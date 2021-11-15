https://ru.sputnik.md/20211115/v-moldove-teper-smogut-vyyavlyat-mutatsii-koronavirusa-46433005.html
В Молдове теперь смогут выявлять мутации коронавируса
В Молдове теперь смогут выявлять мутации коронавируса
Долгое время молдавские власти были вынуждены отправлять пробы на анализ за границу.
2021-11-15T18:58+0200
2021-11-15T18:58+0200
2021-11-15T19:06+0200
коронавирус
в молдове
молдова
оборудование
мутации
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/0f/46431930_0:14:1025:590_1920x0_80_0_0_02d8147436d7987030efa359dded3b8c.jpg
КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Молдова получила лабораторное оборудование для выявления мутаций коронавируса, об этом сообщили в понедельник в Минздраве. Оборудование было передано безвозмездно Европейским союзом и Всемирной организацией здравоохранения.Ранее Минздрав для выявления наличия мутаций коронавируса у заболевших в Молдове отправлял пробы в лабораторию в Германии.Как отметили в Минздраве, стоимость техники оценивается в 400 тысяч евро, она должна помочь молдавской стороне в диагностике в лабораторных условиях. Таким образом, республика сможет стать в один ряд с мировыми и европейскими странами, где могут выявить геном вируса SARS-CoV-2, включая его различные мутации. В Минздраве уточнили, что это высокопроизводительное оборудование важно для прогнозирования эволюции и появления болезнетворных агентов, особенно в случае с ДНК-подобными вирусами, как COVID-19, который характеризуется высокой генетической изменчивостью, что приводит к мутациям.Как рассказала глава Минздрава Алла Немеренко, это оборудование будет под управлением ведомства Национального агентства общественного здоровья и Государственного университета медицины и фармации имени Николае Тестемицану. С начала пандемии в мире было зарегистрировано более 250 миллионов случаев заражения, было использовано более семи миллиардов доз вакцины против вируса.В Молдове с начала пандемии зафиксировано 352 670 случаев заражения и порядка 8500 смертей.
https://ru.sputnik.md/20211110/voz-koronavirus-zhit-virus-46295334.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/07e5/0b/0f/46431930_0:0:911:683_1920x0_80_0_0_e641f4024ae24f0d17f90b303874e015.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdnn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, молдова, оборудование, мутации
В Молдове теперь смогут выявлять мутации коронавируса
18:58 15.11.2021 (обновлено: 19:06 15.11.2021)
Долгое время молдавские власти были вынуждены отправлять пробы на анализ за границу.
КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Молдова получила лабораторное оборудование для выявления мутаций коронавируса, об этом сообщили в понедельник в Минздраве.
Оборудование было передано безвозмездно Европейским союзом и Всемирной организацией здравоохранения.
Ранее Минздрав для выявления наличия мутаций коронавируса у заболевших в Молдове отправлял пробы в лабораторию в Германии.
Как отметили в Минздраве, стоимость техники оценивается в 400 тысяч евро, она должна помочь молдавской стороне в диагностике в лабораторных условиях. Таким образом, республика сможет стать в один ряд с мировыми и европейскими странами, где могут выявить геном вируса SARS-CoV-2, включая его различные мутации.
В Минздраве уточнили, что это высокопроизводительное оборудование важно для прогнозирования эволюции и появления болезнетворных агентов, особенно в случае с ДНК-подобными вирусами, как COVID-19, который характеризуется высокой генетической изменчивостью, что приводит к мутациям.
Как рассказала глава Минздрава Алла Немеренко, это оборудование будет под управлением ведомства Национального агентства общественного здоровья и Государственного университета медицины и фармации имени Николае Тестемицану.
"Наша цели - иметь возможность идентифицировать мутации вируса, отслеживать его передачу и распространение, а также развитие пандемии. Не в последнюю очередь технику будут применять и в других областях, таких, как эволюционная биология, метагеномика, судебная медицина", - заявила Немеренко.
С начала пандемии в мире было зарегистрировано более 250 миллионов случаев заражения, было использовано более семи миллиардов доз вакцины против вируса.
В Молдове с начала пандемии зафиксировано 352 670 случаев заражения и порядка 8500 смертей.