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В Молдове теперь смогут выявлять мутации коронавируса
В Молдове теперь смогут выявлять мутации коронавируса
Долгое время молдавские власти были вынуждены отправлять пробы на анализ за границу.
2021-11-15T18:58+0200
2021-11-15T19:06+0200
коронавирус
в молдове
молдова
оборудование
мутации
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КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Молдова получила лабораторное оборудование для выявления мутаций коронавируса, об этом сообщили в понедельник в Минздраве. Оборудование было передано безвозмездно Европейским союзом и Всемирной организацией здравоохранения.Ранее Минздрав для выявления наличия мутаций коронавируса у заболевших в Молдове отправлял пробы в лабораторию в Германии.Как отметили в Минздраве, стоимость техники оценивается в 400 тысяч евро, она должна помочь молдавской стороне в диагностике в лабораторных условиях. Таким образом, республика сможет стать в один ряд с мировыми и европейскими странами, где могут выявить геном вируса SARS-CoV-2, включая его различные мутации. В Минздраве уточнили, что это высокопроизводительное оборудование важно для прогнозирования эволюции и появления болезнетворных агентов, особенно в случае с ДНК-подобными вирусами, как COVID-19, который характеризуется высокой генетической изменчивостью, что приводит к мутациям.Как рассказала глава Минздрава Алла Немеренко, это оборудование будет под управлением ведомства Национального агентства общественного здоровья и Государственного университета медицины и фармации имени Николае Тестемицану. С начала пандемии в мире было зарегистрировано более 250 миллионов случаев заражения, было использовано более семи миллиардов доз вакцины против вируса.В Молдове с начала пандемии зафиксировано 352 670 случаев заражения и порядка 8500 смертей.
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, оборудование, мутации

В Молдове теперь смогут выявлять мутации коронавируса

18:58 15.11.2021 (обновлено: 19:06 15.11.2021)
© Photo : Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale Guvernul Republicii MoldovaМинистерство здравоохранения получило современный аппарат для тестирования мутаций коронавируса
Министерство здравоохранения получило современный аппарат для тестирования мутаций коронавируса - Sputnik Молдова, 1920, 15.11.2021
© Photo : Ministerul Sănătății Muncii și Protecției Sociale Guvernul Republicii Moldova
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Долгое время молдавские власти были вынуждены отправлять пробы на анализ за границу.
КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. Молдова получила лабораторное оборудование для выявления мутаций коронавируса, об этом сообщили в понедельник в Минздраве.
Оборудование было передано безвозмездно Европейским союзом и Всемирной организацией здравоохранения.
Ранее Минздрав для выявления наличия мутаций коронавируса у заболевших в Молдове отправлял пробы в лабораторию в Германии.
Как отметили в Минздраве, стоимость техники оценивается в 400 тысяч евро, она должна помочь молдавской стороне в диагностике в лабораторных условиях. Таким образом, республика сможет стать в один ряд с мировыми и европейскими странами, где могут выявить геном вируса SARS-CoV-2, включая его различные мутации.
В Минздраве уточнили, что это высокопроизводительное оборудование важно для прогнозирования эволюции и появления болезнетворных агентов, особенно в случае с ДНК-подобными вирусами, как COVID-19, который характеризуется высокой генетической изменчивостью, что приводит к мутациям.
Как рассказала глава Минздрава Алла Немеренко, это оборудование будет под управлением ведомства Национального агентства общественного здоровья и Государственного университета медицины и фармации имени Николае Тестемицану.

"Наша цели - иметь возможность идентифицировать мутации вируса, отслеживать его передачу и распространение, а также развитие пандемии. Не в последнюю очередь технику будут применять и в других областях, таких, как эволюционная биология, метагеномика, судебная медицина", - заявила Немеренко.

С начала пандемии в мире было зарегистрировано более 250 миллионов случаев заражения, было использовано более семи миллиардов доз вакцины против вируса.
В Молдове с начала пандемии зафиксировано 352 670 случаев заражения и порядка 8500 смертей.
Pracownik medyczny przy karetce pogotowia w Warszawie - Sputnik Молдова, 1920, 10.11.2021
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