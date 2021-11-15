https://ru.sputnik.md/20211115/zemletryasenie-irane-covid-zaprety-chernogorii-vzryv-liverpule-46409854.html

Мир за сутки: землетрясение в Иране, COVID-запреты в Черногории и взрыв в Ливерпуле

Мир за сутки: землетрясение в Иране, COVID-запреты в Черногории и взрыв в Ливерпуле

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2021-11-15T08:45+0200

2021-11-15T08:45+0200

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КИШИНЕВ, 15 ноя - Sputnik. В результате землетрясения на юге Ирана пострадали не менее 99 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство ISNA. Ранее сообщалось о двух погибших и 27 пострадавших. По информации представителя медицинского университета провинции Хормозган, в настоящее время 10 из 99 пострадавших госпитализированы. Кроме того, сообщается, что 88 человек после оказания им необходимой помощи были отпущены домой. Два землетрясения магнитудой более 6,0 произошли в воскресенье днем. Их эпицентр располагался приблизительно в 60 километрах от города Бендер-Аббас (провинция Хормозган). Были зафиксированы несколько афтершоков.В Черногории запретят массово праздновать Новый годМеры против COVID-19 ужесточили в Черногории: с понедельника вступает в силу в том числе запрет на массовое празднование Нового года на открытом пространстве, а также свадеб и дней рождений, передает РИА Новости со ссылкой на правительство страны.Новые меры действуют с 15 ноября по 1 декабря. Под запреты попали концерты и другие праздничные мероприятия, посвященные Новому году, но проводимые заранее."Запрещаются организованные празднования Нового года на открытом пространстве – концерты, массовые собрания и так далее. Запрещается проведение свадеб на открытом пространстве и в закрытых помещениях. Запрещается работа ночных клубов. Рабочее время баров, кафе и ресторанов ограничивается до полуночи. Запрещаются школьные экскурсии, частные праздники и дни рождения. В домах и квартирах рекомендуется находиться только членам одной семьи", - сообщается на официальном сайте covidodgovor.mе.Институт общественного здоровья Черногории опубликовал данные, согласно которым, к воскресенью с начала пандемии в республике с населением в 620 тысяч человек выявлены 152 087 больных COVID-19. Из них 357 – за предыдущие сутки. Скончались всего 2207 инфицированных, из которых семь – с субботы по воскресенье.В Ливерпуле водитель закрыл собой предполагаемого террористаМощный взрыв в британском городе Ливерпуль предотвратил водитель такси, закрыв собой в автомобиле предполагаемого террориста, передает РИА Новости со ссылкой на таблоид Sun.В воскресенье полиция графства Мерсисайд сообщила о взрыве автомобиля у здания женской больницы в Ливерпуле. В результате один человек погиб, еще один пострадал. По данным полиции, к зданию подъехало такси, затем последовал взрыв. Ведется расследование, задействовано подразделение полиции по борьбе с терроризмом. В соответствии с законом о терроризме уже задержаны трое мужчин в возрасте 21, 26 и 29 лет.Изначальной целью предполагаемого смертника был собор в Ливерпуле, куда на церемонию в День поминовения собралось много людей - об этом изданию Daily Mail рассказал друг погибшего водителя Дейв Перри. "Пассажир попросил Дэвида ехать в собор, поэтому мы считаем, что это была его цель. Но они застряли в потоке машин, поэтому пассажир попросил вместо собора ехать в больницу", - сообщил мужчина.Таксист, по данным, которые приводят СМИ, получил ожоги и осколочные ранения.Одна из рассматриваемых версий, по данным источников газеты Times в службах безопасности, - "возможность террористической атаки исламистов". Полиция пока не называет произошедшее терактом.

https://ru.sputnik.md/20211114/avstriya-lokdaun-dlya-neprivitykh-46407821.html

https://ru.sputnik.md/20210825/fsb-zaderzhala-v-moskve-31-terrorista-44220049.html

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