https://ru.sputnik.md/20211115/v-moldove-teper-smogut-vyyavlyat-mutatsii-koronavirusa-46433005.html

В Молдове теперь смогут выявлять мутации коронавируса

В Молдове теперь смогут выявлять мутации коронавируса

Долгое время молдавские власти были вынуждены отправлять пробы на анализ за границу.

2021-11-15T18:58+0200

2021-11-15T18:58+0200

2021-11-15T19:06+0200

коронавирус

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оборудование

мутации

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КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Молдова получила лабораторное оборудование для выявления мутаций коронавируса, об этом сообщили в понедельник в Минздраве. Оборудование было передано безвозмездно Европейским союзом и Всемирной организацией здравоохранения.Ранее Минздрав для выявления наличия мутаций коронавируса у заболевших в Молдове отправлял пробы в лабораторию в Германии.Как отметили в Минздраве, стоимость техники оценивается в 400 тысяч евро, она должна помочь молдавской стороне в диагностике в лабораторных условиях. Таким образом, республика сможет стать в один ряд с мировыми и европейскими странами, где могут выявить геном вируса SARS-CoV-2, включая его различные мутации. В Минздраве уточнили, что это высокопроизводительное оборудование важно для прогнозирования эволюции и появления болезнетворных агентов, особенно в случае с ДНК-подобными вирусами, как COVID-19, который характеризуется высокой генетической изменчивостью, что приводит к мутациям.Как рассказала глава Минздрава Алла Немеренко, это оборудование будет под управлением ведомства Национального агентства общественного здоровья и Государственного университета медицины и фармации имени Николае Тестемицану. С начала пандемии в мире было зарегистрировано более 250 миллионов случаев заражения, было использовано более семи миллиардов доз вакцины против вируса.В Молдове с начала пандемии зафиксировано 352 670 случаев заражения и порядка 8500 смертей.

https://ru.sputnik.md/20211110/voz-koronavirus-zhit-virus-46295334.html

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Юлия Липовая https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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