https://ru.sputnik.md/20211116/benzin-toplivo-nare-maksimalnye-tseny-46446762.html

Бензин и топливо все дешевле: НАРЭ опубликовало максимальные цены

Бензин и топливо все дешевле: НАРЭ опубликовало максимальные цены

В НАРЭ опубликовали максимальные цены на бензин и дизтопливо, действительные с 17 ноября

2021-11-16T11:57+0200

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КИШИНЕВ, 16 ноя – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы опубликовало во вторник новые максимальные цены на топливо, действительные с 17 ноября.Так, цена на 95-й бензин подешевеет на девять банов и опустится до 21,31 лея.Цена на дизтопливо подешевеет на шесть банов - до 18,46 лея за литр.Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдается медленный спад.Как объяснили в НАРЭ, снижение цен на нефтепродукты в рамках международных сделок отражается в максимальных ценах, устанавливаемых ежедневно и публикуемых на сайте НАРЭ.Так, за последний период максимальная цена на 95-й бензин снизилась на 0,53 лея за литр, а на стандартное дизельное топливо - на 0,31 лея за литр.

https://ru.sputnik.md/20211115/moldavskie-transportniki-sobirayutsya-protest-trebuyut-izmeneniya-tarifov-46412809.html

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