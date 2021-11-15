Коронавирус
Все районы Молдовы вышли из-под "красного кода" COVID-опасности
12:52 15.11.2021 (обновлено: 13:27 15.11.2021)
© Photo : Miroslav RotariMedic
© Photo : Miroslav Rotari
Национальное агентство общественного здоровья обновило данные по COVID-опасности в районах Молдовы, все они вышли из-под "красного кода", а один теперь - в "зеленой зоне".
КИШИНЕВ, 15 ноя – Sputnik. Все районы и муниципии Молдовы вышли из-под действия "красного кода" эпидемиологической опасности. Данные по Приднестровью пока не поступили, на прошлой неделе там сохранялся "красный код".
Такие данные в понедельник предоставил Центр общественного здоровья Кишинева, который еженедельно определяет уровень эпидемиологической опасности и присваивает в связи с этим соответствующий цветовой код.
На прошлой неделе в Молдове высокий уровень опасности сохранялся в Глодянском районе, а также в муниципиях Кишинев и Бельцы. Теперь эти два муниципия перешли под действие "оранжевого кода".
Такой же уровень опасности - в следующих районах: Новоаненском, Бессарабском, Каушанском, Криулянском, Дондюшанском, Дрокиевском, Глодянском, Яловенском, Окницком, Рышканском, Сынжерейском, Сорокском и Унгенском.
А Теленештский район перешел в "зеленый код". Все остальные находятся под "желтым кодом".
В целом по районам уровень заражаемости коронавирусом превысил 184 случая на 100 тысяч населения.
Решение о присвоении цветового кода COVID-опасности применяют с 22 сентября на основе количества новых случаев заражения на 100 тысяч населения за неделю:
"Зеленый код" опасности – меньше 50 случаев;
"Желтый код" – 50-99 случаев;
"Оранжевый код" – 100-249 случаев;
"Красный код" – более 250 случаев.
Что предусматривает "оранжевый код"
1.Учреждения общего образования работают в обычном режиме, с физическим присутствием, с соблюдением действующих мер предосторожности, в соответствии с инструкциями, утвержденными постановлениями НЧКОЗ, а учреждения профессионально-технического и высшего образования работают в режиме онлайн, за исключением практических часов, где предполагается использование технического оборудования/лабораторий.
2.Доступ посетителей в медико-санитарные учреждения и в учреждения временного размещения запрещается.
3.Государственные и частные организации организуют режим работы в следующих условиях:
а) с введением работы на дому, если позволяет специфика деятельности;
b) с введением дифференцированного графика работы, если нет возможности работать на дому, путем разделения сотрудников на группы, которые начинают и, соответственно, завершают рабочий график с разницей не менее чем в час;
c) при составлении графика согласно пункту;
d) работодатели должны отдавать приоритет при установлении рабочего графика работникам, у которых на содержании есть несовершеннолетние дети;
4.Предприятия общественного питания организовывают свою деятельность при максимальной заполненности в открытых пространствах, а в закрытых пространствах – согласно одному из следующих вариантов:
а) с использованием не более 35 процентов от количества имеющихся мест внутри; или
b) с использованием не более 75 процентов от количества имеющихся мест внутри, с обязательством всех клиентов предъявлять при входе в помещение сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для этой цели.
5.Организация частных мероприятий (свадьбы, крестины, праздничные застолья) разрешена с участием до 200 человек в закрытых пространствах или до 250 человек в открытых пространствах, с обеспечением в местах обслуживания площади не менее 2 квадратных метров для каждого посетителя/клиента, с обязательством предъявления ими сертификата COVID19, предусмотренного в пункте 5, лицу, назначенному администратором заведения, где проводится мероприятие.
6.Зоны отдыха и парки развлечений организовывают свою деятельность с обеспечением площади в пространстве, предназначенном для посетителей/клиентов, не менее 4 квадратных метров для каждого посетителя/клиента, с обязательством всех посетителей/клиентов предъявлять при входе сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для этой цели.
7.Спортивные/фитнес-центры должны организовывать свою деятельность при соблюдении следующих условий: с обеспечением площади не менее 7 квадратных метров для каждого клиента, с обязательством всех клиентов предъявлять при входе в помещение сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для этой цели. Прекращается проведение групповых тренировок.
8.Спортивные мероприятия организовываются с участием зрителей только до 50 процентов от максимальной вместимости пространства, как закрытого, так и открытого, с обязательством всех зрителей предъявлять при входе в пространство, где проходит мероприятие, сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для этой цели.
9.В порядке отступления от пункта 8, спортивные мероприятия под эгидой специализированных международных федераций проводятся в соответствии с установленными ими протоколами.
10.Научные встречи, конференции, семинары или другие подобные мероприятия организовываются при участии не более 150 человек в закрытых пространствах или 200 человек в открытых пространствах, с обязательством всех участников предъявлять сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, лицу, назначенному администратором учреждения, где проходит мероприятие.
11.Мероприятия, предусмотренные в статье 4 Постановления НЧКОЗ № 61 от 9 сентября 2021 года, проводятся с соблюдением следующих условий:
а) при заполненности 50% от количества существующих мест внутри – для мероприятий в помещениях театров, кинотеатров, концертных залов, в закрытых и открытых пространствах, с обязательством всех посетителей/клиентов предъявлять при входе сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для этой цели;
b) при заполненности, обеспечивающей площадь в пространстве, предназначенном для посетителей/клиентов, не менее 7 квадратных метров для каждого посетителя/клиента, – для мероприятий, проводимых в ночных клубах и на танцполах, с обязательством всех посетителей/клиентов предъявлять при входе сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для этой цели;
с) мероприятия на открытом воздухе, такие как спектакли, концерты, фестивали и т.д. организовываются с максимальным количеством 1000 зрителей, с обязательством всех посетителей/клиентов предъявлять при входе сертификат COVID-19, предусмотренный в пункте 5, персоналу, назначенному администратором для этой цели.