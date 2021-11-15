https://ru.sputnik.md/20211115/umnuyu-sistemu-kontrolya-nosheniem-masok-razrabotali-rossiyskie-uchenye-46416165.html

"Умную" систему контроля за ношением масок разработали российские ученые

"Умную" систему контроля за ношением масок разработали российские ученые

Система позволит контролировать соблюдение масочного режима в многолюдных местах.

2021-11-15T22:38+0200

2021-11-15T22:38+0200

2021-11-15T22:38+0200

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КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. "Умную" систему наблюдения за ношением медицинских масок в общественных местах разработали специалисты Национального медицинского исследовательского центра профилактической медицины Минздрава России, передает РИА Новости.Разработчики отмечают, что их система позволит усилить контроль за соблюдением эпидемиологических мер в условиях пандемии COVID-19.Система предусматривает возможность вывода изображения нарушителей масочного режима на экраны. Кроме того, в зависимости от наличия или отсутствия маски на лице человека можно привязать проход через турникеты. В расширенной комплектации система позволяет одновременно контролировать в реальном времени и температуру у проходящих людей.Новую систему, по мнению ее создателей, смогут использовать частные и государственные медицинские учреждения России, а также торговые центры, учреждения общественного питания, общественный транспорт, небольшие кафе, магазины, салоны красоты.Система "Маска" соответствует всем требованиям по безопасности и может интегрироваться с другими системами контроля доступа и безопасности. В настоящее время "Маска" используется на входе в главном здании НМИЦ профилактической медицины и в главном здании Минздрава России.НМИЦ профилактической медицины Минздрава РФ - ведущий научный центр по вопросам профилактической медицины и общественного здоровья в России. Сотрудники центра участвовали в разработке и реализации мер по профилактики распространения COVID-19 в стране. В 2020 году для оптимизации контроля за ношением масок НМИЦ инициировал создание специализированной системы технического зрения "Маска" на основе нейросетевых алгоритмов искусственного интеллекта.

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