f/44759761_87:234:2621:1660_1920x0_80_0_0_bb11d17b643b48faceb4ef0132e8e155.jpg
КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Глава "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон заявил, что регулятор ФРГ допустил компанию к участию в процедуре сертификации "Северного потока - 2", передает РИА Новости.Ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что "Нафтогаз Украина" примет участие в процедуре сертификации оператора "Северного потока - 2", такое решение, по его словам, принял немецкий регулятор BNetzA."Приветствую решение Немецкого федерального сетевого агентства BNetzA, допустившего к участию в процессе сертификации газопровода "Северный поток - 2" компанию Оператор ГТС Украины! Немецкий регулятор подчеркнул, что ОГТСУ отведена отдельная роль как компании, обладающей уникальной экспертизой в вопросе транспортировки газа в ЕС. У нас есть веские аргументы, - как технические, так и политические, - которые должны положить конец российским спекуляциям на европейском газовом рынке", - написал Макогон в своем Facebook."Газпром" в сентябре объявил о полном окончании строительства "Северного потока - 2", а с июня ведется работа над сертификацией оператора газопровода - компании Nord Stream 2 AG - в качестве независимого для обеспечения соответствия проекта условиям Газовой директивы ЕС и начала поставок. При этом в Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, и даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита."Северный поток - 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год.
https://ru.sputnik.md/20211029/sroki-zapolneniya-gaz-vtoraea-nitka-severnii-potok-2-46009465.html
украина
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/09/0f/44759761_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_c03663a3c6dbb2da740cb47fc6ba7e37.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, украина, нафтогаз, северный поток-2

Украинский "Нафтогаз" допустили к участию в сертификации "Северного потока-2"

20:45 15.11.2021 (обновлено: 21:34 15.11.2021)
© Sputnik / СтрингерТабличка на здании национальной акционерной компании "Нафтогаз-Украины".
Табличка на здании национальной акционерной компании Нафтогаз-Украины. - Sputnik Молдова, 1920, 15.11.2021
© Sputnik / Стрингер
Подписаться на
Строительство газопровода "Северный поток — 2" было завершено 10 сентября.
КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Глава "Оператора ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон заявил, что регулятор ФРГ допустил компанию к участию в процедуре сертификации "Северного потока - 2", передает РИА Новости.

Ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что "Нафтогаз Украина" примет участие в процедуре сертификации оператора "Северного потока - 2", такое решение, по его словам, принял немецкий регулятор BNetzA.

"Приветствую решение Немецкого федерального сетевого агентства BNetzA, допустившего к участию в процессе сертификации газопровода "Северный поток - 2" компанию Оператор ГТС Украины! Немецкий регулятор подчеркнул, что ОГТСУ отведена отдельная роль как компании, обладающей уникальной экспертизой в вопросе транспортировки газа в ЕС. У нас есть веские аргументы, - как технические, так и политические, - которые должны положить конец российским спекуляциям на европейском газовом рынке", - написал Макогон в своем Facebook.
"Газпром" в сентябре объявил о полном окончании строительства "Северного потока - 2", а с июня ведется работа над сертификацией оператора газопровода - компании Nord Stream 2 AG - в качестве независимого для обеспечения соответствия проекта условиям Газовой директивы ЕС и начала поставок. При этом в Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, и даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита.
"Северный поток - 2" тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год.
Строительство газопровода Северный поток-2 в Германии - Sputnik Молдова, 1920, 29.10.2021
Названы сроки заполнения газом второй нитки "Северного-потока-2"
29 октября, 14:02
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
23:17Латвия и Польша провоцируют большую войну НАТО с Россией и Беларусью
22:55Путин и Лукашенко обсудили транзит газа через Белоруссию
22:38"Умную" систему контроля за ношением масок разработали российские ученые
22:19SputnikPro в Кишиневе: кулинарно-этнографические истории от Федерико Арнальди
22:03Курс валют на вторник: евро и доллар опять растут
21:41Истребитель Checkmate в свете лазерного шоу: российская новинка на авиашоу в Дубае
21:13Гаврилица в Лондоне встретилась с советником премьера Джонсона: о чем они говорили
20:45Украинский "Нафтогаз" допустили к участию в сертификации "Северного потока-2"
20:17Энергетическая дезинтеграция — как Кишинев и Тирасполь стремятся не зависеть друг от друга
19:50Нэстасе обратится в ЕСПЧ: что его обидело
19:35Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове
19:23"Скрипичное дело" на два миллиона евро
18:58В Молдове теперь смогут выявлять мутации коронавируса
18:31В России QR-коды в общественных местах могут стать обязательными
18:04В Минюсте предлагают провести жесткие проверки деятельности судей и прокуроров
17:35"Международный уровень" - Комрат загрязняет реку, которая течет на Украину
17:09Будет ли двойной тариф за перевозку пассажиров: ответ вице-премьера
16:42"Спутник Лайт" проходит регистрацию в стране ЕС
16:13Termoelectrica запросила повышение тарифа на тепло: сколько будем платить
16:11Почему в Молдове медработники снова стали заболевать COVID-19