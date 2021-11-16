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https://ru.sputnik.md/20211116/advokaty-stoyanoglo-potrebovali-ego-osvobozhdeniya-reshenie-apellyatsionnoy-palaty-46459488.html
Адвокаты Стояногло потребовали его освобождения: решение Апелляционной палаты
Адвокаты Стояногло потребовали его освобождения: решение Апелляционной палаты
Адвокаты отстраненного от должности генерального прокурора Александра Стояногло потребовали его освобождения из-под домашнего ареста. Однако судьи Апелляционной палаты отклонили запросы.
2021-11-16T18:49+0200
2021-11-16T18:49+0200
общество
в молдове
молдова
генпрокурор
александр стояногло
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КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. На заседании во вторник судьи Апелляционной палаты отклонили ходатайства адвокатов отстраненного генерального прокурора Александра Стояногло, которые требовали освобождения из-под домашнего ареста своего подзащитного. Эту информацию для Sputnik Молдова подтвердил прокурор дела Виктор Фуртунэ. Ранее в кабинете Стояногло провели повторный обыск в связи с "новыми обстоятельствами дела", заведенного на его имя.В начале ноября Александру Стояногло продлили домашний арест еще на 30 суток.Отстранение и задержание Стояногло Напомним, 5 октября вечером генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски у него на дому и в кабинете. Спустя трое суток суд поместил генпрокурора под домашний арест.Немногим ранее глава Генеральной прокуратуры был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ для того, чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.Жалобу на действия генпрокурора подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп, который обвинил Стояногло в том, что в 2010 году тот в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в закон о борьбе с отмыванием денег (изменение упростило схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат"). В жалобе Карп ссылается на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме "Ландромат". Стояногло вменяют в вину также незаконное освобождение Вячеслава Платона. Ранее в своих выступлениях он неоднократно опровергал эти обвинения.Президент Молдовы Майя Санду назначила Думитру Робу исполняющим обязанности генпрокурора Молдовы.
https://ru.sputnik.md/20211112/v-kabinete-stoyanoglo-prokhodit-novyy-obysk-46364296.html
https://ru.sputnik.md/20211111/deyatelnost-genprokurora-stoyanoglo-46339051.html
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Александрина Киртоакэ
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в молдове, молдова, генпрокурор, александр стояногло

Адвокаты Стояногло потребовали его освобождения: решение Апелляционной палаты

18:49 16.11.2021
© Sputnik / Mihai CarausAlexandr Stoianoglo
Alexandr Stoianoglo - Sputnik Молдова, 1920, 16.11.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
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Александрина Киртоакэ
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Адвокаты отстраненного от должности генерального прокурора Александра Стояногло потребовали его освобождения из-под домашнего ареста. Однако судьи Апелляционной палаты отклонили запросы.
КИШИНЕВ, 16 ноя - Sputnik. На заседании во вторник судьи Апелляционной палаты отклонили ходатайства адвокатов отстраненного генерального прокурора Александра Стояногло, которые требовали освобождения из-под домашнего ареста своего подзащитного.
Эту информацию для Sputnik Молдова подтвердил прокурор дела Виктор Фуртунэ.
Ранее в кабинете Стояногло провели повторный обыск в связи с "новыми обстоятельствами дела", заведенного на его имя.
В начале ноября Александру Стояногло продлили домашний арест еще на 30 суток.
Александр Стояногло - Sputnik Молдова, 1920, 12.11.2021
В кабинете Стояногло проходит новый обыск
12 ноября, 14:55

Отстранение и задержание Стояногло

Напомним, 5 октября вечером генпрокурор Александр Стояногло был задержан офицерами Службы информации и безопасности (СИБ), после чего прошли обыски у него на дому и в кабинете. Спустя трое суток суд поместил генпрокурора под домашний арест.
Немногим ранее глава Генеральной прокуратуры был отстранен от должности из-за начатого в отношении него уголовного преследования по четырем статьям обвинения. Высший совет прокуроров назначил прокурора из Антикоррупционной прокуратуры Виктора Фортунэ для того, чтобы проверить, есть ли основания для начала уголовного преследования в отношении Стояногло.
Жалобу на действия генпрокурора подал в ВСП депутат PAS Лилиан Карп, который обвинил Стояногло в том, что в 2010 году тот в качестве председателя парламентской комиссии одобрил поправку в закон о борьбе с отмыванием денег (изменение упростило схему по отмыванию денег через молдавские судебные инстанции, известную как "Ландромат"). В жалобе Карп ссылается на некое расследование украинских журналистов, согласно которому Стояногло и его супруга связаны с украинскими компаниями, участвующими в схеме "Ландромат". Стояногло вменяют в вину также незаконное освобождение Вячеслава Платона. Ранее в своих выступлениях он неоднократно опровергал эти обвинения.
Президент Молдовы Майя Санду назначила Думитру Робу исполняющим обязанности генпрокурора Молдовы.
Александр Стояногло - Sputnik Молдова, 1920, 11.11.2021
Общество
Деятельность генпрокурора Стояногло подвергнут проверке
11 ноября, 18:28
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