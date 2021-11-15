https://ru.sputnik.md/20211115/ustroystvo-dlya-stiraniya-pamyati-izobreli-v-yaponii-46417133.html

Устройство для стирания памяти изобрели в Японии

Устройство для стирания памяти изобрели в Японии

Создателей устройства вдохновил кинофильм "Люди в черном".

2021-11-15T14:28+0200

2021-11-15T14:28+0200

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КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Нейро-оптическую систему, которая позволяет управлять воспоминаниями, изобрели ученые из Университета Киото. Система прошла успешные испытания на лабораторных мышах, пишет МИР24 со ссылкой на Science.По словам ученых, на исследование их вдохновил голливудский фильм "Люди в черном", герои которого используют для стирания памяти особый прибор - нейрализатор.Укреплению памяти, как известно науке, способствует особый вид нервной активности (LTP). Он воздействует на синапсы и крайне важен для формирования долгосрочных воспоминаний. Исследуя, какие клетки мозга подверглись LTP, можно понять, где и когда в мозге формируются воспоминания.Ученые использовали свет для деактивации белков, необходимых для LTP. Главный из этих белков – кофилин. Главным объектом воздействия стал гиппокамп – область мозга, отвечающая за хранение воспоминаний. Ученые обучили мышь определенным действиям. Оказалось, что после облучения гиппокампа грызун терял память об усвоенных навыках.Авторы предположили, что новые данные помогут в лечении ряда психических расстройств, болезни Альцгеймера и шизофрении.

https://ru.sputnik.md/20210805/kitae-izobreli-lampu-sposobnuyu-unichtozhat-koronavirus-43595173.html

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