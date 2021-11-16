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Бензин и топливо все дешевле: НАРЭ опубликовало максимальные цены
Бензин и топливо все дешевле: НАРЭ опубликовало максимальные цены
В НАРЭ опубликовали максимальные цены на бензин и дизтопливо, действительные с 17 ноября
2021-11-16T11:57+0200
2021-11-16T11:57+0200
общество
в молдове
молдова
цены на топливо
нарэ
бензин
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КИШИНЕВ, 16 ноя – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы опубликовало во вторник новые максимальные цены на топливо, действительные с 17 ноября.Так, цена на 95-й бензин подешевеет на девять банов и опустится до 21,31 лея.Цена на дизтопливо подешевеет на шесть банов - до 18,46 лея за литр.Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдается медленный спад.Как объяснили в НАРЭ, снижение цен на нефтепродукты в рамках международных сделок отражается в максимальных ценах, устанавливаемых ежедневно и публикуемых на сайте НАРЭ.Так, за последний период максимальная цена на 95-й бензин снизилась на 0,53 лея за литр, а на стандартное дизельное топливо - на 0,31 лея за литр.
https://ru.sputnik.md/20211115/moldavskie-transportniki-sobirayutsya-protest-trebuyut-izmeneniya-tarifov-46412809.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, цены на топливо, нарэ, бензин

Бензин и топливо все дешевле: НАРЭ опубликовало максимальные цены

11:57 16.11.2021
© Sputnik / Mihai Carausавтозаправка
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Стоимость топлива меняется каждый день, НАРЭ опубликовало максимальные цены на 17 ноября.
КИШИНЕВ, 16 ноя – Sputnik. Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдовы опубликовало во вторник новые максимальные цены на топливо, действительные с 17 ноября.
Так, цена на 95-й бензин подешевеет на девять банов и опустится до 21,31 лея.
Цена на дизтопливо подешевеет на шесть банов - до 18,46 лея за литр.
Отметим, что на протяжении нескольких месяцев горючее дорожало. С начала ноября наблюдается медленный спад.
Как объяснили в НАРЭ, снижение цен на нефтепродукты в рамках международных сделок отражается в максимальных ценах, устанавливаемых ежедневно и публикуемых на сайте НАРЭ.
Так, за последний период максимальная цена на 95-й бензин снизилась на 0,53 лея за литр, а на стандартное дизельное топливо - на 0,31 лея за литр.
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