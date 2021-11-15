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"Умную" систему контроля за ношением масок разработали российские ученые
"Умную" систему контроля за ношением масок разработали российские ученые
Система позволит контролировать соблюдение масочного режима в многолюдных местах.
2021-11-15T22:38+0200
2021-11-15T22:38+0200
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КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. "Умную" систему наблюдения за ношением медицинских масок в общественных местах разработали специалисты Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России, передает РИА Новости.Разработчики отмечают, что их система позволит усилить контроль за соблюдением эпидемиологических мер в условиях пандемии COVID-19.Система предусматривает возможность вывода изображения нарушителей масочного режима на экраны. Кроме того, в зависимости от наличия или отсутствия маски на лице человека можно привязать проход через турникеты. В расширенной комплектации система позволяет одновременно контролировать в реальном времени и температуру у проходящих людей.Новую систему, по мнению ее создателей, смогут использовать частные и государственные медицинские учреждения России, а также торговые центры, учреждения общественного питания, общественный транспорт, небольшие кафе, магазины, салоны красоты.Система "Маска" соответствует всем требованиям по безопасности и может интегрироваться с другими системами контроля доступа и безопасности. В настоящее время "Маска" используется на входе в главном здании НМИЦ профилактической медицины и в главном здании Минздрава России.НМИЦ профилактической медицины Минздрава РФ - ведущий научный центр по вопросам профилактической медицины и общественного здоровья в России. Сотрудники центра участвовали в разработке и реализации мер по профилактики распространения COVID-19 в стране. В 2020 году для оптимизации контроля за ношением масок НМИЦ инициировал создание специализированной системы технического зрения "Маска" на основе нейросетевых алгоритмов искусственного интеллекта.
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в мире, россия, ученые

"Умную" систему контроля за ношением масок разработали российские ученые

22:38 15.11.2021
© Sputnik / Наталья Горшкова / Перейти в фотобанкПроизводство дизайнерских масок
Производство дизайнерских масок - Sputnik Молдова, 1920, 15.11.2021
© Sputnik / Наталья Горшкова
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Система позволит контролировать соблюдение масочного режима в многолюдных местах.
КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. "Умную" систему наблюдения за ношением медицинских масок в общественных местах разработали специалисты Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России, передает РИА Новости.
Разработчики отмечают, что их система позволит усилить контроль за соблюдением эпидемиологических мер в условиях пандемии COVID-19.
"Новая система позволяет автоматически контролировать соблюдение требований по ношению масок. Система определяет наличие маски на лице, правильность ее ношения, ведет статистику нарушений, в режиме реального времени посредством голосового оповещения требует от нарушителя использовать маску, а также оперативно информирует о факте нарушений лиц, ответственных за эпидемиологический режим в учреждении", - рассказали в центре.
Система предусматривает возможность вывода изображения нарушителей масочного режима на экраны. Кроме того, в зависимости от наличия или отсутствия маски на лице человека можно привязать проход через турникеты. В расширенной комплектации система позволяет одновременно контролировать в реальном времени и температуру у проходящих людей.
Новую систему, по мнению ее создателей, смогут использовать частные и государственные медицинские учреждения России, а также торговые центры, учреждения общественного питания, общественный транспорт, небольшие кафе, магазины, салоны красоты.
Система "Маска" соответствует всем требованиям по безопасности и может интегрироваться с другими системами контроля доступа и безопасности. В настоящее время "Маска" используется на входе в главном здании НМИЦ профилактической медицины и в главном здании Минздрава России.
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НМИЦ профилактической медицины Минздрава РФ - ведущий научный центр по вопросам профилактической медицины и общественного здоровья в России. Сотрудники центра участвовали в разработке и реализации мер по профилактики распространения COVID-19 в стране. В 2020 году для оптимизации контроля за ношением масок НМИЦ инициировал создание специализированной системы технического зрения "Маска" на основе нейросетевых алгоритмов искусственного интеллекта.
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